Durante la giornata di martedì 2 luglio ci saranno ottime novità sul fronte lavorativo e finanziario per i nativi nel segno dei Gemelli e per i nati Leone. Piccolo rialzo anche per lo Scorpione, mentre per il Sagittario potrebbe avere bisogno di un po' tempo per trovare la serenità perduta. Meglio i Pesci, soprattutto sul fronte dell'umore e della creatività. Di seguito le previsioni degli astri per i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: acquisti.

Il vostro buongusto vi porterà a comprare oggetti di cui avete un immediato bisogno, ma se vi lascerete prendere la mano potreste acquistare qualcosa che vi servirà poco o niente. Regolatevi.

Toro: sgomiterete per avere un posto di rilievo o per avere un incarico particolarmente remunerativo. Dimostrate quello che valete con più serenità e destrezza.

Gemelli: lavoro agevole. Non solo il lavoro si presenterà piuttosto agevole questo martedì, ma a livello organizzativo non ci sarà molto da fare.

Quindi potrete concedervi più relax del solito con una piccola fuga dalla vostra città.

Cancro: l'amore sarà il punto cardine di questa giornata, soprattutto grazie alla vostra attitudine energica e seduttiva al tempo stesso. Il partner ne sarà entusiasta e non mancheranno progetti per il futuro.

Leone: motivati. Il vostro carattere vi spingerà a fare di più e meglio sul fronte lavorativo, anche se non presenterete nessun tipo di controvoglia o scarse energie.

Salute da tenere sotto controllo con cibi freschi.

Vergine: non vi sentirete all'altezza di molte situazioni critiche sul posto di lavoro, ma in realtà sarete soltanto presi dallo stress e da pressioni che non faranno altro che peggiorare la già precaria situazione.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste pensare di organizzare una gita o un'uscita che durerà più del solito. Insomma, vi darete da fare per divertirvi il più possibile, così facendo farete divertire anche la vostra dolce metà.

Scorpione: questo martedì non ci saranno rivalità in nessun campo, ma sarà soltanto questione di tempo. Per il momento, la famiglia vi darà qualcosa da fare che voi non amate in modo particolare. Starà a voi decidere cosa fare.

Sagittario: potreste scontrarvi con qualcuno di importante sul posto di lavoro, oppure un colloquio potrebbe fare una cattiva impressione. Ciò di cui avrete bisogno sarà di tranquillità che troverete soltanto in solitudine.

Capricorno: affettuosi con il partner. Non ci saranno ostacoli che vi terranno lontani dal partner, ma un imprevisto sul posto di lavoro potrebbe darvi qualche fastidio anche sulla salute.

Acquario: eros. La voglia di stare con il partner sotto le lenzuola vi darà la grinta necessaria per fare di voi degli ottimi amanti, questo martedì. Attenzione a non 'scivolare' con un litigio non voluto.

Pesci: favorita la salute. Rinvigoriti: avrete le carte necessarie per affrontare un'altra giornata di lavoro senza cadere nello stress e nella banalità.

La creatività sarà disponibile soltanto in queste ore, quindi sfruttatela al massimo.