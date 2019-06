Nell'Oroscopo del giorno 20 giugno 2019 spiccano le nuove previsioni per i segni interessanti la seconda tranche dello zodiaco: curiosi di dare un nome al segno declamato dalle stelle al 'top del giorno'? In questo caso l'Astrologia applicata in esclusiva a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci vede in prima fila tre segni, scelti ovviamente nella sestina in oggetto. Bene, iniziamo con calma a dare i primi riscontri sui soliti comparti, spesso legati a doppio filo tra di loro: l'amore e il lavoro.

Punto centrale dell'intero giovedì, certamente in grado di destare l'interesse di studiosi e appassionati, il transito della Luna in Acquario. Come da copione, anche al sensibile segno d'Aria sarà riservata la posizione migliore in classifica, quella relativa alla 'top del giorno'. Invece, coloro appartenenti a Bilancia e Capricorno dovranno accontentarsi di 'solo' cinque stelline: tranquilli, la giornata sarà altamente positiva e quasi alla pari del primo in classifica!

Poco da sperare avranno intanto gli amici nativi in Pesci classificati nelle previsioni di giovedì 20 giugno all'ultimo posto, in questo caso preventivati in periodo da 'ko'. Andiamo dunque agli approfondimenti di rito mettendo in chiaro cos'altro avrà da svelare l'Astrologia quotidiana, non prima però di avere dato un deciso sguardo alla nuova classifica stelline.

Classifica stelline 20 giugno 2019

In evidenza nella nuova classifica stelline di giovedì 20 giugno 2019, l'ingresso della Luna nel campo dell'Acquario.Vediamo allora come sono stati valutati i magnifici sei simboli astrali oggetto delle analisi e quali sono gli altri segni fortunati del momento.

A fare un'ottima impressione, proprio in questa parte centrale della settimana, l'Acquario, segno già svelato in apertura e meritatamente posizionato alla testa della scaletta. In buona compagnia del primo in classifica, declamati dagli astri con cinque stelle, Bilancia e Capricorno. Buon periodo anche per i quattro stelle relativi a Scorpione e Sagittario. a seguire il responso finale:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★: Pesci.

Oroscopo giovedì 20 giugno, la giornata

Bilancia - Partirà molto bene la giornata dedicata a questo giovedì di metà settimana.

Per qualche Bilancia con ascendente Pesci la partenza del periodo potrebbe risultare un pochino in salita, poi però man mano tutto tornerà positivo, come da previsioni. In amore questa giornata per voi Bilancia sarà a tratti probabilmente anche strepitosa: vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti nella relazione che state vivendo, il vostro cuore batterà più forte che mai. Non avrete alcun freno, paura o titubanza e vivrete la giornata leggeri come una piuma insieme alla persona amata.

Single, vi capiterà di incontrare persone stravaganti, forse eccentriche, ma interessanti sul piano sentimentale: datevi da fare! Per alcuni di voi invece continuerà la ricerca di stabilità affettiva, magari in un futuro rapporto; per altri invece, caratterizzati da un animo sognatore e spericolato, sarà facile trovare avventure emozionanti da sempre desiderate. Qualsiasi cosa ben venga, le previsioni del giorno invitano a godere la vita... Nel lavoro, avrete la possibilità di ottenere dei risultati superiori a quelli previsti associandovi a nuovi partner che, magari inizialmente non vi ispireranno molta fiducia, ma poi si riveleranno sicuramente essere molto convenienti.

Scorpione - La giornata del 20 giugno sarà sufficientemente a favore, soprattutto in termini di rapporti umani. Più di qualcuno tra voi Scorpione, forse, potrebbe essere preso tra l'essere dolce e aggressivo allo stesso momento. In amore la giornata si presume possa essere vivace ed abbastanza positiva; insomma, l'ideale per viaggiare e divertirvi alla grande con il vostro partner. La cosa che vi premerà maggiormente in questo momento sarà migliorare la comunicazione con la persona amata in modo da rendere perfetto il vostro rapporto di coppia. Single, nella giornata di questo giovedì sarete particolarmente rilassati e questo vi consentirà di andare d'accordo con tutti. Cercate il buon dialogo e siate disponibili ad ascoltare tutto quello che hanno da dirvi coloro che più vi piacciono: in caso di critiche, accettatele con la promessa di rimediare ad eventuali mancanze. Nel lavoro infine, la fase risulterà essere stagnante e non si prevedono grandi novità nell'immediato. Intanto evitate di amareggiarvi anche perché molto presto uscirete da questa fase stagnante: con calma e pazienza alla fine andrà tutto a gonfie vele.

