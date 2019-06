L’Oroscopo del periodo compreso tra lunedì 3 e domenica 9 giugno è pronto a svelare cosa avrà in serbo la settimana per i dodici segni zodiacali. Per scoprire se il vostro segno zodiacale sarà baciato o meno dalla fortuna, non resta che dare un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche su amore e lavoro.

L'oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete – Periodo particolare per molti di voi. Avrete delle importanti occasioni in amore, dovete solo essere più attenti a percepire alcuni messaggi.

Nel lavoro avete un accordo da definire prima dell’estate. Molta attenzione sul lato economico, non spendete più del dovuto.

Toro – Adesso vi sentite più liberi di dedicarvi all'amore, quindi non aspettate che le cose succedano per caso ma datevi da fare. Sarà una settimana interessante, anche per coloro che vogliono riconquistare una storia passata o per coloro che vogliono iniziare una storia nuova con propositi più duraturi. Nel lavoro potrete contare su un contratto, per il momento solo part-time.

Gemelli – È il momento di essere molto attenti nei rapporti con gli altri e cercare di evitare le discussioni e le polemiche. Con un buon comportamento e restando al di sopra delle parti, potreste avere più compenso e prendervi qualche soddisfazione. Dovete restare tranquilli senza aver paura di perdere ciò che avete conquistato.

Cancro – Questo è un momento di stabilità: avrete problemi lavorativi o dovrete ottenere un riconoscimento che ancora si fa attendere.

Anche se vi sembra di non trovare la via d’uscita, alla fine potete farcela. Dovete capire soprattutto dove possono arrivare le vostre forze e la vostra preparazione in modo da scegliere la strada giusta. Comunque da metà settimana le cose miglioreranno.

Leone – Per molti di voi si apre una settimana importante per realizzare un progetto che vi porterà soddisfazioni. Nei rapporti con gli altri, tra colleghi o in famiglia, la settimana in arrivo porterà buoni risultati e miglioramenti.

Se alcuni di voi hanno avuto problemi, ora possono recuperare. Dovete però fare attenzione allo stato fisico, stare sempre sotto pressione vi procura ansia.

Vergine – Molti di voi hanno intrapreso un nuovo lavoro o magari hanno cambiato ruolo, tutto ciò porta un grande affaticamento. Il consiglio è quello di guardarsi dalle persone che vi remano, contro anche se siete all'altezza di cavarvela. Prudenza anche in amore, in modo particolare le coppie che vivono continui e improvvisi cambiamenti d'umore. Consiglio di concedersi meno distrazioni.

Previsioni su amore e lavoro da Bilancia a Pesci

Bilancia – In questa settimana dovranno ritrovare un po' di serenità soprattutto coloro che hanno dovuto cambiare modo di vivere, per un fastidio o per colpa di un incidente. Quello che vi premia è che siete ancora più forti di prima e riuscite facilmente a superare le avversità. Dovete fare più vita sociale e dedicarvi di più all'amore, che in questa settimana sarà protagonista.

Scorpione – State cercando di portare molti progetti avanti, avrete la capacità di farvi notare da tutti.

Tuffandovi nel lavoro avete tralasciato o quasi dimenticato la vita sentimentale. L’ambizione non soddisfa i sensi e tanto meno il lavoro può regalare serenità. Ci vuole un bel rapporto di coppia o quantomeno un amore su cui poter fare affidamento.

Sagittario – Questa settimana siete più energici del solito. Importante per molti di voi è il lato sentimentale. Vi piace fare progetti costruttivi, sicuramente cercate l’aspetto fisico ma volete soprattutto un rapporto di stima e di fiducia per condividere progetti della vita. Nel lavoro ci sono buone proposte, soprattutto se siete disposti a cambiare città. Ci vorrebbe qualche soldo in più per portare avanti i progetti che avete in mente.

Capricorno – È un periodo che siete turbati da problemi di lavoro e situazioni che restano ferme già da tempo. Sul lavoro sempre più spesso dovete reagire alle provocazioni dei colleghi o degli amici. Queste continue tensioni vi causano stress e sono difficili da controllare. Magari fate fatica a far quadrare i conti, soprattutto se avete dei pagamenti arretrati. Prendetevi una pausa per ricaricarvi e cercate di non scaricare tutte le tensioni in amore.

Acquario – Le situazioni che nascono in questa settimana potrebbero essere importanti. Siate pronti a risalire e a partecipare a nuovi progetti, perché tutto ciò che fate adesso è più facile da gestire.

Pesci – Molti di voi daranno via libera alle passioni. Non trovate giustificazioni pensando di non avere tempo, perché il lavoro vi prende molto o magari alcuni non lo cercano perché hanno avuto delle delusioni in passato. Dovrete ritrovare la strada e avvicinarvi all'amore. Nel lavoro vorreste qualche garanzia in più, soprattutto perché siete un po' preoccupati per questioni economiche.