L'Oroscopo di domani 4 giugno 2019 annuncia uno spettacolare martedì per alcuni segni, in primis per quelli facenti parte della ristretta cerchia dei cosiddetti "prescelti". Diciamo subito che a far ben sperare per la giornata specialmente sul lato sentimentale, l'arrivo di una meravigliosa Luna in Cancro ben disposta a far da garante in molte situazioni d'amore attualmente in stallo. E non è certo finita qua: al generoso segno di Acqua si prospetta l'arrivo nel segno del Pianeta Mercurio, di conseguenza più che meritata la pregevole posizione al "top del giorno".

Sempre parlando in relazione alla sestina sotto analisi in questo contesto, solo altri due saranno i segni baciati dalla fortuna nella giornata del 4 giugno. Ad avere massima compatibilità con il cielo astrale del prossimo martedì sicuramente l'Ariete e il Leone preventivati entrambi in giornata a cinque stelle. Al contrario invece, si prospetta un frangente abbastanza difficile da sbarcare, secondo le previsioni zodiacali del 4 giugno, per i nativi nel segno della Vergine, purtroppo pronosticati in periodo "sottotono".

Oroscopo di domani 4 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: Luna e Mercurio in Cancro favoriscono Ariete e Leone

Classifica stelline 4 giugno 2019

Un nuovo martedì si appresta ad essere vissuto da tutti. In lista d'attesa, come ogni giornata che si rispetti, i desideri di sempre da soddisfare o i soliti problemi da risolvere. In questo caso la nostra classifica stelline imperniata sulla giornata di martedì 4 giugno si prefigge senz'altro di mitigare eventuali scompensi in atto nel corso del periodo, magari offrendo anche supporto con consigli e dritte da sfruttare.

In apertura articolo abbiamo già tolto il velo della curiosità in relazione ai più fortunati del periodo, adesso non rimane altro da fare se non dare spazio all'intera scaletta con le stelline del giorno. Allora a seguire, pronto per essere visionato il condensato dell'intera scaletta:

Top del giorno: Cancro ;

; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Vergine.

Oroscopo martedì 4 giugno, sentimenti e lavoro

Ariete - Ottimo l'oroscopo di questo martedì per voi dell'Ariete.

Ambasciatore certamente di belle notizie o di inaspettate novità, il periodo è pronta a farvi sorridere riportando quella serenità che mancava da un pezzo. Un consiglio spassionato da parte delle stelle: cercate di sistemare situazioni o problemi che avete eventualmente in lista d'attesa, ok? Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore, sarete ambiziosi e orgogliosi, altresì altrettanto capaci di donare affetto come si deve.

In alcuni casi sareste pronti a tutto pur di proteggere chi vi circonda, anche a costo della vita! Avete tanto amore da donare alla vostra metà e per questo sarete senz'altro ben ricambiati. Single, è probabile che qualcuno di voi non abbia ancora dimenticato una persona, oppure, qualcun'altro non abbia nessuna voglia di impegnarsi davvero. Comunque sia, vorreste senza meno una persona "speciale" al vostro fianco: come dite sempre voi, senza compromessi!

Alla fine comunque vada, prendete una decisione sincera e soprattutto definitiva, senza farvi troppe domande... Nel lavoro, gli astri consigliano fiducia e perseveranza: ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi, certamente da non farsi sfuggire. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno apprezzati da chi sapete.

Toro - Sembra non dover destare troppe preoccupazioni questo vostro martedì a settimana appena iniziata. Ovviamente molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo. Diciamo pure che, se riuscirete a convivere con alcuni ostacoli (che sapete), ne trarrete senz'altro grossi benefici a lungo termine. In amore, alcune situazioni potrebbero spingervi in posizioni complesse. Se siete in coppia, attenti a non ferire l’amore proprio del partner: cercate di non agire solo badando al vostro piacere. Per qualche Toro invece, si delinea un periodo discretamente ricco di opportunità, ovvero per chi desidera uscire dalla solita routine in quei rapporti di lunga data. Siate pronti ad accettare anche le sfide più audaci, non ve ne pentirete... Single, in tanti avete voglia d’amore e di serenità, giusto? I sentimenti sono per voi come il respiro e la loro eventuale mancanza vi manda in apnea. Allo stesso tempo però, volete essere liberi come l’aria e poter godere la vita a pieno e senza legami: prendete una decisione e fate la scelta giusta una volta per tutte! Nel lavoro infine, dovrete impegnarvi abbastanza ma almeno i frutti delle vostre fatiche alla fine saranno visibili. Siate concreti e a portata di mano: muovendovi con destrezza incasserete il meritato successo.