Sagittario - Si preannuncia un giovedì in cui vi potrebbe essere richiesto di fare un certo salto di qualità. In alcune situazioni non potete più rimandare le vostre decisioni: preparatevi a dare il vostro 'ok' oppure un deciso 'non ok'. In amore, la Luna vi farà sentire baciati dalla fortuna nonostante Venere sia in opposizione al vostro Giove. In taluni casi troverete senz'altro il modo giusto per risolvere anche alcune piccole problematiche presenti nella vita di coppia. Single, vi sveglierete con un po' di tensione, forse dovuta agli influssi solari, ma nell'arco della giornata il sereno tornerà dalla vostra parte. In questo giovedì sarete coscienti del fatto di dover prendere una decisione abbastanza importante a livello sentimentale, il che comporterà dei cambiamenti sostanziali alla vostra vita attuale. Questo avrà un effetto positivo sull'andamento del periodo, rendendovi senz'altro particolarmente di buon umore. Nel lavoro, se adotterete un atteggiamento perseverante, avrete la possibilità di anticipare i tempi in alcune questioni di interesse. Concluderete degli affari molto vantaggiosi dal punto di vista economico.

Capricorno - Partirà con un pieno di buona energia questo vostro giovedì. Le predizioni indicano che dovrete impegnarvi abbastanza nel quotidiano, ma almeno i frutti delle fatiche alla fine saranno apprezzabili e apprezzati. Siate concreti e a portata di mano soprattutto in amore: la vostra generosità sarà in crescita e avrete un modo abbastanza particolare di mostrare ai vostri cari il vostro lato piacevole. La soddisfazione emotiva sarà bene in vista e vivrete la giornata felici con il vostro lui o lei. Single, la Luna vi esorterà ad approfondire una situazione molto piacevole in cui attualmente vi trovate. Mercurio, speculare positivo al 78%, vi renderà senz'altro più comunicativi del solito. Eventuali vostre parole, magari dolci e piene di significato, potrebbero sedurre una persona che vi osserva (o che osservate) da diverso tempo. Nel lavoro intanto, sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri ad operare eventualmente con voi. Evitate accese discussioni, soprattutto quelle che potrebbero minare la vostra buona energia. Tranquilli, vincerete solo voi, non temete...

Acquario 'top del giorno' - La giornata del 20 giugno sarà interamente bella e sicuramente confortevole in tutto, in primis in campo sentimentale. L'ottima Luna in ingresso nel segno alle ore 04:00 del primissimo mattino di giovedì risulterà positiva, dunque perfetta per 'fare' o eventualmente 'disfare' in campo affettivo. In amore quindi, la configurazione astrale in oggetto si presume possa essere molto intensa, rendendovi più decisi e combattivi. In coppia sappiate parlare con franchezza, senza curarvi della reazione emotiva di chi vi circonda: la verità non ha mai 'ucciso' nessuno, sappiatelo! Grazie alla buona posizione di Venere in trigono alla Luna, entusiasmo e dinamismo saliranno alle stelle: vi attendono emozioni molto intense, ovviamente da vivere con la vostra dolce metà. Single, la Luna nel segno vi esorterà ad accettare eventuali inviti che potrebbero sopraggiungere su più fronti. Sarà un momento eccezionale per fare nuovi incontri, senz'altro potrebbero trasformarsi in amicizie formidabili o in amori travolgenti. Nel lavoro invece, potrebbero maturare le condizioni per puntare su ottime prospettive in grado, alla fine, di mettere il buon umore. State per raggiungere i risultati di tante fatiche, in questa giornata, con gli influssi planetari pronti a dare una nuova visione delle cose: puntate tutto sul buon senso nell'affrontare i vostri impegni quotidiani.

Pesci - Una giornata di nostalgia e ripensamenti? Potrebbe anche essere, soprattutto perché avrete a che fare con la difficile quadratura di Venere e Giove in direzione di Nettuno, vostro Pianeta di settore. Secondo l'oroscopo del giorno 20 giugno pertanto, visto soprattutto il quadro astrale poco raccomandabile, si invita a tenere un atteggiamento guardingo in amore. In alcuni casi la verità potrebbe ferire, non dimenticatelo, quindi dovete cercare di non scontrarvi con il vostro partner ma di badare di più a ciò che direte o farete. Se single invece, se non avete impegni impellenti cogliete l'occasione per fare un po' di ordine nella vostra vita, sia a livello materiale che spirituale e sentimentale. Fatevi un esame di coscienza e provate a capire se avete commesso qualche errore o avete avuto qualche mancanza nei confronti di qualcuno. Trovate quindi il modo di rimediare agli errori eventualmente commessi. Nel lavoro, per chiudere, da tempo qualcosa vi turba ma non riuscite a parlarne più di tanto, non è così? Forse è giunto il momento di sfogarsi e provare a risolvere la situazione. In alcuni frangenti potreste essere suscettibili ai cambiamenti d'umore: cercate di contenervi per evitare contrasti con i vostri colleghi, o peggio, con i superiori.