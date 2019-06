I transiti planetari influenzano in positivo ciascun segno zodiacale, introducendo nell'Oroscopo dell'amore di coppia delle modifiche utili per progredire. Di seguito le previsioni astrologiche di giovedì.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: una maggiore tranquillità pervade la vostra coppia ed è il risultato di una combinazione Venere-Sole che dal cielo astrologico dei Gemelli risulta vincente per voi amici dell'Ariete, poiché vi rende molto affettuosi e comprensivi nei confronti del partner.

Toro: il vostro percorso di evoluzione continua ed è in crescita, sentirete il bisogno di uscire dai binari, decidendo voi quale percorso scegliere per la vostra storia amorosa. Urano è rivoluzionario nel vostro segno e vi spinge a un rinnovamento che rompe le catene del cuore.

Gemelli: la passione, la sensualità e tutto l'amore di Venere nel vostro segno si distaccano dal loro materialismo, sublimandosi in un mondo di pensieri razionali. L'amore di coppia diventa così campo fertile per dar vita a splendidi pensieri attraenti.

Cancro: Marte nel vostro cielo rende più forti le sensazioni emotive e insieme a Mercurio governa la vostra intelligenza con audacia. Vi accorgerete che in coppia non resisterete a manifestare nei confronti del partner, un atteggiamento protettivo e un tantino aggressivo nei confronti di chi sta al di fuori della vostra famiglia.

Leone: la vostra coppia sarà scossa da cambiamenti che si manifestano in modo improvviso, ribaltamenti che scombussolano la relazione, capovolgendo un equilibrio già precario.

Infatti un'insoddisfazione crescente in voi amici del Leone andrà a caricarsi di energia rivoluzionaria, fino ad esplodere in un cambiamento che anche voi non vi aspetterete.

Vergine: il vostro interesse è incentrato nel presente e vorrete toccare con mano le sensazioni amorose. Quest'apertura al concreto vi farà assumere delle prese di posizione in coppia utili per progredire.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: nella vostra relazione, darete peso più alle parole che ai gesti d'amore e avvertirete una certa leggerezza, come una fuga dalle responsabilità, che tuttavia trasforma i sentimenti in qualcosa di troppo superficiale.

Scorpione: in amore, siete molto intenzionati a trasformare la vostra storia in qualcosa di più serio, proprio perché spinti dal desiderio di pensare in modo più maturo a un futuro più stabile e duraturo per la coppia.

Sagittario: sarete molto gioiosi in coppia e proprio questa carica positiva non passerà di certo inosservata al vostro partner, che sarà investito dal vostro magnetismo e da un ottimismo benefico per la felicità di coppia.

Capricorno: se la vostra storia d'amore segue l'ordine naturale delle cose, l'influsso uraniano unendo le sue energie con Saturno vi rimescola le carte in tavola, mettendo in discussione tutte le vostre sicurezze.

Che ne dite di seguire questa scia stimolante e avviare un'innovazione nella relazione di coppia?

Acquario: l'amore acquista un fascino tutto particolare grazie a una Luna molto vicina al vostro cielo. Solo cercate di trascorrere maggior tempo in coppia, approfondendo le sensazioni amorose e tralasciando un'irrequietezza derivante dagli impegni lavorativi.

Pesci: la vostra storia di coppia procede in modo tranquillo e siete voi a infondere una sensazione di pace, frutto delle vostre fantasticherie che celano alla vostra vista alcuni attriti reali.

Molto attenti ai bisogni del partner, finirete quasi per annullare i vostri sogni, quindi coccolatevi un po' di più.