La seconda settimana di questo bollente giugno sarà 'calda' anche dal punto di vista della relazioni amoroso-sentimentali. Dal giorno 10 al giorno 16 di questo mese, in amore la fortuna assisterà i nati sotto il segno di Ariete, Pesci e Vergine. L'estate ormai alle porte non accenna a regalare emozioni forti a Sagittario, Cancro e Capricorno, che vivranno una settimana non propriamente brillante. Previsioni astrali generose, invece, anche per i segni zodiacali di Toro e Bilancia.

Pubblicità

Pubblicità

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): desidererete di avere le idee più chiare circa il vostro futuro. Non fatevi sopraffare da piccole preoccupazioni ed ansia. Dal 17 giugno riprenderete alla grande il vostro lavoro.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): il vostro segno sarà - anche questa settimana - affidabile dal punto di vista amoroso-sentimentale. Per i single, siate alla ricerca di un partner che rispecchi i vostri interessi e le vostre passioni.

Le previsioni astrali settimanali dal 9 al 15 giugno

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): questa settimana sarà caratterizzata da un momento di fortissima tensione: arrabbiature lavorative con il vostro capo e qualche delusione in amicizia rischieranno di mettervi K.O. nel prossimo week-end.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): sappiate gestire con diplomazia e saggezza gli eventi sfavorevoli, senza accusare troppo il colpo. Non serve a nulla fare la voce grossa con il/la vostro/a compagno/a.

Pubblicità

Siate più astuti: questo vi aiuterà anche nella vita di coppia.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): fate attenzione alla sensibilità di chi vi sta attorno. La cosa più sbagliata che potreste fare in questi sette giorni è prendervela con chi non merita la vostra rabbia. Siate bravi ad evitare provocazioni inutili.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): una spesa imprevista da affrontare potrebbe crearvi qualche difficoltà dal punto di vista economico.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Si prospettano drastici cambiamenti nella vostra esistenza. L'amore potrebbe cercarvi con insistenza, ma ultimamente avrete la testa altrove.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): avrete voglia di intraprendere nuovi progetti ed iniziare avventure originali, questo grazie alla posizione della luna che si trova nella costellazione del vostro segno zodiacale.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Periodo ottimale per quanto concerne la vostra attività professionale. Meno bene l'amore che vi procurerà qualche grattacapo di troppo a causa della gelosia eccessivamente morbosa e patologica del vostro partner.

Pubblicità

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): negli ultimi tempi, vostro malgrado, avete dedicato più tempo agli impegni lavorativi che alla vostra persona, trascurando affetti e amore. Da oggi bisogna cambiare rotta.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le prossime settantadue ore saranno di un'importanza fondamentale per le vostre aspirazioni professionali e per la vostra vita sentimentali. Tra incontri e appuntamenti, ve ne saranno due che potrebbero sconvolgere positivamente la vostra esistenza.

Pubblicità

Toro (21 aprile – 21 maggio): buone notizie per voi. Dopo le liti dei giorni scorsi, il partner vi aprirà le porte del dialogo per cercare un chiarimento. In amore è sempre meglio essere schietti e diretti. Buona fortuna.