Il fine settimana dal 22 al 23 giugno sarà caratterizzato da vacanze e divertimento per molti segni zodiacali, come Bilancia, Capricorno e Gemelli. Altri coglieranno l'occasione per rilassarsi, recuperare le energie e allentare lo stress. Di seguito le previsioni dell'Oroscopo del fine settimana 22-23 giugno 2019.

Previsioni weekend 22-23 giugno 2019

Ariete: sarà un fine settimana impegnativo, in quanto avrete non pochi problemi nel recuperare i compiti arretrati.

Potrete comunque rilassarvi una volta tornati a casa. Voto - 6,5.

Toro: volete soltanto staccare la spina dopo una settimana così faticosa che vi ha lasciato senza energie. Il weekend sarà un'ottima occasione per recuperare le forze. Voto - 7.

Gemelli: dovrete passare il vostro weekend svolgendo dei piccoli lavoretti che vi garantiranno più guadagni. Non avrete nulla di cui preoccuparvi, poiché sarete ben determinati. Voto - 7,5.

Cancro: avrete voglia di organizzare una piccola vacanza fuori città per cercare di svagarvi un po' e recuperare le energie in vista della prossima settimana.

Voto - 7,5.

Leone: nella giornata di sabato vi dedicherete completamente al partner, passando una serata molto romantica, mentre domenica starete al lavoro per terminare alcune faccende. Voto - 7.

Vergine: avrete voglia di rilassarvi sdraiati sul divano e non volete che nessuno vi disturbi. Cercate però di non far irritare chi vi sta vicino. Voto - 6,5.

Bilancia: dopo alcune giornate 'no' con il vostro partner, questo weekend sarete più propensi a stare in compagnia dell'amato bene per trascorrere un fine settimana indimenticabile.

Voto - 7,5.

Scorpione: avete deciso di migliorare l'aspetto della vostra dimora e questo weekend vi toccherà lavorare per portare a termine il progetto. Voto - 7.

Sagittario: un vostro amico vi chiederà aiuto per svolgere una faccenda, ma sarete riluttanti nel farlo, in quanto avrete un impegno irrinunciabile con il partner . Voto - 6,5,

Capricorno: weekend da favola per i nativi del segno. Riuscirete a dare il meglio, con dei guadagni extra, mentre la vostra relazione di coppia procederà magnificamente.

Voto - 8.

Acquario: state guadagnando bene, ma ora avete la convinzione che potreste fare ancora di più, rimanendo quanto più tempo possibile impegnati sul posto di lavoro. Voto - 6,5.

Pesci: avrete voglia di uscire con il partner per cercare di fare insieme tutto ciò che non facevate da tempo. Potreste migliorare il vostro affiatamento di coppia. Voto - 7.