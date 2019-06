L'Oroscopo dell'amore per i single di venerdì approfondisce le opportunità sentimentali puntando su un Mercurio in Leone che esorta tutti i segni zodiacali ad aprirsi a una chiarezza mentale utile per scegliere la persona giusta da amare. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Nuove storie nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: molto precipitosi nei confronti dell'amore, desidererete ricevere tutto e subito, concretizzando le storie sentimentali con troppa fretta.

Che ne dite invece di attendere il momento giusto, quello fatto per voi?

Toro: uno spiccato savoir-faire conferitovi dalla Luna nel segno non passerà di certo inosservato e potrete aprirvi alle conquiste amorose con maggiore decisione. Molto eccitabili per via della congiunzione con Urano, cercherete di cambiare la vostra sfera amorosa seguendo improvvise infatuazioni sentimentali.

Gemelli: gli effetti di una Luna in Toro si fanno sentire da voi amici dei Gemelli ed è in arrivo una nuova relazione sentimentale che potrebbe stravolgere la vostra sfera affettiva in positivo.

Attenzione, è un transito di breve durata, quindi coglietelo al volo subito.

Cancro: una sensazione serena vi pervade e vi spinge a frequentare di più gli amici, trascorrendo ore piacevoli e stringendo nuove amicizie. Siete in piena sintonia con i vostri sentimenti, quindi magari che ne direste di prendere voi l'iniziativa? Di sicuro avrete successo.

Leone: Mercurio finalmente entra nel vostro cielo e vi rende diplomatici nei confronti delle nuove storie.

Sarete pronti a seguire una scia intuitiva che vi indicherà il modo di concretizzare gli affetti e potrete contare su uno spiccato fascino che diventerà il vostro asso nella manica.

Vergine: il vostro amore evolverà in modo imprevedibile, passando sopra un interesse puramente economico. Cercherete di seguire una scia instabile che vi spingerà a frequentare persone eccentriche e bizzarre. Attenzione a non approcciarvi alle nuove storie in modo nevrotico.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto agili e pieni di slancio affettivo, cercherete un amore che vi coinvolga anche intellettualmente oltre che sentimentalmente. Una spinta inconscia vi farà trovare le occasioni amorose più adatte al vostro modo di agire, di pensare e di amare.

Scorpione: la vostra mente è molto aperta alle novità e sarete portati a vivere le nuove storie amorose con slancio. Accantonate i vostri progetti sentimentali poiché Urano crea una 'cosa' nuova che non ha a che fare con quello che desideravate.

Rivedete il tutto quindi con maggiore elasticità.

Sagittario: attenzione alle persone che scegliete di frequentare e con cui deciderete di stringere relazioni sentimentali. Tutto ciò potrebbe deludervi, quindi analizzate bene chi vi sta di fronte.

Capricorno: la vostra apertura nei confronti dell'amore è schietta e avete una buona visione obiettiva dei sentimenti. Ciò vi sarà utile a 'captare' la persona giusta, quella con cui potrete stringere dei rapporti amorosi più stabili e duraturi.

Acquario: i vostri obiettivi sentimentali passano al primo posto e la Luna dal Toro punterà un raggio luminoso sui vostri desideri intimi, conferendovi una nuova forza interiore utile per concretizzare i sogni amorosi.

Pesci: il vostro modo di percepire i sentimenti diventa molto fantasioso con Nettuno nel segno e l'influsso dell'astro mercuriano vi spingerà ad approfondire con maggiore chiarezza mentale ciò che provate per una persona che vi ha rapito il cuore.