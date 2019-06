Nelle previsioni astrali di lunedì molti segni zodiacali, tra cui in particolare Sagittario, Toro e Cancro, dovrebbero cambiare il loro atteggiamento. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia segno per segno.

Previsioni astrali di lunedì

Ariete: tenete a bada un'energia incontrollabile che è il frutto di una quadratura Plutone-Marte. Dovrete tenere presente che questo flusso energetico potrebbe portarvi alla felicità di coppia, se riuscirete a incanalarla nel modo giusto.

Toro: tollererete male una certa gelosia sprigionata dal partner nei confronti del vostro comportamento ribelle. La vostra voglia di indipendenza è talmente irresistibile che supera ogni limite prestabilito in coppia, quindi attenzione a moderare questa energia rivoluzionaria.

Gemelli: la vostra relazione di coppia sarà rafforzata da un legame che diventa protettivo e molto affettuoso. Venere incrocia le sue energie con Luna e sprigiona questa voglia di possesso che potrebbe diventare anche troppo soffocante.

Cancro: Marte e Mercurio nel vostro cielo vi rendono coscienti del fatto che occorre una svolta decisiva nella vostra relazione di coppia. Trovate voi il modo di far crescere i sentimenti, ascoltando il cuore con consapevolezza e maggiore responsabilità.

Leone: cercate di smorzare la vostra impulsività e guardare nel fiume in piena dei vostri sentimenti con occhi più obiettivi. Attenzione a non lasciarvi ingannare dalle doti incantatrici del vostro partner che vuole solo incastrarvi in situazioni difficili.

Vergine: riuscirete a superare questo periodo di tensioni solo approfondendo un chiarimento verbale che sarà benefico per il benessere di coppia. Dovrete però accantonare rancori e aprirvi maggiormente all'ascolto evitando di impuntarvi sulle vostre convinzioni.

Sensazioni sensibili nell'oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non disperatevi se i problemi arrivano uno dietro l'altro, sarete molto abili a risolverli con coraggio e astuzia.

Una certa insoddisfazione derivante da esperienze passate vi fa cadere in crisi e non vi fa vivere la storia come vorreste. Cercate maggiore relax per superare il tutto in maniera positiva.

Scorpione: gli incroci planetari sono carichi di energia positiva e vi consigliano di aprirvi a un cambiamento benefico in coppia. Anche se non ne siete del tutto convinti, troverete voi il modo di avviare questa evoluzione, sono in vista splendidi risultati al traguardo.

Sagittario: non siate irresponsabili in coppia poiché è arrivato il momento di prendervi delle responsabilità che vi toccano nel privato. La vostra voglia di vivere l'amore di coppia è ottimistica e leggera.

Capricorno: se vi ritirerete in un silenzio raccolto che vi spinge a riflettere, sarà per il benessere della coppia e per trovare una soluzione giusta per entrambi. Luna in sestile con Plutone vi spinge a rinnovare alcune sfere interiori della vostra vita che inevitabilmente richiedono una trasformazione anche al rapporto di coppia.

Acquario: Venere in trigono promette bene e vi apre a un amore affettuoso e rispettoso nei confronti del partner. I sentimenti diventano più ragionati, ma non per questo meno sensuali. L'influsso di una Luna benefica fa diventare il vostro amore più emotivo e fantasioso.

Pesci: la vostra immaginazione vaga oltre i confini prestabiliti dalla coppia e vi confonde le idee fino a generare veri e propri blocchi psicologici. Non rinchiudetevi in un mondo immaginario inscenato dalla congiunzione di Nettuno e Luna presenti nel vostro cielo, ma parlate di più con il partner.