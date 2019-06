L'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio vede lo Scorpione in ripresa sul piano sentimentale, mentre l'Acquario dovrà superare alcune situazioni spiacevoli. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: grazie a Mercurio in aspetto favorevole potrete stringere interessanti legami. Nelle giornate di giovedì e venerdì potreste avere qualche impedimento a causa della posizione contrastante di Giove.

Qualcuno potrebbe mettervi di cattivo umore.

Toro: a livello lavorativo potrebbe esserci qualche momento di tensione. Qualcuno potrebbe trovarsi in una situazione in cui non si sentirà proprio a suo agio. Dovrete cercare di essere forti e resistere per riuscire ad arrivare ai vostri obbiettivi.

Gemelli: purtroppo le discussioni e le incomprensioni non mancheranno in questa settimana dall'1 al 7 luglio. Con il partner non c'è una particolare serenità in questo periodo e questo incide anche sul vostro rendimento a lavoro.

Cercate di separare le due cose per non rischiare di ricevere rimproveri dai vostri superiori.

Cancro: in questo periodo sarete particolarmente irresistibili e chi vi sta intorno farà fatica a dirvi di no. Questo è il momento giusto per farsi avanti e cercare di fare conquiste. Sul lavoro sfruttate al meglio la vostra capacità di relazionarvi con gli altri.

Leone: grazie a Mercurio riuscirete a vivere una settimana ottimale, in cui vi sentirete spesso al centro dell'attenzione e attraenti.

Cercate di volare basso comunque e di non trascurare il vostro partner. Se siete single e qualcuno vi fa della avance, valutate bene.

Vergine: in questa settimana dall'1 al 7 luglio, la vostra situazione sentimentale si prospetta parecchio interessante. Riuscirete ad essere razionali, ma allo stesso tempo a lasciarvi andare alla passione con il partner. Sul lavoro cercate di dare il massimo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: i nati sotto il vostro segno zodiacale potranno contare su una grande armonia e serenità.

Qualcuno potrebbe addirittura ricevere una bella sorpresa da parte del partner, mentre altri otterranno una grande soddisfazione in campo professionale.

Scorpione: dopo un lungo periodo di litigi in famiglia siete finalmente riusciti a ritrovare la serenità perduta. Per alcuni sarà possibile fare progetti a lungo termine, altri decideranno invece di cambiare completamente rotta lavorativa.

Sagittario: nelle prime giornate di questa settimana da lunedì 1 a domenica 7 luglio, il vostro nervosismo rischierà di essere alle stelle.

Nel weekend la Luna sarà invece a vostro favore e vi aiuterà ad affrontare ogni situazione con maggiore calma.

Capricorno: fortunatamente avete al vostro fianco una persona che vi ama, che però purtroppo tendete a trascurare a causa del lavoro. Cercate di prendervi una pausa e di dedicare un po' di tempo alla persona amata.

Acquario: purtroppo Venere in opposizione bloccherà alcuni dei vostri piani. Le cose non fileranno lisce come vi aspettavate, ma qualcuno tenterà di ostacolare il vostro cammino.

Usate la vostra astuzia per uscire dalle situazioni sgradevoli senza però offendere nessuno.

Pesci: qualcosa sembrerà non andare con il partner nella settimana dall'1 al 7 luglio. Cercate di parlarne e non abbiate paura di un confronto.