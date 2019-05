Venerdì 31 maggio 2019, Luna, Urano e Venere si troveranno nel segno del Toro mentre Marte e il Nodo Lunare nel Cancro. Mercurio e il Sole permarranno nel segno dei Gemelli, come Plutone e Saturno nei gradi del Capricorno. Giove si troverà in Sagittario e Nettuno sarà stabile in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete: gelosi. L'ambito amoroso potrebbe riservare qualche risvolto non troppo positivo per i nativi. Improvvise accuse dettate da immotivata gelosia potrebbero emergere gettando ombre sulla relazione amorosa.

Toro: famiglia d'origine. Il focus del venerdì dei nati del segno potrebbe essere orientato verso la famiglia originaria. Il loro supporto, se fornito celermente, risulterà fondamentale. Amore in secondo piano.

Tra lavoro, casa, amici e amore, i nati Gemelli non sapranno come fare per accontentare tutti. Probabilmente faranno i salti mortali per riuscirci, ma ne deriverà una certa dose di stress.

Cancro: passionali. Se da un lato le faccende lavorative potrebbero destare qualche preoccupazione, dall'altra le relazioni amorose regaleranno ai nati del segno qualche soddisfazione in più.

Leone: ambiziosi. Astri favorevoli faranno aumentare l'ambizione dei nati Leone, che con ogni probabilità tenderanno ad osare maggiormente.

Tale spregiudicatezza verrà premiata con lauti guadagni.

Vergine: fiacchi. Le copiose dissonanze doneranno ai nati del segno uno scarno bottino energetico, che di conseguenza li renderà fiacchi e svogliati nel portare a termine le incombenze giornaliere.

Bilancia: irritabili. Venerdì i nati Bilancia potrebbero scattare alla minima provocazione. Sia che si tratti di un collega, del partner o dei figli, sarà bene non provocarli in nessun modo, nemmeno in tono scherzoso.

Scorpione: umore flop. Pianeti poco concilianti potrebbero abbassare l'umore dei nativi, rendendoli imbronciati senza una motivazione. Già verso sera avvertiranno un miglioramento dell'umore.

Sagittario: briosi. Saranno l'anima della festa grazie alla loro voglia di fare. Un sorriso o una battuta di spirito potrebbero essere d'aiuto.

Capricorno: giornata tranquilla. Periodo pressoché sereno, le novità scarseggeranno e i nati Capricorno potranno ritagliarsi ampi spazi di relax.

Acquario: shopping. Il weekend è alle porte e prima dei programmi del fine settimana i nativi vorranno probabilmente concedersi uno sfizio tecnologico. Le finanze lo permettono, ma sarà bene non esagerare ugualmente con le spese.

Pesci: taciturni. Sarà poca la voglia di comunicare con le persone vicine per i nati Pesci. Sarà bene che accettino l'invito mondano di un vecchio amico per svagarsi un po'.