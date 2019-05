Il lunedì si presenta sempre come una giornata faticosa, in cui le energie sono poche ma estremamente necessarie per cominciare la settimana. Il 13 maggio sarà piuttosto faticoso i Gemelli e la Bilancia, mentre per altri molto più facile e pregno di risvolti creativi, come nel caso del Toro. L'amore sarà al top per il segno del Leone e dei Pesci.

L'oroscopo di lunedì 13 maggio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: svegli ma decisamente affaticati. Tuttavia, dovete fare in modo di essere comunque scattanti sul posto di lavoro e farvi valere ancora una volta.

Oroscopo 13 maggio: Gemelli e Bilancia sotto pressione, Cancro in tensione

Cercate di non perdere la pazienza alla prima difficoltà.

Toro: siete produttivi. Molti si meravigliano della vostra intraprendenza così energica e ricca di fantasia sul lavoro, ma per voi in questa giornata sembra una cosa naturalissima. Amore stabile.

Gemelli: lunedì non c'è tempo per fare alcunché di divertente. Al momento siete occupati dal lavoro e dalla famiglia ma la serata è abbastanza tranquilla. Momenti di confronto però daranno luogo ad un po' di tensione.

Cancro: siete sull'attenti già da un po' di tempo, ma ora potreste perdere la pazienza. Cercate di distrarvi dagli impegni troppo soffocanti, potrebbe aiutarvi a rasserenarvi un po'.

Leone: l'amore è al centro di tutto. Purtroppo lunedì è una giornata di lavoro intenso per voi, e il capo potrebbe darvi qualche incarico extra che si prospetta essere tutto tranne che una passeggiata. Tenete duro.

Vergine: un collega vi importuna sul vostro rendimento sul posto di lavoro, ma con tutta probabilità potrebbe essere solo invidia. Ignoratelo se potete, non lasciate che vi arrechi ulteriore stress.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il capo vi sta mettendo troppo sotto pressione. Il partner inoltre sembra non comprendervi appieno, forse perché distratto. I guadagni sono i soli ad essere a vostro favore, soprattutto nel pomeriggio.

Scorpione: la stanchezza vi fa desistere dall'intraprendere qualche progetto ambizioso. Però non demordete su altri fronti: starete assolutamente lontani dai parenti in serata. Amore stabile, ma attenti alle proposte.

Sagittario: mattinata tranquilla ma i sentimenti hanno su di voi un effetto “easy”, tanto che ci saranno alcune frasi dette dal partner che lì per lì non prenderete sul serio. Siate meno cinici e ascoltate il cuore.

Capricorno: occhio ai malanni, a quegli acciacchi che vi stanno tormentando da un po' di tempo. A parte questo, siete pronti ad affrontare ogni cosa, anche le paturnie del capo o del collega.

Acquario: fate attenzione all'ennesima incursione di alcuni parenti ai vostri danni.

Le finanze si sono risollevate, ma non dovete assolutamente fare follie nel pomeriggio, che probabilmente dedicherete allo shopping.

Pesci: amore in rialzo. Vi siete messi d'impegno per far quadrare quelle piccole disattenzioni che vi hanno fregato parecchio, e in serata ne raccoglierete i frutti con passione e complicità. Meglio non sciupare l'atmosfera.