Gemelli - Partirà discretamente bene questa parte della settimana, con un martedì valutato a quattro stelle per moltissimi di voi Gemelli. Diciamo che, se non proprio tutto, gran parte del periodo procederà a vele abbastanza sostenute: non appiattitevi sulla solita routine quotidiana, anche perché un simile atteggiamento non è da voi. In amore intanto, a movimentare la sfera affettiva di molti di voi ci penserà la Luna in Cancro, per voi nativi non proprio positiva al 100%. Quindi prestate attenzione a prese di posizione o azioni, qualunque sia la vostra attuale condizione sentimentale. Eros alle stelle per i nativi di seconda e terza decade, però diverse le incomprensioni col partner per delle banali sciocchezze. Per coloro di prima decade invece la passione potrebbe raggiungere livelli "vulcanici": occhio a non scottarsi! Voi single invece, se state aspettando l'amore vero allora oggi e domani lasciate pure correre, non sarà il caso! Uscite con gli amici senza cercare inutilmente qualcosa che non c'è. Nel lavoro per concludere, qualche piccola chance in più ma non per tutti: ad avere un barlume di positività solo coloro di prima decade: cercate di trascinare gli eventi dalla vostra parte, anche se ciò dovesse costarvi fatica e maggior impegno.

Cancro 'top del giorno' - Martedì di grinta, energia, determinazione e voglia di fare pronte ad accompagnarvi nel corso di questa giornata. Le previsioni di martedì annunciano l'ingresso della Luna e Mercurio nel segno, una garanzia di successo in amore e nel lavoro. In coppia cercate di vivere al meglio la vostra vita a due facendo soprattutto progetti per futuro. Per voi sarà spettacolare quasi tutto il periodo ottenendo di conseguenza il meglio e il massimo dall'attuale rapporto. Qualcosa di splendido sia nei rapporti a due che nelle relazioni appena iniziate (o anche solo messe in cantiere). In molti casi, quasi tutto quello che vorrete mettere in gioco avrà ottime probabilità di riuscita. Single, non fatevi illusioni sul periodo 'top': se 'la preda' non l'avrete ben imbrigliata col cuore, non solo a chiacchiere, certamente vi lascerà con un palmo di naso. In alcune situazioni avrete finalmente carta bianca sulla gestione di alcuni problemi che vi stanno attualmente molto cuore: non illudetevi anche stavolta, ok? Nel lavoro infine, avrete un nuovo modo di porvi verso di esso, meno esitante, meno frenato e più incisivo. Così facendo, il vostro desiderio di cambiamento non incontrerà di certo alcuna resistenza: scommettiamo?

Leone - Questa parte della settimana per voi si presume possa essere decisamente su un altro livello (ovviamente positivo!). A più di qualcuno il frangente porterà senz'altro buone notizie o belle soddisfazioni. Progetti e lampi di genio consentiranno di consolidare una posizione attualmente in stallo. In amore, spunti positivi per alcune belle novità da mettere in conto nella coppia. Forse, avrete anche ottime possibilità di scelta in svariati campi, purché sappiate agire con rapidità e decisione. Single, il vostro saper coinvolgere ed esprimere al meglio i sentimenti saranno elementi decisivi nel miglioramento della vostra vita affettiva. Specialmente voi che siete alla ricerca dell’anima gemella da molto tempo, avrete l'occasione di incontrare la persona che vi donerà amore, quello vero. Nel lavoro invece, migliorano i guadagni per voi Leone, anche se è ancora presto per parlare di conferme o sicurezze. Cercate di organizzarvi al meglio senza perdere la pazienza. Sarete coinvolti in situazioni impegnative ma molto allettanti, con la possibilità di conseguire posizioni di potere e prestigio.

Vergine - Il prossimo martedì sarà pregevole in alcune circostanze, per il resto si preannuncia abbastanza "sottotono" per la maggior parte di voi Vergine. Secondo l'Astrologia del momento, per quanto riguarda la situazione in generale qualche breve turbamento potrebbe esserci; nel caso ci fosse, senz'altro sarà da attribuire ad un po' di nostalgia (per chi o per cosa?). L'oroscopo di domani 4 giugno intanto consiglia in amore occhi aperti e orecchie ben tese: è il momento che lo richiede, ok? In alcune situazioni potreste aver voglia di amare ma non sopportare affatto la persona che vi sta vicino: a voi capita spesso questo sentimento? Se è davvero così, calmatevi, non è davvero colpa vostra ma tutto dipende dalle varie situazioni della vita. Forse sarete messi alla prova, comunque state sereni fidandovi del vostro cuore, l'unico in grado di guidarvi nelle scelte. Single, qual è il vostro problema? Forse non siete pronti a gestire una vita di coppia? Non siete disponibili a prendervi cura di altre persone perché vi sentiti incapaci? Calma, aspettate allora un altro po' di tempo, poi si vedrà. Oggi e domani attenti a qualche personaggio alquanto geloso! In campo lavorativo, intanto, il periodo invita a prendersi una pausa: secondo gli astri, forse, state lavorando troppo impegnandovi più del dovuto.

