L'Oroscopo di domani 18 giugno 2019 è pronto a rendere nota la classifica stelline e le predizioni interessanti la giornata di martedì. In primissimo piano dunque soprattutto l'Astrologia, in questo contesto come da titolo riguardante i primi sei segni dello zodiaco.

Ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati del giorno tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Diciamo subito che questo martedì a volare più in alto di tutti saranno coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Leone: il regale segno di Fuoco avrà dalla sua sia la Luna che Nettuno, entrambi speculari positivi al 80%, pronti a regalare la splendida posizione al 'top del giorno'.

Pubblicità

Pubblicità

Altrettanto bono il frangente si prevede per tutti quelli del Toro nonché del Cancro, alla pari ed ambedue considerati in giornata a cinque stelle. Al contrario, gli amici appartenenti all'Ariete, secondo le previsioni zodiacali del 18 giugno, non avranno troppe chance nel periodo visto il frangente classificato come 'sottotono'. Andiamo pure a resoconto finale, segno per segno, dettagliando subito la scaletta con le stelle e, subito dopo, iniziare con le analisi astrali del giorno.

Classifica stelline 18 giugno 2019

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo martedì: pronti a scoprire la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 18 giugno 2019? Nelle anticipazioni di rito abbiamo già messo in primo piano il segno del Leone, primo assoluto nella classifica parziale relativa ai primi sei segni. A seguire a ruota tutti gli altri, ovviamente a scalare dal più fortunato fino al più tartassato.

Pubblicità

Di seguito il responso completo con relative stelline attribuite alla giornata di martedì:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Ariete.

Oroscopo martedì 18 giugno, previsioni

Ariete - In arrivo una giornata decisamente 'sottotono', quasi sicuramente in grado di incatenare l'attuale parte della settimana. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, la fatica potrebbe ripercuotersi irrimediabilmente sulla vostra vita a due: il consiglio?

Eccolo: rallentate un po' gli attuali ritmi, altrimenti il vostro rapporto ne risentirà. Single, sarà il caso di mettere da parte la ricerca di un partner a favore di una rimessa in sesto della forma fisica e mentale. Ultimamente, vi siete un po' troppo auto-isolati, e questo non ha giocato a vostro favore. Nel lavoro, per concludere, questa sarà una giornata dinamica con discrete possibilità da cogliere. Avrete mille cose da fare, dunque cercate di rimanere concentrati sulle principali evitando di strafare.

Pubblicità

Toro - Si prevede un ottimo periodo su molti fronti. Diciamo che la giornata di metà settimana partirà bene fino a metà pomeriggio a cui seguirà una lieve flessione di breve durata: serata esplosiva! In amore, tutto scorrerà liscio e tranquillo, soprattutto senza intoppi particolari. Insomma, nella sfera sentimentale gran parte delle cose potrebbero splendere: momenti di un certo spessore e tanta serenità saranno lì pronti ad aspettarvi, siete pronti?

Pubblicità

Single, anche se la dolce compagnia di una persona per adesso non c’è, non vi inasprite. Perché non riempire gli spazi vuoti del vostro cuore dando amore ad un piccolo animaletto? Sarà bellissimo coccolare un gattino o un cagnolino. Nel lavoro, state pur certi che una giornata così ricca di euforia e spensieratezza potrebbe distrarvi non poco dagli affari o dagli impegni quotidiani: tranquilli, anche perché ve lo potrete permettere al 100%.

Gemelli - Il prossimo martedì giornata relativa all'attuale settimana appena iniziata, a molti di voi Gemelli porterà tanta normalità espressa da quattro stelline relative alla solita routine. In amore, un affettuoso scambio dialettico porterà nella coppia sensualità, poesia, allegria. Questo sarà la miscela esplosiva in grado di rinnovare anche amori un po' datati e dare molta spinta a quelli appena nati. Single, se siete usciti da poco da una storia e state cercando di ricominciare a vivere, non ci sarà problema, basterà guardarsi intorno e provarci... La vostra mente nel frattempo non vi lascerà in pace, 'lavorando' tutto il giorno per capire come scegliere la persona giusta. Nel lavoro, mantenendo un atteggiamento discreto e riservato, riuscirete a non farvi coinvolgere in un contrasto e ve la caverete egregiamente.

Cancro - La giornata sarà da considerare senza problemi irrisolvibili per voi del Cancro, favorita da una meravigliosa Luna presente nel comparto del Capricorno. Le previsioni di martedì indicano il settore riservato all'amore in crescita rispetto ai giorni scorsi. Consiglio: programmate qualcosa di speciale da vivere ovviamente insieme al partner. Niente lamentele se, magari, la persona amata contesterà un vostro punto di vista: ne siete consapevoli anche voi, quindi non tiratela troppo, ok? Single, giornata positiva soprattutto per chi non ha ancora trovato l'anima gemella. In questi giorni le stelle vi indirizzeranno su una persona che ha i vostri stessi gusti e vedute: farci un pensierino, di certo ne varrebbe la pena... Nel lavoro infine, mettete da parte le ripicche inutili. La buona volontà e il dialogo sincero creano spesso radici profonde per il futuro di rapporti stabili, a qualsiasi livello.

Leone 'Top del giorno' - Questa parte della settimana appena iniziata partirà e terminerà al meglio per tantissimi di voi Leone. In amore, vi renderà allegri, spensierati, vogliosi di inventarvi qualcosa da condividere con chi amate. In testa, lo sapete già, avete un pallino: un viaggetto con la persona amata, progetto che coltivate da tempo. Single, affidatevi al vostro fiuto: avrete una straordinaria capacità di capire per istinto le persone. In molti senz'altro sarete sereni e rilassati, contraddistinti da una vivacità davvero contagiosa. Il consiglio per questo martedì, rilasciato dalle stelle per tanti di voi, è quello di divertirsi e di non pensare ad eventuali problemi. Nel lavoro, se avete un conto in sospeso con un collega che considerate importante per la vita professionale, sarà la giornata giusta per mettere fine alla questione. Sarete infatti bravissimi a conciliare le vostre esigenze con quelle altrui.

Vergine - La giornata sotto analisi in questo contesto sarà discreta in molti frangenti, in altri un pochino meno. Almeno questo è quanto lasciato presagire dalla Carta Astrale impostata sul giorno 18 di questo mese. L'oroscopo di domani 18 giugno intanto, visto il contesto abbastanza positivo (quattro stelle), consiglia in amore di tenere il solito approccio nei confronti delle persone alle quali si vuol bene. Consiglio: non lasciate che i crucci professionali rovinino l’armonia con il partner ma, al contrario, cercate nella coppia la serenità che manca. Single, potrete spendere diverse ore di questa giornata dedicandole al piacere di incontrare gente nuova: approfittatene per dare una svolta al comparto relativo ai sentimenti, ok? Nel lavoro, per concludere, non preoccupatevi troppo per la mole di cose accumulate, piuttosto organizzatevi con i tempi e, se nel caso ce ne fosse bisogno, chiedete aiuto ad un collega.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.