L'Oroscopo del giorno 29 giugno 2019 annuncia un fine settimana positivo per cinque segni. Come sempre i migliori in assoluto avranno dalla loro le cinque stelle della fortuna, mentre gli altri potranno contare su un periodo supportato da quattro stelle. Curiosi di sapere a chi toccherà la palma d'oro della fortuna? Certo che si, però prima di dare le relative risposte (giuste o sbagliate che siano) ci preme svelare un transito sicuramente di un certo interesse in ambito dell'Astrologia.

Bene, questo sabato a tenere banco sarà certamente il passaggio della Luna in Gemelli in ingresso nel comparto del segno d'Aria a fine giornata. Detto ciò, andiamo pure ai dettagli mettendo in luce esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra i sei appena citati ad avere la meglio saranno il Capricorno e l'Acquario, in questo frangente valutati cinque stelle e meritatamente al vertice della classifica. A seguire i più fortunati, ovviamente anche quest'ultimi in periodo positivo, Scorpione, Sagittario e Pesci sottoscritti con quattro stelle relative alla solita routine.

Invece, poche possibilità di centrare eventuali obbiettivi, secondo le le previsioni di sabato 29 giugno, per coloro appartenenti al simbolo astrale della Bilancia. Vediamo di scoprire qualcosa di più in merito, subito dopo aver dato spazio alla classifica.

Classifica stelline 29 giugno 2019

L'Astrologia del giorno è pronta a dare conto su come andrà la giornata del prossimo sabato per i sei simboli dello zodiaco rientranti nella sestina compresa da Bilancia a Pesci.

In primo piano, come da prassi ormai consolidata, l'attesissima classifica stelline interessante il giorno 29 giugno 2019. Ansiosi di conoscere il segno migliore del momento? In apertura abbiamo già parlato dell'ingresso della Luna in Gemelli e dei due segni più fortunati nel periodo, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite dagli astri agli amici della Bilancia. Vediamo adesso di mettere bene in evidenza il riepilogo generale per tutti i sei segni, andando direttamente alla scaletta quotidiana:

★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Scorpione, Sagittario, Pesci;

★★★: Bilancia.

Oroscopo sabato 29 giugno, previsioni

Bilancia - Le previsioni per questo giorno di fine settimana anticipano già da adesso che potrebbe essere un sabato all'insegna del tedio più assoluto.

Situazioni quotidiane che si ripetono da anni, all'infinito? Allora è proprio il caso di esclamare 'che barba, che noia'. In amore ci sono stati giorni migliori nella vostra vita a due: visto il basso profilo attribuito al cielo attuale, se avete una relazione affettiva importante valorizzatela, in primis cercando di portare in primo piano l’intesa sentimentale ed emotiva. Create eccitanti occasioni per vivere al meglio la passione. In alcuni casi eventuali vostre frustrazioni potrebbero ripercuotersi nel rapporto di coppia, cosa che causerà qualche malessere passeggero.

Single, se avete dubbi che vi tormentano, quest'ultimi vi causeranno stress e nervosismo. Sarebbe un bene cercare di dissolvere tali incertezze giusto per evitare polemiche. Sbagliatissimo rifiutare di esplorare nuovi orizzonti: le previsioni del giorno dicono 'si' al sano relax soprattutto mentale. Nel lavoro, non tutto filerà liscio come l'olio in questo giorno. La pazienza sarà al limite e la capacità di sopportazione ridotta ai minimi termini.

Mantenete una condotta ordinata, eviterete così inutili discussioni con colleghi.

Scorpione - La giornata del 29 giugno si preannuncia positiva ma non tale da permettervi di scherzare con la superficialità: intesi? Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte ad esplodere, altrimenti. In amore, le stelle movimenteranno abbastanza il settore legato ai buoni sentimenti. Per tutte le coppie, ma un pelino di più per quelle già rodate, si preannunciano assestamenti affettivi e maggiore vivacità. Vi farete coinvolgere completamente dall'intensità di una situazione, il che renderà la vostra giornata ricca di batticuori e trepidazioni. Single, in quel che farete metteteci tutta l'anima e non solo la mente, così facendo saranno favorite nuove conquiste. La serata sarà sfavillante e andrà oltre le aspettative per coloro che vorranno vivere un’avventura 'piccantina'. Nel lavoro invece, avrete la possibilità di dimostrare il vostro valore e/o di rendervi indispensabili nel vostro ambiente professionale. Evitate comunque di fare promesse se non siete sicuri al 100% di potrete mantenere.

