L'Oroscopo del weekend è pronto a rivelare l’esito delle giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno per i dodici segni zodiacali. Se siete curiosi di sapere come si concluderà il mese di giugno per voi, disponibili di seguito le previsioni astrologiche.

Oroscopo del fine settimana da Ariete a Vergine

Ariete – In questo weekend avete delle grandi opportunità. Coloro che hanno fantasia e creatività, avranno maggiore successo. Il mese di luglio vi porterà lavori part-time interessanti, ma per avere un vero successo dovete pazientare ancora un po’.

Pubblicità

Pubblicità

Per il momento, dedicatevi alle sperimentazioni.

Toro – Fine settimana all'insegna della pace ma attenzione alle persone che vi stanno attorno, forse sarebbe opportuno allontanarle. Le questioni economiche vi danno pensieri, evitate i conflitti. Alcuni di voi hanno dovuto cambiare vita non volendo.

Gemelli – In questo weekend lasciate spazio ai sentimenti, se siete single allora guardatevi attorno. Avete bisogno di rassicurazioni in amore, soprattutto avere bisogno di trovare una persona intelligente oltre che bella.

Pubblicità

Cancro – Fine settimana interessante e intrigante, soprattutto in campo amoroso. Il lavoro è un po' bloccato magari dovete studiare qualche cosa di diverso. Rilassatevi e se avete a che fare con persone che in passato sono state scorrette, fate buon viso e cattivo gioco.

Leone – Weekend importante con situazioni considerevoli. Nuove strategie da mettere in campo e nuove occasioni da afferrare al volo. Giornate che rimetteranno in gioco i sentimenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Chi ha già una storia può iniziare a fare dei progetti importanti.

Vergine – Siete molto attaccati alla famiglia e preferite trascorrere gran tempo in casa con le persone amate. Sabato e domenica sono due giornate ideali anche per un incontro. Chi ha vissuto una separazione potrebbe programmare una vacanza estiva.

Previsioni di sabato 29 e domenica 30 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia – Molti di voi in questo weekend hanno qualche lavoretto da sbrigare.

Fate le vostre cose e non soffermatevi sui drammi degli altri. Alcuni però hanno bisogno di recuperare in amore.

Scorpione – Coloro che hanno avuto problemi sia fisici che di lavoro stanno tentando di risollevarsi. Ultimamente ci sono stati momenti pesanti che vi hanno tenuti bloccati nei ricordi. Si consiglia di voltare pagina e andare avanti. Dovete capire che il passato è passato e che il futuro aspetta di essere scritto da voi.

Sagittario – Fine settimana favorevole in campo emotivo e relazionale.

Pubblicità

Infatti, sarà facile dialogare con persone che vi devono delle risposte. Avete delle grande idee da usare saggiamente, soprattutto nel campo lavorativo. La chiave del successo è mettere il cervello in moto. Andare avanti con le vostre idee senza mai guardare indietro. L'esitazione vi farà vacillare.

Capricorno – Avete poche persone su cui contare. Se perdete un contatto, vi sentite soli. Se ci sono problemi sul lavoro o con il partner, dovete farvene una ragione.

Pubblicità

Il problema non siete voi. Potreste portare a termine un progetto di vita che vi darebbe nuova vitalità.

Acquario – In questo fine settimana avete molte cose da risolvere, soprattutto in campo lavorativo. In amore, prendete il controllo e dichiarate i vostri sentimenti alla persona interessata. I single, invece, dovrebbero uscire più spesso perché stando chiusi in casa non incontreranno mai l’anima gemella.

Pesci – Fine settimana importante per rilassarsi e stare con gli amici. Potreste riavvicinare persone che non vedete da molto tempo e fare un 'mordi e fuggi' al mare. In amore, molti sentimenti potrebbero risvegliarsi.