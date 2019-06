L'Oroscopo del 24 giugno è pronto a rivelare che cosa vi riserveranno gli astri nell'ultimo lunedì di questo mese. Di seguito, le previsioni astrologiche su amore e lavoro per i dodici segni dello Zodiaco.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – La settimana apre con grandi progetti. Alcuni di voi stanno maturando un evento. Altri programmano un viaggio, anche lontano. Se in questo periodo ci sono stati dei problemi, si possono recuperare.

L'unica negatività di questa giornata di lunedì è lo stress.

Toro – Inizio settimana un po' lento al mattino, ma si recupera nel pomeriggio. È il momento di pensare un po' di più all'amore. Dall'inizio dell’anno la vostra vita è cambiata. Avete cambiato ruolo, mansioni, stile di vita, anche se non volute da voi ma capitate all'improvviso. Dovete ricordare che l'amore e i sentimenti tornano sempre.

Gemelli – Al mattino avete un po' di energia, poi tornano le tensioni che tengono banco da alcune settimane.

Si consiglia cautela almeno fino a metà settimana. Forse avete problemi di lavoro o a relazionarvi con gli altri. Mantenete la calma, potreste avere fastidi.

Cancro – Giornata sorridente almeno fino a mercoledì. Lieve pressione nei prossimi giorni. Molti di voi ultimamente hanno dedicato la maggior parte del tempo esclusivamente al lavoro, ora dovete recuperare in amore. Avete bisogno di passione e complicità e qualche emozione in più.

Leone – Momento interessante, soprattutto a metà settimana.

È un periodo di lotta, ma voi amate lottare altrimenti non avete stimoli. Ecco perché discutete sempre e cercate di andare avanti, nonostante le numerose difficoltà. Vi attendono grosse soddisfazioni.

Vergine – Lunedì e martedì sono giornate di riflessione. Non dovete buttarvi giù, l'estate sarà molto positiva. Alcuni di voi si propongono di presentare un progetto prima delle vacanze. Si consiglia nei prossimi due giorni cautela, soprattutto nei rapporti con gli altri.

Previsioni di lunedì 24 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia – Avete un po' di difficoltà a rapportarvi con gli altri. Si consiglia di evitare conflitti. Nel lavoro potreste avere consensi e vincere una sfida. L'ansia deve essere controllata, avete sempre paura di perdere ciò che avete conquistato.

Scorpione – Inizio settimana importante, sempre con questa voglia di cambiamento. Il fine settimana potrebbe essere conflittuale, soprattutto se attorno c'è qualcuno che vi rema contro.

Questo vi porterà nervosismo e spesso pensate di cambiare ambiente.

Sagittario – Questo è un momento di stanchezza. Dovete dimenticare una delusione di lavoro oppure un cambiamento. Vi trovate in bilico, anche se vi sentite sprofondare, alla fine potete sempre farcela. Comunque, dovete capire le vostre capacità per certi lavori ed essere sempre ben preparati.

Capricorno – In questo momento state facendo pulizia di tutto ciò che non ha importanza per voi.

Infatti, quelli che hanno l'anima gemella, entro l’estate pensano a un evento speciale. Se il rapporto non funziona, ci sarà una pausa. In entrambi i casi sarete voi a fare la differenza.

Acquario – Inizio settimana caotico. Vivete spesso nel caos ma dovete evitare di fare sempre tutto all'ultimo minuto. Tutto questo vi toglie il sonno e accumula la stanchezza. Fine settimana pesante. Se dovete chiarire qualcosa con il partner, è opportuno parlarne subito.

Pesci – Non fatevi scappare nessuna opportunità, in amore potete amare più liberamente. Sono 48 ore interessanti e il fine settimana lo sarà ancora di più. Potete interessarvi a qualcosa di nuovo, ma fate attenzione.