Giovedì 30 maggio 2019 la Luna transiterà in Ariete e il Sole con Mercurio si troveranno nel segno dei Gemelli. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Urano e Venere saranno sui gradi del Toro mentre il Nodo Lunare e Marte saranno nell'orbita del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete vendicativo

Ariete: vendicativi. Se hanno subito un torto o presunto tale, è probabile che in questo giovedì i nati del segno vogliano vendicarsi. Qualche nuvola in ambito amoroso.

Toro: fiacchi. Poche le energie che gli Astri doneranno ai nativi, che con ogni probabilità preferiranno delegare le incombenze meno urgenti. Amore in secondo piano.

Gemelli: meglio il lavoro che l'amore. Qualche contrasto planetario sarà presente nella giornata dei nati Gemelli, che andrà ad inficiare maggiormente l'ambito amoroso.

Probabili soddisfazioni lavorative per chi svolge un lavoro alle dipendenze altrui.

Cancro: attriti lavorativi. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno a portare nervosismo nell'ambiente lavorativo, rendendo probabili contrasti con i nuovi colleghi.

Leone stacanovista

Leone: stacanovisti. Il focus giornaliero dei nati Leone sarà improntato sulle questioni lavorative. Coloro che svolgono un lavoro autonomo godranno di maggiori soddisfazioni sia morali che economiche.

Vergine: indecisi. Giovedì qualche rapporto d'amicizia potrebbe rivelarsi nella sua vera essenza: alcuni amici non si dimostreranno tali.

Bilancia: amore top. Le relazioni amorose saranno in primo piano, con i nativi che potranno contare su tutto l'affetto che meritano dall'amato bene. Speciali i rapporti con i figli.

Scorpione: distratti. Mercurio nel segno dei Gemelli potrebbe offuscare idee ed intenti dei nati Scorpione, rendendoli inclini alle distrazioni durante lo svolgimento delle attività pratiche. Serata romantica.

Acquario disorientato

Sagittario: amici in 'pole position'. Giovedì improntato sui rapporti d'amicizia, con i nativi che faranno emergere la verve che contraddistingue un segno di fuoco che ultimamente era rimasta celata. Nuovi luoghi da visitare nel tardo pomeriggio.

Capricorno: tenaci. Niente e nessuno potrà fermare l'avanzata dei progetti lavorativi in essere dei nati del segno, che con ogni probabilità risulteranno avversari ostici e determinati.

Acquario: disorientati. Nell'ambiente di lavoro alcuni punti di riferimento potrebbero mutare improvvisamente. Passionalità amorosa dal pomeriggio.

Pesci: famiglia d'origine. Un membro della loro famiglia originaria potrebbe chiedere il loro urgente supporto economico. Rifiutarsi per i nativi vorrebbe dire incrinare il rapporto irrimediabilmente.