La settimana che va dal 1° al 7 luglio, sarà una delle migliori per l'Acquario per quanto riguarda l'amore. I nativi del Cancro godranno di un grande affiatamento di coppia, mentre Pesci sarà piuttosto triste durante la settimana. Sagittario avrà qualche problema di coppia, di contro per Leone sarà una settimana molto produttiva. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della prima settimana di luglio 2019.

Previsioni oroscopo dal 1° al 7 luglio 2019 segno per segno

Ariete: sarete particolarmente allegri durante la settimana, e avrete una gran voglia di fare shopping, grazie ai numerosi guadagni della settimana precedente.

Ciò nonostante, dovrete fare i conti anche con molti impegni al lavoro che vi ruberanno del tempo. Voto - 7,5

Toro: sarete piuttosto di malumore durante la settimana, infatti sul posto di lavoro darete qualche problema ad un vostro collega. Cercate di mantenere la calma. Voto - 6

Gemelli: il lavoro procede a gonfie vele, ma ancora dovrete pazientare un po' prima di raccogliere i frutti desiderati. Questo potrebbe mettervi dell'ansia addosso: cercate di controllarla.

Voto - 7

Cancro: amore in prima linea per i nativi del segno. La vostra relazione di coppia procederà magnificamente, con serate all'insegna della passione che difficilmente dimenticherete. Voto - 8

Leone: lavoro al top. Riuscirete a lavorare sodo e a incrementare notevolmente i vostri guadagni. Tutto questo vi metterà di ottimo umore e ciò beneficerà inoltre sulla vostra vita di coppia. Voto - 8

Vergine: potreste avere degli imprevisti sia in amore che al lavoro durante la settimana.

Questi problemi potrebbero farvi perdere la bussola, tant'è che non riuscirete ad essere in piena forma. Voto - 6

Bilancia: non avrete una gran voglia di dedicarvi alle vostre faccende lavorative durante la settimana, anzi, preferirete divertirvi in compagnia dei vostri amici. Attenzione che in questo modo potreste rimanere indietro con il lavoro. Voto - 6,5

Scorpione: potreste avere delle incomprensioni o dei litigi con il partner riguardo a delle questioni piuttosto delicate.

Cercate di spiegare bene la situazione per evitare che questa precipiti. Voto - 6

Sagittario: la vostra settimana non sarà molto produttiva per quanto riguarda la sfera sentimentale. Potreste avere infatti dei litigi di coppia che potrebbero soltanto alimentare il vostro nervosismo. Voto - 6

Capricorno: sarete particolarmente determinati, soprattutto sul posto di lavoro. Affronterete infatti degli incarichi piuttosto complessi, ma senza nessuna difficoltà: ciò riuscirà ad aumentare la vostra autostima e rispetto da parte dei colleghi.

Voto - 8

Acquario: settimana grandiosa per quanto riguarda l'amore. L'affiatamento di coppia sarà alle stelle e questo permetterà di passare delle magnifiche giornate in compagnia dell'amato bene e cercare inoltre di portare la vostra relazione ad un livello superiore. Voto - 9

Pesci: sarete carichi di energie durante la prima parte della settimana, riuscendo a ricavare degli importanti guadagni. Durante la seconda parte invece, potreste essere stanchi e giù di morale, con il rischio di causare qualche litigio.

Voto - 7