L'Oroscopo dell'amore per i single, mediante lo studio dei transiti planetari favorevoli, approfondisce la fortuna e le opportunità amorose di ciascun segno zodiacale. Le seguenti previsioni astrali di giovedì diventano intriganti e ricche di contenuti.

Buone opportunità nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: sarete un po' restii a esporvi a un contatto diretto con un probabile futuro partner, quindi preferirete rimanere nell'ombra e circondarvi di un affascinante mistero, interagendo via internet ed esprimendo i vostri sentimenti con cautela.

Toro: siete pronti a cogliere l'attimo voi amici del Toro, grazie a Urano che è in congiunzione con Venere nel vostro cielo astrologico. Vi lancerete nelle nuove storie con creatività e spirito intrepido, stupendo la "preda amorosa" con la vostra determinazione e passione.

L'oroscopo dell'amore per i single, 23 maggio.

Gemelli: vitali e birichini con Sole e Mercurio nel segno, avrete voglia di uscire e aprirvi a un divertimento coinvolgente e produttivo per l'amore. I nuovi incontri infatti sono assicurati con Mercurio in domicilio e le belle notizie non si faranno attendere.

Cancro: i divertimenti per voi amici del Cancro diventano l'occasione giusta per aprirvi a nuove conoscenze, con slancio ed entusiasmo. Adesso siete pronti all'amore e sentite il bisogno di una storia che vi coinvolga emotivamente e fisicamente.

Uscite quindi, partecipate alle feste e alle riunioni, approfondendo nuove sensazioni con maggiore empatia.

Leone: anche se l'astro venusiano è in aspetto dissonante, Mercurio vi è complice e garantisce nuovi incontri intriganti e appassionati. Procederete con cautela nei confronti dell'amore, forse perché spinti da Urano in quadratura che vi rende diffidenti e poco convinti.

Vergine: siete molto confusi rispetto ai sentimenti e non sapete bene dove indirizzare le vostre emozioni. Nell'approccio verbale con una probabile conquista amorosa potreste essere fraintesi, quindi scegliete bene le parole prima di pronunciarle.

Previsioni astrali entusiasmanti dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto sicuri di voi stessi, tenderete a soddisfare i vostri bisogni amorosi, puntando su una vivacità tipica di chi ha Mercurio e Sole in trigono. Fate in modo di tenere a bada una certa eccitabilità, conferitavi da una Luna in Capricorno.

Scorpione: in amore, ricercate una maggiore moderazione. Apparite troppo nervosi e possessivi nei confronti dei nuovi amori. Tenete presente che tirando troppo la corda, potreste mettere in fuga il futuro partner a causa di questo vostro atteggiamento troppo provocatorio.

Sagittario: la vostra comunicazione è altalenante poiché caricata da una corrente alternata che vi rende soggetti a improvvise crisi di pessimismo. In questo modo non potrete vivere le nuove opportunità, quindi riequilibrate questo stato d'animo prima di procedere verso la felicità.

Capricorno: non siate troppo impulsivi e non gettatevi a capofitto nelle nuove storie amorose. La Luna vi rende entusiastici ma a tratti irritabili, quindi attenzione a non avvicinarvi in maniera troppo impulsiva alla fiamma dell'amore, potreste scottarvi.

Acquario: in amore, tenderete a direzionare le vostre emozioni in modo coerente e logico, evitando il superfluo e non procedendo quindi a tentoni. Questa ragionevolezza vi farà captare una situazione nella sua cruda realtà e così eviterete inutili perdite di tempo.

Pesci: sentirete una forte attrazione per il mondo spirituale e ritroverete una vostra consapevolezza, utile per capire bene quali sentimenti provate per una persona che vi ha rapito il cuore. Un'analisi approfondita di questi pensieri vi suggerirà la strategia giusta per raggiungere il successo amoroso.