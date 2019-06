Siamo quasi alla fine della settimana e i più fedeli lettori dell'Oroscopo già attendono le previsioni per il week-end. Da venerdì a sabato prossimo (14-16 giugno), gli astri saranno favorevoli in amore in particolare per i segni di fuoco (Ariete e Leone). Attenderanno tempi migliori, invece, i nati sotto il segno di Sagittario, Pesci e Capricorno.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): le stelle sono a vostro favore.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione, soprattutto sotto l'aspetto sentimentale: si prospettano grandi novità in arrivo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): in amore si prospetta una tre giorni di fuoco. Il vostro partner vi riempirà di attenzioni e sarà molto premuroso nei vostri riguardi. Godetevi questo periodo roseo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L'insoddisfazione della scorsa settimana caratterizzerà anche il week-end. Lo stress e la frustrazione della vita sentimentale si riverserà inevitabilmente anche negli affari e sul lavoro.

L'oroscopo del weekend, dal 14 al 16 giugno tre giorni positivi per Ariete, Leone e Toro

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): per sopravvivere nella 'giungla' del vostro posto di lavoro, cercate di essere meno polemici e più accondiscendenti con i colleghi. Fate buon viso a cattivo gioco.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): allontanate le persone negative dalla vostra vita. Concentratevi sui vostri obiettivi prioritari e proseguite per la vostra strada senza lasciarvi influenzare dal giudizio altrui.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): prosegue il momento di tensione con il/la vostro/a compagno/a. Non temete: il tempo sistemerà ogni cosa.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): fate uno sforzo per sembrare meno pesanti e opprimenti con il vostro partner. L'eccessiva gelosia alla lunga stanca e potrebbe portarvi alla perdita di una persona cui tenete molto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): dubbi e perplessità rischieranno di rovinarvi il fine settimana. Dovrete prendere una decisione fondamentale per dare una svolta alla vostra carriera lavorativa ma non sapete quale sia la scelta giusta.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): godetevi maggiormente l'affetto della famiglia e dei vostri cari. Pensate meno agli impegni lavorativi e agli affari.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): di recente vi capita si sentirvi troppo spesso stanchi e perplessi. Ciò non dipende solo da voi e dal vostro stato d'animo ma anche dalle persone negative che vi circondano. Fate una scelta netta nelle vostre amicizie.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): la settimana non è iniziata alla grande ma a partire da venerdì le cose andranno decisamente meglio: cercate di pensare meno e godetevi la vita per come viene.

Toro (21 aprile – 21 maggio): per voi la settimana si chiuderà in maniera entusiasmante. Tra sabato e domenica farete molti incontri particolarmente interessanti. Realizzerete un progetto importante e finalmente arriverà una risposta che attendete da molto tempo.