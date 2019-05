Oroscopo 30 maggio: Ariete distratto, Toro passionale, Bilancia gelosa

La giornata di giovedì 30 maggio si presenterà molto proficua per i nativi del segno del Toro e per quelli del segno del Capricorno, mentre per la Bilancia la gelosia per il partner incombe nonostante non ci siano molti indizi in tal senso. Un nervosismo all'interno della coppia potrebbe scatenare litigi per il segno del Leone, mentre il Sagittario dovrà armarsi di pazienza per tutto l'arco della giornata.

Di seguito, le previsioni dell'Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete piuttosto distratti, anche sul posto di lavoro. Non vi converrà pensare ai vostri problemi, perché proprio in questa giornata il capo necessiterà di tutta la vostra concentrazione e attenzione. Rimanete in allerta.

Toro: relazione al culmine della passione. Non ci saranno imprevisti che tengano, soprattutto dal pomeriggio e in serata: non potrete stare lontani dal partner e dalla vostra voglia di intimità.

Lo stress correrà via da voi.

Gemelli: un incontro interessante vi farà rivalutare la vostra situazione sentimentale un po' instabile. Sarà doveroso innanzitutto fare chiarezza con voi stessi, altrimenti l'insoddisfazione del momento potrebbe portarvi a fare scelte sbagliate.

Cancro: stress in calo. Avete lavorato molto, giovedì sarà favorevole per una piccola sosta meritata, magari da trascorrere con un amico o, se tutto va bene, con il partner.

Ci saranno piccole novità in arrivo in famiglia.

Leone: un litigio piuttosto burrascoso con il partner vi scuoterà sulla situazione amorosa che “non” state vivendo. Difatti siete alquanto lacunosi sul piano sentimentale ultimamente, quindi sarebbe meglio dedicarsi un po' di più agli affetti.

Vergine: l'amore ritrovato vi darà la positività necessaria per affrontare nuovamente una situazione lavorativa che va traballando un po', fra complicanze e problemi vari. Organizzare qualcosa per "staccare" farebbe proprio al caso vostro.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste ricadere pericolosamente nella gelosia. L'insicurezza vi ha posto in una posizione di instabilità, peccato che con tutta probabilità sarà soltanto un vostro pensiero. Meglio riflettere, o al massimo indagare un po' senza essere invadenti.

Scorpione: sarete inclini a rifiutare ogni iniziativa che vi aiuterebbe ad uscire dal vostro "guscio". Non ci saranno incentivi che vi facciano divertire, quindi al partner o agli amici converrà aspettare un momento meno oscuro per farvi fare qualcosa.

Sagittario: potreste avere un diverbio con il partner, dunque state molti attenti a non arrabbiarvi . Sarà necessario mantenere i nervi saldi almeno fino al rientro in casa: l'atmosfera familiare vi rasserenerà.

Capricorno: bene l'amore. Un lieve rialzo nella vostra relazione vi farà vedere le cose in positivo anche in ambito lavorativo. Ci sarà molta più volontà di agire rispetto al passato, ma dovrete avere un occhio di riguardo per il nervosismo.

Acquario: lavoratore. Vi sentirete carichi di energie e di creatività da concretizzare una volta giunti sul posto di lavoro. A casa vi impegnerete a fondo per le faccende e altre cose. Sarete un uragano.

Pesci: c'è indecisione. Se da un lato vorreste aprirvi e uscire un po' con gli amici per distrarvi, dall'altro sarete ancora piuttosto restii a fare qualcosa che vi distolga dalla vostra nostalgia serale. Meglio scegliere cosa fare.