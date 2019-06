Finalmente l'estate è arrivata e le previsioni astrali per l'ultima settimana di giugno si prospettano decisamente 'bollenti' dal punto di vista sentimentale e amoroso per i nati sotto Ariete e Toro. Per loro la settimana sarà caratterizzata da straordinari momenti di spensieratezza e serenità da condividere col partner. Per i single, invece, si prevedono importanti novità: nuove persone entreranno a far parte della loro vita.

Oroscopo settimanale: segni di fuoco

Ariete: l'amore finalmente tornerà ad essere vincente.

Sentirete l'esigenza di conoscere nuove persone e chissà che non incontrerete la vostra anima gemella.

Leone: la situazione è in crescita in positivo, i problemi si superano. Meglio affari, lavoro, carriera. Presto risolverai tante questioni.

Sagittario: soldi spesi male. Per fortuna l'angolo dei sentimenti si riempie di speranza. Nuovi contatti favoriti, anche fuori città.

L'oroscopo dei segni di terra

Toro: è un ottimo periodo se non puntate troppo in alto!

Per i single si prospettano tante novità in campo amoroso. Il vostro cuore sarà 'colpito' da una persona che potrebbe letteralmente cambiarvi la vita.

Vergine: la luna in opposizione richiederà estrema cautela nell'operare in determinate situazioni delicate, soprattutto in ambito familiare. Evitate di compiere azzardi, tentate di rimandare tutto almeno di due settimane.

Capricorno: la rabbia dovuta allo stress della scorsa settimana si trasformerà in dolcezza. Non pensate ai problemi della vita di coppia, godetevi il momento di intimità con il vostro partner.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli: in amore dovrete stare molto attenti. Dovrete rivedere una vostra ex e questo potrebbe rischiare di sconvolgere la vostra quiete sentimentale. Non è escluso un ritorno di fiamma.

Bilancia: settimana sottotono, con un weekend da vivere con prudenza. Non c'è una grande chiarezza mentale, difficile elaborare nuove iniziative ambiziose.

Acquario: la settimana non porta ostacoli insormontabili. Progressi vistosi anche in campo sentimentale: chi ha un amore sarà più coinvolto del solito nella relazione.

La settimana per i segni d'acqua

Cancro: avreste davvero bisogno di staccare la spina e fare qualcosa di diverso, di nuovo. Sono possibili tensioni e pensieri per un'importante figura di casa.

Scorpione: non permettete che piccoli disguidi e incomprensioni familiari rovinino la vostra serenità emotiva. Attenti a non commettere grossolani errori di valutazione su finti amici.

Pesci: ritroverete una persona a voi cara con la quale da tempo avevate perduto i contatti. Siate prudenti soprattutto a lavoro e negli affari.