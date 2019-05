Venerdì 24 maggio troviamo Marte ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Il Sole e Mercurio transiteranno in Gemelli. Urano e Venere proseguiranno il loro moto in Toro come Plutone e Saturno che rimarranno nei gradi del Capricorno. Nettuno stabile in Pesci e Giove nel Sagittario. La Luna si troverà nel segno dell'Acquario. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Tensioni amorose per l'Ariete

Ariete: contrasti amorosi. Le copiose dissonanze planetarie odierne tenderanno a scaldare gli animi delle faccende di cuore ed i nati del segno potrebbero faticare a mantenere la calma durante le discussioni col partner.

Toro: energici. Gli Astri forniranno un bottino energetico di tutto rispetto ai nativi che, con ogni probabilità, indirizzeranno verso le questioni pratiche e lavorative ricavandone anche qualche soddisfazione morale.

Acquario perplesso, Leone stacanovista, Ariete nervoso in amore.

Gemelli: fantasiosi. Le posizioni astrologiche del venerdì vorranno i nati Gemelli in vena di sogni e fantasie. La loro immaginazione, c'è da scommettere, sarà oltremodo spiccata e gli permetterà di staccare la spina dallo stress quotidiano.

Cancro: lavoro flop. L'ambito lavorativo potrebbe nascondere qualche insidia ben celata in questa giornata che sarà difficilmente 'digerita' dai nativi. Sarà bene non innescare discussioni polemiche con capi e colleghi.

Leone stacanovista

Leone: stacanovisti. I favori astrali odierni saranno molti e permetteranno probabilmente ai nati Leone di lavorare alecremente senza quasi accusare la stanchezza. Tale impegno sarà ben visto dal capo.

Vergine: indaffarati. Le incombenze del venerdì potrebbero risultare più numerose del solito e costringere i nati del segno a darci dentro tutto il giorno, arrivando stremati a fine turno.

Bilancia: mondani. La voglia di divertimento potrebbe farsi sentire e far scegliere ai nativi di dedicarsi alla leggerezza di un'uscita serale con gli amici di sempre.

Amore in secondo piano.

Scorpione: ombrosi. L'umore non sarà il punto forte del giorno ed i nati del segno potrebbero risultare ombrosi agli occhi delle persone che avranno accanto. La mattina sarà la parte migliore della giornata.

Acquario perplesso

Sagittario: romantici. Da un lato le faccende lavorative potrebbero irritare i nati Sagittario ma dall'altro partner e figli regaleranno loro parecchie soddisfazioni e tanto affetto. Cena romantica.

Capricorno: confusi. La dissonanza di Mercurio andrà a scontrarsi coi Pianeti nel loro elemento creando, con ogni probabilità, un certo appannamento di idee ed intenti nello svolgimento delle questioni pratiche.

Acquario: perplessi. Il periodo non è dei migliori ma questo venerdì potrebbe succedere un avvenimento davvero inaspettato, positivo o negativo che sia renderà perplessi i nati Acquario.

Pesci: silenziosi. Poca voglia di fare e comunicare avranno probabilmente i nativi quest'oggi.

Sarà bene che accettino l'invito degli amici per uscire e dedicarsi allo svago.