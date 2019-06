L'Oroscopo di domani 25 giugno 2019 evidenzia con piacere un nuovo ed interessante transito da parte della Luna. Ansiosi di scoprire dove andrà a sostare questo martedì la 'musa dei poeti'? Certo che sì, allora iniziamo subito a mettere in bella vista i segni fortunati del momento, ovviamente scelti tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Senza perderci in inutili tiritere o giri di parole vi diciamo subito che questo secondo giorno della settimana nascerà e si concluderà tutto all'insegna della Luna in Ariete.

Logicamente, a cogliere meritatamente i frutti migliori dalla pianta dell'amore saranno tutti coloro nativi nel puntiglioso segno di Fuoco appena citato. Altresì, ad avere ottime probabilità di riuscita sia in amore che nel lavoro saranno quasi sicuramente gli amici Toro: il Sole, in splendido sestile con Urano già presente nel settore, porterà al simbolo astrale di Terra ottime occasioni da sfruttare efficacemente nel corso della giornata. Invece, parlando di Astrologia applicata ai segni meno fortunati, le previsioni zodiacali del 25 giugno mettono in preventivo momenti a 'tinte fosche' per Gemelli e Leone: il primo valutato in 'sottotono' mentre l'altro risulterà sotto scacco dalle stelle, pertanto con periodo segnato dal 'ko'. A questo punto passiamo pure direttamente alla classifica e poi agli approfondimenti segno per segno.

Classifica stelline 25 giugno

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo martedì: pronti a togliere il velo alla nostra nuova classifica stelline interessante la giornata del 25? Alla luce di quanto già esplicitato in apertura, andiamo pure a svelare il resto della scaletta ricordando a coloro direttamente interessati che il periodo sarà sotto influenza, oltre che della Luna in Ariete, anche di Venere in Gemelli e del Sole in Cancro.

Il resoconto astrale completo nel prospetto seguente:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Toro;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Leone.

Oroscopo martedì 25 giugno, la giornata

Ariete 'top del giorno' - La giornata del 25 giugno si annuncia tutta all'insegna dei sentimenti e dell'amicizia. Previsto al 'top del giorno', senz'altro questo martedì troverà i giusti supporti dall'ingresso della Luna nel segno: pronti a sperimentare nuove e spericolate emozioni in campo sentimentale?

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, a chi attualmente è sotto tiro dalle solite malelingue invidiose della vostra vita affettiva diciamo di evitare di ribattere. Eventuali critiche certamente 'sparate' a sproposito ed assolutamente non di buon gusto si ritorceranno senz'altro contro gli autori (o l'autore/autrice) delle stesse. Single, cercate di proseguire sulla strada attualmente intrapresa: ovvierete ad eventuali cali di fortuna con la vostra innata capacità di sentire certe cose 'a pelle!'.

Comunque non giocate troppo su questa buona qualità, potrebbe perdere qualche colpo! Molto meglio andare sul sicuro, magari non fidandosi troppo delle apparenze. Nel lavoro, ancora per una manciata di ore o poco più dovete sopportare qualche situazione o ostacolo non messo in conto, specie se in attività privata. Diciamo che presto tutto dovrebbe ritornare ad allinearsi con la media positività.

Toro - Si preannuncia un martedì davvero brillante.

Arriveranno notizie positive (forse da tanto aspettate) grazie ad una armoniosa Luna in ingresso nel campo dell'Ariete, certamente ben felice di mettersi alla regia della vostra vita affettiva. Aspettatevi grosse novità in campo sentimentale! In amore, pertanto, aspettando l'arrivo della Luna, prossimamente nel settore dell'Ariete, godetevi pure l'attesa programmando ciò che di bello desiderate dal rapporto. Il periodo si presta a regalare grandi soddisfazioni, in particolare sul versante della coppia. Nell'aria svolazzano già emozioni importanti, certamente in grado di correggere e rafforzare l'attuale relazione. Single, per molti di voi Toro il periodo potrebbe essere adatto a mettere in pratica idee o progetti a livello non solo sentimentale ma anche nelle amicizie o in ambito familiare: momento da sfruttare. Nel lavoro, finalmente potrebbe maturare una svolta importante: tenete duro, vi sarà richiesto ancora qualche sforzo... L'attività lavorativa vi distoglierà da eventuali preoccupanti pensieri che ultimamente vi turbano.

