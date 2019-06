L'Oroscopo di domani 20 giugno 2019 porta in primo piano un evento di spicco nell'attuale contesto zodiacale. Desiderosi di sapere di cosa si tratta? Certo che si, dunque, andiamo subito a svelare l'arcano. Questo giovedì assisteremo al passaggio di una meravigliosa Luna in Acquario, sicuramente efficace nei confronti di situazioni sentimentali un po' in crisi. Bene, prima di iniziare a mettere in chiaro l'amore e il lavoro, l'Astrologia è pronta per un flash sui migliori e peggiori del periodo, ovviamente scelti tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Senza alcuna reticenza in merito, gli astri sono pronti a scommettere sulla bontà di questo nuovo giorno, specialmente per coloro nativi in Ariete e Vergine in gran forma giovedì 20 giugno. Invece, quali altri segni potranno contare sul buon supporto delle stelle? L'Astrologia non ha dubbi, soprattutto dopo aver consultato l'ottima carta del cielo relativa agli altri interessati: diciamo che sarà difficile sbagliare per coloro appartenenti a Toro e Leone, tutti sotto protezione astrale e garantiti in giornata a quattro stelle.

Invece, abbastanza scadenti le previsioni zodiacali del 20 giugno per coloro appartenenti ai simboli astrali di Gemelli e Cancro: i primi valutati in periodo 'sottotono' e gli altri in giornata da 'ko'. Scopriamo il resto dalle previsioni giornaliere non prima però di aver dato una controllata alla nuova classifica stelline posta a seguire.

Classifica stelline 20 giugno

Pronti a gongolare nel caso il vostro segno risulti tra i fortunati di questo giovedì?

Come sappiamo il responso è possibile trovarlo solamente 'sfogliando' le pagine virtuali del nostro oroscopo giornaliero. In questo caso a dare le risposte giuste la nuova classifica stelline, nel contesto interessante il giorno 20 giugno. Tra i segni fortunati nelle previsioni zodiacali di oggi, come anticipato, senz'altro Ariete e Vergine. Passiamo direttamente al riepilogo segno per segno:

★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Gemelli;

★★: Cancro.

Oroscopo giovedì 20 giugno, lavoro e sentimenti

Ariete - Si preannuncia un giovedì felicemente all'insegna dell'amore e dei sentimenti più sinceri.

Secondo le previsioni di oggi, infatti, per quanto riguarda l'amore non vi saranno ostacoli insuperabili a sbarrare la strada a voi Ariete. Per voi già in coppia, soprattutto se avete un legame solido basato su un sentimento sincero, non avrete nulla da temere, anzi, rinnoverete il vostro rapporto magari con un nuovo progetto di vita insieme. Riguardo alla persona amata, considerate il fatto che in questi giorni potrebbe aver bisogno del vostro appoggio; tenetelo bene a mente...

Single, periodo ottimo per tentare di risollevare il morale a una persona a cui tenete in modo particolare. Saprete consigliare bene, motivando le ragioni senza alterare le colpe: bravi! Nel lavoro, infine, se siete ancora alla ricerca di un primo impiego le occasioni per rimettervi in gioco non vi mancheranno di sicuro; se invece lo avete già un lavoro, continuate così, il vostro capo sarà fiero di voi.

Toro - La giornata del 20 giugno sarà influenzata dal comportamento pragmatico di Plutone e Saturno, entrambi martellati contemporaneamente da Marte e Mercurio.

Le predizioni giornaliere pertanto annunciano in campo sentimentale un lieve rallentamento: concreta possibilità di iniziare una cosa bella ed eccitante solamente a fine giornata, ovviamente da scoprire insieme al partner. In amore qualche Toro, parlando di rapporti di coppia, soprattutto se nativo di prima decade, potrebbe trasmettere inconsciamente il proprio disagio direttamente al partner o alla persona di turno: occhio, in questa parte della settimana, 'scherzare col fuoco' non sarà di certo il caso. Single, in tanti siete decisamente 'impermeabili' all'amore, state talmente bene da soli che non volete assolutamente vivere storie impegnative. Se così fosse, allora decidete come meglio credete. Per chi vorrebbe, invece, cambiare pagina da metà pomeriggio gli astri daranno una mano: provateci! Nel lavoro, diciamo, che potrebbero arrivare indizi, ancora poca cosa purtroppo: i tempi evolveranno quasi certamente dopo i prossimi luglio e agosto.