Sagittario - Una giornata tutto sommato buona. In molti casi la situazione quotidiana, parlando in generale, sarà abbastanza vivibile con una parte delle stelle pronte a coinvolgervi in diverse relazioni e/o situazioni. In amore, la Luna in Gemelli vi invita ad essere più gentili e generosi nei confronti del partner: allora, perché non fare una sorpresa con un gesto caloroso e affettuoso. Un abbraccio o una carezza potrebbero avere effetti molto benefici tra di voi. Single, per vivere con gioia e creatività il presente dovrete mettere in sordina il vostro egocentrismo ed evitare di smuovere pretese esagerate: state sereni e rilassati. Nel lavoro, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase. Spesso rinnovare l'attuale percorso di scelte potrebbe essere un comportamento saggio, certamente in grado di catapultare verso un periodo favorevole.

Capricorno - Partirà benissimo questo vostro sabato di fine settimana, quindi oltre ogni più rosea aspettativa. Con la Luna a favore, farete piccoli progressi nel settore in cui vi state già in parte impegnando. Non troverete alcun ostacolo, quindi approfittatene, soprattutto perché la giornata è stata valutata nelle predizioni di sabato come piacevole e serena. In amore pertanto, le stelle vi daranno tutto il loro aiuto facilitando il dialogo di coppia oppure facendovi trovare un partner bendisposto nei vostri confronti. Single, l'Astro della Terra (leggasi pure 'la Luna') creerà le condizioni favorevoli alla riuscita delle vostre iniziative sentimentali. In questo modo eventi speciali, un viaggio oppure una dichiarazione d'amore renderanno la giornata alquanto stuzzicante e vivace! Nel lavoro, il vostro carisma vi farà stringere nuove alleanze e sentirete nell'aria il profumo di affari propizi. Vi stupirete nel vedere la magnificenza dei vostri risultati, soprattutto perché saranno dovuti soltanto al vostro impegno. Continuando con determinazione potreste realizzare ancora molto.

Acquario - In questo primo giorno di weekend le condizioni in generale saranno ottime per rilassarvi. Sforzatevi di valorizzare appieno i doni che il periodo senza meno non farà mancare: siate felici! In campo sentimentale, inizierà in maniera tranquilla questa parte di weekend e proseguirà sotto il segno della più totale complicità con il partner, il che vi farà sentire protetti ed amati. Single, giorno intenso nella sfera delle relazioni: per qualcuno una vecchia amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Soprattutto, l'atmosfera sarà carica di aspettative e il vostro entusiasmo darà vita alla passione e alla voglia di stare vicini a chi sapete. Nel lavoro invece, giorno positivo per i superattivi, quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. In molti riuscirete ad affermarvi ottenendo risultati gratificanti: darete il meglio di voi stessi solo allargando il raggio d'azione, perciò sarà più facile dare il via a nuovi affari redditizi.

Pesci - In arrivo un sabato senza eccessive positività, buono nella prima parte ma decisamente meno nell'ultima. La giornata di fine settimana quindi inizierà positivamente: se vi sentirete leggermente ansiosi, meglio fare una bella passeggiata all'aria aperta per alleviare la tensione. Secondo l'oroscopo del giorno 29 giugno, riguardo l'amore, la Luna in Gemelli renderà la giornata sufficientemente vivace e discretamente spensierata. Se siete alla ricerca di un significato più profondo della vita, non sarà affatto il caso di farlo. In alcuni casi potrebbe già bastare la fortuna di trascorrere serenamente il periodo, magari in simbiosi con la persona amata. Cercate di seguire un giusto cammino mano nella mano, purché sempre insieme. Se single invece, sarà un momento buono per fare nuove amicizie e conquiste. Diciamo che avrete le stelle sufficientemente dalla vostra parte, il che proteggerà abbastanza dal fare errori di valutazione. Nel lavoro, per chiudere, sarà una giornata favorevole per le finanze. In molti avrete di che essere soddisfatti ed i risultati saranno proporzionali all'impegno richiesto.