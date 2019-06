Mercoledì 26 giugno 2019 troviamo la Luna sui gradi dell'Ariete e Nettuno nel segno dei Pesci. Giove permarrà in Sagittario come Plutone assieme a Saturno in Capricorno ed Urano nel segno del Toro. Marte, Mercurio, il Nodo Lunare ed il Sole saranno in orbita del Cancro mentre Venere stazionerà in Gemelli.

Ariete bellicoso

Ariete: litigiosi. Mercoledì in cui i nativi potrebbero scattare anche per futilità scatenando discussioni accese oltre che aggressive.

Pubblicità

Pubblicità

Sarà bene che non esagerino con le parole in ambito lavorativo.

Toro: spossati. Scarno il bottino energetico odierno fornito dai Pianeti per i nati Toro che, di conseguenza, potrebbero risultare leggermente apatici durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Gemelli: briosi. I nati del segno saranno l'anima della festa ovunque andranno, dal lavoro ad un negozio d'abbigliamento non passeranno, con ogni probabilità, inosservati grazie al loro buon umore.

Pubblicità

Cancro: passionali. Astri odierni benevoli per quanto riguarda le faccende amorose dei nati del segno. Da metà pomeriggio in coppia potrebbe riemergere la passionalità che mancava da un po'.

Soddisfazioni lavorative per il Leone

Leone: soddisfazioni lavorative. Nell'ambiente di lavoro oggi i nativi potrebbero ricevere qualche complimento in merito alle loro ultime performance. Saranno soddisfatti che l'abbiano notato e, probabilmente, lavoreranno ancora più sodo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: stressati. Tra amore e lavoro questo mercoledì potrebbe risultare avaro di avvenimenti degni di nota ma non di incombenze da ultimare. Arriveranno a sera, con ogni probabilità, esausti ed oltremodo stressati.

Bilancia: routine. Mercoledì senza arte né parte quello che, con tutta probabilità, dovranno affrontare i nati del segno dove a farla da padrone sarà la routine. Figli da attenzionare.

Scorpione: taciturni. Poca voglia di comunicare avranno probabilmente oggi i nativi a causa dell'aspetto di Fuoco Luna-Giove che li bersaglierà non poco. Verso sera miglioramento umorale.

Capricorno capriccioso

Sagittario: amici-nemici. Mercoledì in cui i nati Sagittario potrebbero cambiare opinione in merito ad una o più persone che reputavano loro amiche in base ad alcuni atteggiamenti ambigui nei loro confronti.

Capricorno: capricciosi. Una delle peculiarità native emergerà, con ogni probabilità, in questa giornata ed a pagarne le conseguenze sarà l'amato bene che, verso sera, potrebbe fare notare ai nativi quanto siano indisponenti e fuori luogo i loro capricci.

Pubblicità

Acquario: stand-by. Giornata dove i nati del segno, ove possibile, desidereranno staccare la spina da tutto e dedicarsi esclusivamente a loro stessi. I fortunati che riusciranno nell'impresa ristabiliranno il loro benessere psico-fisico.

Pesci: hobby. I nati del segno quest'oggi potrebbero avere parecchio tempo libero a disposizione che farebbero bene a non impiegarlo oziando bensì dedicandosi ad un nuovo o vecchio hobby.