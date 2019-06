Sta per concludersi questa nuova settimana del mese di giugno 2019. Ci avviciniamo a grandi passi verso un nuovo fine settimana. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 7 giugno 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Leggiamo tutte le novità che stelle e pianeti porteranno.

Ariete: in questo giornata l'amore sarà messo in secondo piano. Oggi avremo la Luna favorevole e quindi potreste sentire maggiore impeto e voglia di fare, non perdete l'occasione per mettervi in mostra.

Toro: per voi questa sarà una giornata confusa. Un'arrabbiatura di prima mattina potrebbe mettervi di malumore e rovinarvi la giornata. Meglio evitare di lasciarsi prendere dalle polemiche.

Gemelli: in questo momento risentite di qualche calo anche a livello fisico. Da qualche tempo state vivendo dei momenti di stress che non vi permettono di fare le cose che vorreste.

Cancro: in questo momento potrebbero arrivare piccole riconferme e maggiori guadagni anche a livello economico, qualcosa si sta sbloccando.

Oroscopo 7 giugno 2019: la giornata

In amore i single sono inattesi, non ci sono grandi novità. Bene la giornata a livello lavorativo.

Leone: ora si potrà risolvere un contenzioso aperto del passato. Con la Luna nel segno avrete maggiori energie e più fascino.

Vergine: questo è un periodo in cui si potranno mettere a punto buoni progetti. L'estate sarà la stagione degli eventi da organizzare, progettate qualcosa di bello fin da ora.

Previsioni 7 giugno 2019: la giornata dei segni

Bilancia: buone notizie in arrivo per voi, si potrà risolvere un contenzioso di lavoro, ma a partire dalla prossima settimana.

In amore rapporti favoriti, momenti migliori per voi.

Scorpione: in questo momento potreste essere proprio voi a prendere la decisione di allontanarvi da una persona. In amore le perplessità non sono poche, avanzate anche dubbi su una relazione, cercate qualche occasione per parlare e chiarire i vostri dubbi.

Sagittario: la situazione astrologica vi consiglia di essere prudenti anche a livello economico, ultimamente ci sono state troppe uscite.

Capricorno: in questa giornata ci sarà qualche conflitto da risolvere anche in casa.

È probabile che dobbiate ricucire uno strappo che si era creato in una relazione. Attenzione anche alle questioni di carattere economico.

Acquario: i nati sotto questo segno zodiacale in questo giorno dovranno fare una scelta importante. Vi vedete un po' troppo sopra le righe in questo momento, ci vuole maggiore controllo.

Pesci: sentite di dover fare tutto da soli. Qualche rapporto potrebbe essere compromesso, una relazione messa a dura prova a causa delle parole di troppo.