Il fine settimana fra sabato 11 maggio e domenica 12 maggio qualche situazione si riprenderà. Soprattutto il buonumore potrebbe giocare una carta favorevole per chi ha avuto una settimana non proprio strabiliante. Molti segni di fuoco avranno dalla loro l'eros e la passione, senza contare una straordinaria capacità di sorridere, nonostante ci siano dei problemucci di fondo che proprio non vogliono sapere di risolversi. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete: meglio in amore.

Oroscopo weekend 11 e 12 maggio: eros per Ariete, Cancro in rialzo

Avrete un sabato piuttosto ostico sul posto di lavoro, ma la complicità con il partner vi ricompenserà di tutte le fatiche fatte. Domenica turbolenta in ambito finanziario: meglio tenere d'occhio i risparmi.

Toro: fate troppi sforzi nel dimostrare al partner quanto sia importante per voi. Sicuri di non essere troppo 'artificiali' nei sentimenti? Dovete cercare di essere chiari un po' con voi stessi e arrivare ad una conclusione.

Gemelli: vi concederete qualche sfizio che potrebbe minare alle vostre risorse finanziarie.

Siate più prudenti in tal senso e cercate di essere leggermente più produttivi sul posto di lavoro. Domenica ci sarà una sorpresa.

Cancro: state decisamente meglio. Vi siete ritagliati il giusto spazio per riflettere e prendere decisioni importanti. L'intesa con il partner si è risollevata senza troppi scossoni e domenica godrete dei frutti di questa stabilità ritrovata.

Leone: eros alle stelle. Tanta passionalità nella giornata di sabato, ma attenti a qualche dissidio che potrebbe nascere domenica, soprattutto all'interno della famiglia o della vostra coppia.

Pensate prima di parlare.

Vergine: una amicizia vi chiarirà delle questioni che per voi erano rimaste oscure da molto tempo. Domenica pomeriggio vi dedicherete a faccende che riguardano la vostra casa e sarete di conseguenza anche molto più disinibiti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avete acquistato più fiducia in voi stessi. Non vi farete pregare per essere presenti ad un evento rilevante di un amico del cuore. Sicuramente ci sarà qualche conquista nel sabato sera, ma ancora non è dato sapere di quale natura.

Scorpione: la famiglia vi infastidisce, ma il partner vi rasserena. Si tratta di una situazione di cui spesso siete voi stessi gli artefici, ma la domenica metterà pace su entrambi i fronti. Sabato vi farete notare da qualcuno di speciale.

Sagittario: qualcuno vi ha messo di cattivo umore, ma non ci vorrà molto per ritornare con il sorriso. Siete solari e frizzanti soprattutto alla sera di domenica, nonostante la settimana lavorativa si avvicina.

Capricorno: un piccolo calo del rendimento lavorativo vi varrà qualche rimbrotto da parte del capo nella giornata di domenica. Ma vi basterà un'uscita con gli amici per dimenticare questa situazione incresciosa.

Acquario: tenaci. Vi siete intestarditi a fare a modo vostro quel lavoro, anche se sapete che potrebbe andare a finire non proprio bene. Dovete cercare di ascoltare di più i consigli e di non arrabbiarvi per un giudizio troppo duro.

Pesci: non vi sentite presi in considerazione da una persona a cui tenete particolarmente e questo vi getta nella frustrazione. Il sabato non brillerà particolarmente a lavoro, ma ci potrebbe essere qualche extra inaspettato.