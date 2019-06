L'amore e i sentimenti saranno i protagonisti del weekend del 29 e 30 giugno, soprattutto per i nativi del segno del Cancro e del Leone. Alcuni saranno bloccati al lavoro come il Sagittario e l'Ariete. Il Toro sarà molto impegnato durante il fine settimana, mentre lo Scorpione avrà voglia di concedersi un breve periodo di vacanza. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 29 al 30 giugno 2019.

Previsioni oroscopo di sabato 29 e domenica 30 giugno segno per segno

Ariete: vi sentirete piuttosto stanchi dopo le precedenti giornate impregnative.

Deciderete infatti di riposarvi durante il weekend e concedervi una piccola vacanza. Voto - 7

Toro: avrete molto da fare durante il fine settimana, al punto che non riuscirete a dedicarvi a voi stessi. Fate attenzione che questo potrebbe causarvi del nervosismo. Voto - 6

Gemelli: avrete inizialmente alcuni problemi di coppia durante il weekend. Ciò nonostante riuscirete a chiarire immediatamente la situazione e riuscire a godervi il meritato riposo.

Voto - 7,5

Cancro: sarete piuttosto avanti con il lavoro e perciò potrete concedervi un periodo di pausa che deciderete di passare dedicandovi alle vostre passioni e ai vostri cari. Voto - 7,5

Leone: sarete particolarmente romantici durante questo fine settimana. La passione di coppia salirà alle stelle e il vostro weekend sarà indimenticabile. Voto - 8

Vergine: Durante il fine settimana riuscirete a dedicarvi sia alla vostra vita di coppia, che agli impegni lavorativi.

In questo modo farete tutti contenti e voi non sarete stressati. Voto - 7,5

Bilancia: farete un particolare incontro che vi farà riflettere su come poter riuscire ad avere una relazione di coppia stabile, considerati i dubbi delle giornate precedenti. Voto - 7

Scorpione: avrete voglia di partire per un po' per tenervi lontani dai problemi della vita quotidiana. Questa è una buona occasione per poter staccare la spina e riprendervi. Voto - 7,5

Sagittario: non nè potete più di stare a litigare con il partner tant'è che deciderete di prendere in mano la situazione e cercare di risolvere la cosa una volta per tutte.

Voto - 7

Capricorno: potreste avere qualche discussione durante fine settimana che potrebbero innervosirvi. Cercate di mantenere la calma e non rovinarvi un weekend di vacanze. Voto - 6

Acquario: sarete particolarmente attivi durante questo fine settimana, al punto che il partner vi obbligherà a fermarvi per cercare di dedicarvi all'amato bene e ai vostri cari. Voto - 7

Pesci: il vostro umore è in salita rispetto alle giornate precedenti e avrete voglia di uscire e divertirvi insieme ai vostri amici per cercare di distrarvi dai pensieri negativi.

Voto – 7