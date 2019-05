La terza settimana di maggio sta per concludersi, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani? Sarà di certo un momento positivo per i nati sotto il segno del Toro e dei Gemelli, in particolar modo per quanto riguarda la sfera amorosa.

Al contrario la Vergine attraverserà un momento sottotono, mentre la Bilancia verrà colpita da difficoltà di natura finanziaria. Ecco di seguito l'Oroscopo di giovedì, 23 maggio,per tutti i segni, da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Astrologia del 23 maggio per i primi sei segni

Ariete: le giornate precedenti sono state molto impegnative per quanto riguarda l’ambito lavorativo e ora qualcuno potrebbe aver bisogno di un po’ di riposo.

L'oroscopo di giovedì 23 maggio 2019 - sanbitter.it

È il momento di tornare a parlare di sentimenti e di rimettersi in gioco. Incontri favoriti nel week end.

Toro: un quadro astrale positivo quello del Toro per questa giornata. E’ un buon momento per la sfera professionale, qualcuno potrebbe essere alle prese con nuovi progetti o ricevere presto una proposta interessante. Stelle vantaggiose in amore, favoriti i progetti per il futuro.

Gemelli: questa settimana si concluderà al meglio, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Chi vive in coppia trascorrerà delle giornate di serenità e armonia. Il consiglio per i single, invece, è quello di uscire e frequentare nuovi luoghi. Potreste fare un incontro inaspettato.

Cancro: il vostro cuore è confuso. Alcuni dei nati sotto questo segno potrebbero sentirsi insicuri o poco soddisfatti della propria vita sentimentale. Coloro che sono single o desiderano ricominciare dopo una separazione dovrebbero ritrovare il coraggio di buttarsi nella mischia e fare nuove conoscenze.

Leone: nella giornata di giovedì, 23 maggio, ci saranno degli alti e bassi per ciò che riguarda la sfera sentimentale. Soprattutto chi sta vivendo una nuova conoscenza, potrebbe vivere un momento di disagio e forte insicurezza. Non temete, con l'inizio del mese di giugno ci sarà una notevole ripresa in tal senso. Sarà, invece, una giornata vantaggiosa per quanto riguarda il lavoro. Qualcuno sarà molto preso dalla programmazione del futuro.

Vergine: è un momento astrale positivo per quanto riguarda l’amore, anche se nel vivere i propri sentimenti la Vergine è sempre molto riservata.

Delle difficoltà si presentano, invece, per quanto riguarda la sfera economica: potrebbero esserci delle spese aggiuntive da affrontare.

Bilancia: sarà una giornata di alti e bassi per i nati sotto questo segno zodiacale, c’è aria di insofferenza e agitazione. Qualcuno potrebbe essere alle prese con dei lavori a scadenza o nuovi incarichi, fonte di stress e malumore. Il consiglio degli astri è di prendersi un momento di riposo per riacquistare lucidità ed energia.

Oroscopo degli altri sei segni

Scorpione: sarà una giornata sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito professionale: potrebbero sorgere delle preoccupazioni. Non è, inoltre, da escludere la nascita di conflitti e incomprensioni nel rapporto con colleghi e superiori.

Sagittario: c’è un po’ di nervosismo in queste giornate. Vi sentite confusi e nervosi. I rapporti con gli altri saranno il terreno più tortuoso, litigi e discussioni sono dietro l’angolo. Cercate di essere cauti e di contare fino a 10 prima di parlare o potreste ferire qualcuno a voi caro.

Capricorno: la settimana si concluderà con la nascita di nuovi progetti sentimentali. Qualcuno inizierà a parlare di matrimonio, figli o convivenza. Anche per i single alla ricerca dell’anima gemella è un momento vantaggioso. Non siate timidi e non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti alla persona amata.

Acquario: c’è molta agitazione in queste giornate. Alcuni di voi sono così occupati dal lavoro da non trovare tempo per dedicarsi ad altro. In queste giornate potrebbero sorgere delle preoccupazioni di natura economica, come un guasto. Dunque attenzione alle spese. Migliora, invece, l’atmosfera all’interno del rapporto di coppia.

Pesci: per la giornata di domani, giovedì 23 maggio, il consiglio delle stelle è quello di mantenere la calma. Soprattutto per quanto riguarda il lavoro, infatti, potrebbero nascere delle problematiche. Affrontatele con calma e diplomazia, solo così potrete uscirne illesi.