Gemelli - Questa parte centrale della settimana per voi gemelli andrà decisamente al rallentatore. L'opposizione di Giove e la quadratura di Nettuno, entrambi a stressare il vostro Pianeta di settore, Venere, si farà sentire. Riflettete con calma sulle decisioni da prendere! Non permettete che la fretta prenda il sopravvento e non vi lasci il tempo necessario di pensare a sufficienza. In amore potreste avere discrete possibilità di riprendere per i capelli una situazione che stava per scivolare via irrimediabilmente: prendere 'le redini' in mano, parlando di coppia, sarà vostra priorità. Single, troppo spesso la noia prende il sopravvento e si rimane ad aspettare un improbabile aiuto dal cielo che non arriva mai: reagite e non lasciate che un temporale scoraggi le vostre decisioni. Nel lavoro, avrete un nuovo modo di porvi verso di esso, meno esitante, meno frenato e più incisivo. Così facendo, il vostro desiderio di cambiamento non incontrerà di certo alcuna resistenza: scommettiamo?

Cancro - Si staglia all'orizzonte un giovedì non molto lusinghiero per voi nativi in Cancro. Diciamo che non porterà quasi nulla di positivo: vediamo come agire. In amore le previsioni di giovedì anticipano situazioni potenzialmente in grado di generare ansia. Nei giorni scorsi, non senza difficoltà, molti di voi hanno cercato di riappropriarsi del senso dell’amore, ma con poco o quasi mai successo. In coppia dunque periodo decisamente 'no' specialmente per coloro legati a doppio filo con un'altra persona: cercate di non fare mosse false, mantenendovi calmi e tranquilli (anche se la rabbia dovesse esortarvi a reagire!). Non cedete alla voglia di ribattere ad ogni 'moscone' che potrebbe passarvi davanti. Single, se la ricerca della persona giusta si è arenata sulle solite conoscenze, non disperate, ma attendete con fiducia prossimi nuovi incontri: le stelle indicano che potrebbero arrivare prima di quanto possiate credere. Nel lavoro, se siete alla ricerca di un nuovo impiego, non presentatevi a eventuali prove o colloqui d'assunzione con la faccia di chi sa tutto. Anzi, sappiate mostrare un certo interesse verso chi vi parla: vedrete, sicuramente andrà più che bene.

Leone - Sarà buona in parte la giornata in esame quest'oggi, con lievi parentesi abbastanza impegnative a cui sarete sottomessi nel corso del periodo. L'aspetto puramente astrologico contempla per la giornata di domani, Luna e Nettuno speculari positivi al 75% ma Plutone e Saturno decisamente speculari negativi al 40%. In amore, pertanto, in tanti avrete certamente tante buone idee nella testa, pronte da mettere in atto insieme alla persona amata. In generale, però, vi consigliamo di non arrabbiarvi più di tanto per ogni piccola cosa che capita: lasciate stare i piccoli problemi e coccolatevi, la vita è così avara di tempo... Single, arriverà un incontro indimenticabile: ne sarete degni? Senz'altro questo potrebbe essere il frangente adatto per osare qualcosa di mai provato o almeno provarci: sarete disposti per questo a sacrificare qualcosa oppure a cedere ad un eventuale compromesso. Nel lavoro, non mettetevi in contrasto con colleghi o, ancor peggio, con chi sta sopra di voi: avrete sicuramente più da perdere che da guadagnare. Un consiglio: occhio alla fretta!

Vergine - La giornata in evidenza relativa al prossimo giovedì vi porterà benefici in tutti i campi. A dare smalto ai vostri sforzi sentimentali un'adorabile Luna in trigono a Venere. Pronti a scoprire cosa vi riserveranno le stelle in amore? Certo che si, per questo vi diciamo, in anteprima, che vi aspettano senz'altro momenti di tranquillità. A tal proposito l'oroscopo di domani 20 giugno consiglia in amore di avere più fiducia in voi stessi. Le stelle annunciamo fin da subito che probabilmente sarete affascinanti come non mai: il vostro partner se ne renderà conto, per questo sarà ben felice di trascorrere con voi una serata speciale all'insegna della felicità e della passione. Single, periodo soddisfacente anche per tanti di voi 'cuori solitari': lasciatevi andare a sogni e fantasie, chissà, qualcuna di queste potrebbe davvero materializzarsi lasciandovi di stucco. Nel lavoro, siete un po' stanchi non è così? Allora perché continuate a sobbarcarvi di tanti impegni che, molto spesso, non riuscite nemmeno a portare avanti? Intanto, cercate di concludere le cose che avevate già iniziato facendo una lista delle priorità, vi aiuterà molto.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.