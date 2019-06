Martedì 25 giugno 2019 troviamo la Luna in Ariete e Giove in Sagittario. Plutone e Saturno rimarranno nel segno del Capricorno come Nettuno nei Pesci ed Urano nei gradi del Toro. Mercurio, Marte, il Nodo Lunare ed il Sole stazioneranno nel segno del Cancro mentre Venere si troverà nell'orbita dei Gemelli.

Ariete: nervosi. La Luna nel loro segno andrà a scontrarsi con i numerosi Pianeti nell'Elemento Acqua provocando nei nativi, con ogni probabilità, una certa dose di nervosismo.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri potrebbe risultare scarno in questa giornata e rendere, di conseguenza, i nati del segno svogliati a causa delle poche energie di cui disporranno.

Gemelli: famiglia d'origine. Le faccende amorose andranno a meraviglia ma il focus principale odierno potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria. Il loro supporto sarà parecchio apprezzato.

Cancro: finanze in rialzo. Martedì all'insegna delle entrate economiche per i nati Cancro, sia che si tratti di compensi ancora inevasi sia di accrediti a cui non facevano più affidamento.

Leone: distratti. Le dissonanze di Mercurio ed il Sole nel segno precedente potrebbero far peccare di attenzione i nati del segno che, c'è da scommetterci, dovranno essere cauti durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Vergine: revisioni. La giornata odierna potrebbe dare ai nati Vergine più di uno spunto di riflessione in merito alla loro quotidianità. Le faccende lavorative saranno le prime ad essere revisionate.

Bilancia: passionali. Col partner oggi potrebbe riaccendersi il fuoco della passione a patto che i nati Bilancia, almeno per 24 ore, lascino le faccende lavorative fuori dall'uscio di casa.

Scorpione: entrate economiche. Rispetto al segno del Cancro, i nati Scorpione riceveranno, con ogni probabilità, qualche entrata economica grazie alla fortuna. Una piccola puntata al loro gioco preferito potrebbe rivelarsi vincente.

Sagittario: indaffarati.

Tante le faccende da sbrigare quest'oggi per i nativi che non si perderanno d'animo portandole a compimento probabilmente tutte ma, inevitabilmente, arrivando esausti a fine serata.

Capricorno: ostinati. Nulla fermerà i nati del segno durante la giornata qualsiasi sia il loro obiettivo perchè, col tacito accordo degli Astri, risulteranno oltremodo ostinati centrando la meta prefissata.

Acquario: perplessi. Il comportamento del partner potrebbe mettere sull'attenti i nati Acquario che, sulle prime, non diranno nulla, ma dal tardo pomeriggio probabilmente chiederanno spiegazioni all'amato bene.

Pesci: senza infamia né lode. Giornata pressochè tranquilla senza troppi scossoni quella che probabilmente dovranno affrontare i nati del segno. Rilassarsi in vista di giorni più caotici sarà un'ottima mossa.