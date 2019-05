Una nuova settimana è appena iniziata, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per la giornata di domani? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo di martedì 14 maggio 2019, per i dodici segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Astrologia di martedì 14 maggio 2019, segno per segno

Ariete: durante la giornata di martedì alcuni nodi verranno al pettine, sarà infatti possibile risolvere delle problematiche nate nei giorni precedenti, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Il consiglio degli astri è quello di vivere i sentimenti con maggior serenità, ma anche di mostrarvi più comprensivi e aperti nel rapporto con gli altri.

Toro: la prima giornata della nuova settimana potrebbe essersi rivelata faticosa per i nati sotto questo segno, ma nella giornata di domani assisteremo ad un buon recupero fisico.

Oroscopo 14 maggio 2019 per tutti i segni

Il mese di maggio si rivelerà vantaggioso per il Toro, qualcuno potrebbe essere alle prese con nuovi progetti o collaborazioni di tipo lavorativo, destinati a regalare belle soddisfazioni nei mesi futuri.

Gemelli: nelle prossime giornate vi sentirete particolarmente attratti dalle novità, sia che queste riguardino l’ambito lavorativo sia per quanto concerne l’amore. Tuttavia il mese di maggio non sarà adatto ai cambiamenti, meglio ragionare con attenzione ed evitare di compiere passi falsi.

Cancro: quella di martedì sarà una giornata di recupero per quanto riguarda il fisico anche se delle preoccupazioni potrebbero agitarvi. In particolar modo per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbero essere nate delle problematiche nei giorni precedenti e la soluzione potrebbe sembrarvi lontana. Il consiglio degli astri è quello di cercare un confronto con il vostro partner, l’onestà sarà la vostra arma migliore.

Leone: la nuova settimana inizia con qualche tensione per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto finanziario.

Qualcuno potrebbe aver esagerato con le spese e trovarsi a dover affrontare un pagamento improvviso. Il consiglio degli astri è quello di amministrare con maggiore saggezza i vostri risparmi. Qualcuno potrebbe trovarsi costretto a posticipare un progetto importante.

Vergine: maggio si rivelerà un mese positivo per i nati sotto questo segno e anche la giornata di martedì non sarà da meno. Vi sentite energici e positivi, la voglia di fare prevarrà.

Qualcuno potrebbe concludere con anticipo un progetto a cui lavorava da tempo e ricevere belle soddisfazioni. Le stelle sono positive anche per quanto riguarda l’amore, i single potrebbero fare degli incontri interessanti nel corso di questa nuova settimana.

Bilancia: sarà un inizio settimana faticoso, nelle giornate precedenti avete accumulato molto stress ed ora potreste pagarne le conseguenze. Durante la giornata di martedì sarà meglio non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi e concedersi un momento di maggiore tranquillità, in cui prendersi cura di mente e corpo.

Scorpione: sarà una giornata sottotono per i nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Nelle prossime 24 ore qualcuno potrebbe risentire di malesseri stagionali o accusare fastidi fisici e gambe o schiena. Anche i rapporti interpersonali potranno risentirne, sarete nervosi e più irritabili del solito e questo potrebbe creare dei conflitti con le persone che vi circondano.

Sagittario: è un momento un po' confuso per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Le relazioni iniziate da poco hanno bisogno di nuovi stimoli per acquisire forza, qualcuno potrebbe non essere convinto di aver accanto la persona giusta. Il consiglio è quello di parlare apertamente dei vostri sentimenti, le stelle sono favorevoli in amore e anche i single potranno fare degli incontri interessanti.

Capricorno: sarà una giornata ancora un po' sottotono per il segno, che nei mesi precedenti ha vissuto degli attimi di crisi. Potrebbero esserci stati dei cambiamenti importanti all'interno della sfera sentimentale o dell'ambito lavorativo. Sfruttate questa giornata per prendervi un po' di tempo e riflettere sui prossimi passi da compiere.

Acquario: è un momento di stallo per il segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, dei progetti in cui avevate riposto le vostre speranze potrebbero essere stati sospesi o una vendita non è andata a buon fine. Alti e bassi in amore, il weekend si rivelerà più positivo.

Pesci: quella di martedì 14 maggio sarà una giornata dedicata all'introspezione, alcuni di voi potrebbero non essere soddisfatti di alcune scelte prese fino ad ora, soprattutto per quanto riguarda la vita professionale. In questa giornata potrete far luce in voi stessi e ritrovare la carica e l'energia perse negli ultimi giorni.