Gemelli - La giornata in esame quest'oggi effettivamente risulterà poco consona per fare proposte, progetti o pensieri eventualmente da mettere in pratica. In tanti vi sentirete insofferenti ed apatici, con i pensieri concentrati nel ricordo di cose accadute in passato: perché continuare a tormentarsi senza motivo? In amore, a vincere sarà una certa 'fame d’affetto': sappiamo quanto sia vitale per voi Gemelli poter contare su un buon rapporto sentimentale. In effetti, in questo momento qualcuno potrebbe avvertire la netta sensazione di non essere amato al 100% come meriterebbe. Diciamo subito che questa ipotesi potrebbe favorire sospetti infondati o inutili diffidenze verso il partner: calma! Single, cercate di tirarvi fuori da discorsi compromettenti: lasciatevi scivolare addosso le cose, intervenendo solo se assolutamente necessario. In generale diciamo che questo è un momento abbastanza delicato, dunque è richiesta massima attenzione da parte vostra. Nel lavoro, infine, mettete pure in conto qualche difficoltà nei confronti dei colleghi: stelle dissonanti favoriranno la nascita di problemi, quasi sicuramente in alcuni rapporti interpersonali.

Cancro - Si preannuncia un martedì quasi stabile, decisamente immobile ed a tratti senza picchi di alcun genere, siano essi positivi o negativi. Diciamo pure che la maggior parte di voi Cancro andrete incontro alla classica giornata smorta, fotocopia di mille altre già vissute. Le previsioni di martedì pertanto invitano ad una certa concentrazione in ambito sentimentale: rimanere semplicemente 'dietro le quinte' sarà la scelta più idonea per voi Cancro da fare, questo per evitate di prendere eventuali iniziative rischiose sia a livello di coppia che da single. Sappiate, pertanto, che questo non è affatto il momento per agire o parlare a sproposito, ok? Single, vi sveglierete di ottimo umore e avrete voglia di consolidare qualche bella amicizia. Accogliete tutto ciò che potrebbe arrivare a braccia aperte, con ottimismo e fiducia... A qualcuno di voi più riservato diciamo di essere un po’ meno musoni e più reattivi: in fondo non avete nulla da rimuginare o da rinfacciare al mondo! Nel lavoro, sicuramente non sarà il momento più adatto per mettere nuova 'carne sul fuoco'. In generale, una scelta strategica (fatta da voi) alquanto improvvisata potrebbe sortire l'effetto contrario.

Leone - Una giornata messa in preventivo dagli astri come abbastanza incerta, valutata con il 'ko'. Sarà davvero un pessimo periodo? Probabile, non certo: la certezza, se così vogliamo, arriva dal trio Plutone-Saturno-Urano, nel frangente speculari negativi al 70%: cercate di gestire al meglio delle possibilità i vari rapporti a livello interpersonale, in primis non trascurando quelli sentimentali. In amore, come comportarsi, dunque? Intanto da segnalare, soprattutto per quanto riguarda il rapporto di coppia, forti turbolenze astrali in arrivo! La giornata in questa parte della settimana potrebbe essere particolarmente nevrotica e stizzosa, per i più inspiegabili motivi: evitate pertanto di prendervela con chi vi sta accanto, magari solamente per ripicca o perché è lì a portata di mano... Single, qualcuno a voi vicino senz'altro poco felice delle eventuali 'fortune sentimentali' degli altri, tenterà di distogliervi da qualcosa di promettente al solo scopo di poterne trarre vantaggio personale: state in campana! Nel lavoro, intanto, la voglia di strafare unita all'ansia da prestazione potrebbe far maturare sorprese poco gradevoli. Sappiate gestire qualsiasi impegno con calma.

Vergine - In arrivo un martedì altalenante? Diciamo di sì. La giornata in questa parte della settimana vi vedrà abbastanza pieni d'impegni con anche situazioni momentaneamente in stallo, ovviamente in attesa di essere risolte. Molti tra voi Vergine stanno attraversando un periodo certamente complicato con la fiducia negli altri spesso vacillante. Cosa fare dunque? L'oroscopo di domani 25 giugno consiglia in amore massima riflessione su ciò che si andrà a fare. Diciamo che il sentimento c’è ma al momento il vostro pensiero è tutto rivolto verso 'altri lidi': vi intriga il sapore dell'ignoto, vero? Attenti, correre troppo di fantasia potrebbe mettere in testa strane idee, e questa cosa non farà assolutamente bene al rapporto, sappiatelo! Single, a voi risulta un'amicizia trascurata? Allora se così fosse, idee e volontà per ravvivarla sicuramente non mancano, quindi datevi da fare. Nel frattempo analizzate con attenzione la vostra buona energia disponibile ed indirizzatela verso un unico obiettivo: i risultati non tarderanno ad arrivare. Nel lavoro, per chiudere, un'eventuale voglia di novità in questo periodo è controproducente, dunque da non incoraggiare. Se così fosse, alla lunga potrebbe favorire malumori diffusi. Ritmi regolari per chi lavora in proprio.

