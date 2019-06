L'Oroscopo di domani 27 giugno 2019 ha decisamente innestato 'la marcia veloce', ben disposto a dare conto su quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì. Bene, iniziamo pure a dare qualche notizia in più andando a mettere in luce i sei segni rappresentati quest'oggi da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima però d'obbligo segnalare due transiti interessanti che in Astrologia faranno di certo la differenza: l'ingresso della Luna in Toro e l'arrivo di Mercurio nel settore del Leone.

Questi due passaggi astrali favoriranno senz'altro i sentimenti, le amicizie, le relazioni interpersonali, le professioni e il lavoro in linea generale. A beneficiarne saranno di certo gli amici Toro come anche coloro del Leone e della Vergine. Invece ad avere probabilmente un piccolo stop saranno i nati in Cancro. A questo punto tutto è già stato scritto e pronto per essere consultato, come al solito nelle nostre analisi astrologiche quotidiane.

Come sempre quindi, prima di iniziare a dare conto sul responso degli astri e di conseguenza iniziare a mettere in chiaro le previsioni zodiacali del 27 giugno, d'obbligo dare una sbirciata al prospetto con le stelle di giovedì.

Classifica stelline 27 giugno 2019

Ansiosi di vedere quali saranno i segni al top previsti per questo prossimo giovedì? Bene, andiamo a dare lo spazio che merita alla nuovissima classifica stelline da poco 'sfornata', logicamente interessante il giorno 27 di giugno 2019.

La scaletta presenta in primo piano il segno del Toro, nel frangente valutato al 'top del giorno'. A seguire, a cinque stelle Gemelli e Vergine mentre per l'Ariete e il Leone solo quattro, tuttavia anch'esse positive. Fanalino di coda al momento è il solo Cancro. Andiamo al riepilogo:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Cancro.

Oroscopo giovedì 27 giugno, l'amore e il lavoro

Ariete - Evolverà in parte abbastanza bene questa parte della settimana, con un giovedì buono quel poco che basta per 'tirare a campare'.

Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, serviranno calma e sangue freddo: la giornata si aprirà all'insegna del buonumore e la vita di coppia procederà in modo abbastanza tranquillo. Diciamo che in generale il periodo non dispiacerà risultando soddisfacente per i più. Approfittatene per una cena romantica: riscalderà la fine della giornata gettando le basi per una serata al peperoncino. Single, le stelle hanno deciso di essere particolarmente benevole con voi, un motivo in più per non lasciarsi prendere dallo sconforto.

Guardate la vita con fiducia e presto sicuramente farete degli incontri importanti. Nel lavoro, dovrete affrontare qualche piccolo imprevisto, intoppi o cavilli burocratici: non demoralizzatevi, certamente riuscirete a trovare quella forza in grado di farvi dribblare le varie difficoltà.

Toro 'top del giorno' - Una giornata idilliaca si prevede all'orizzonte per tanti di voi Toro: il motivo? Ebbene, l'ingresso della Luna nel vostro segno a partire dalle ore 15:31 di giovedì darà senz'altro una grossa spinta alle questioni di cuore, soprattutto a quelle in difficoltà.

In amore, in tanti sarete raggiunti da una polvere di brillante positività. Risulterete quindi scintillanti e seducenti grazie anche agli influssi positivi rilasciati dalla Luna nel segno. Dateci sotto e sfruttate al meglio tutte le esperienze vissute ed i ricordi più emozionanti, perché l'atmosfera in cui aleggeranno i sentimenti sarà veramente idilliaca, ovviamente da vivere a stretto contatto con la dolce metà. Single, visto l'ottimo cielo a disposizione si annunciano per molti di voi, soprattutto in amore, buone notizie. In generale, la persona che più vi piace tesserà le vostre lodi e insieme vi crogiolerete nella gioia passando dei bellissimi momenti di puro sentimento. A molti cuori solitari questa splendida giornata potrebbe far segnare qualcosa di grande: giovedì tutto vi sarà possibile, quasi nulla impossibile! In caso di dubbi o incertezze troverete facilmente buone soluzioni a vostro vantaggio. Nel lavoro invece, sarete instancabili e attingerete alla vostra inesauribile energia. Procederete senza intoppi e farete fronte a quasi tutti gli impegni che attualmente sembrano aumentare sempre più.

Gemelli - In arrivo un giovedì 27 giugno quasi perfetto in tutto. Diciamolo pure, la giornata a metà della settimana inizierà senza ombra di dubbio benissimo per tantissimi di voi Gemelli. In amore, sforzatevi di sfruttare al massimo ogni buona situazione: resterete soddisfatti al 100%! In coppia soprattutto, giocate d'anticipo sugli eventi avendo la consapevolezza di uscirne prima o poi vincenti. In alcune situazioni vorreste poter contare su molto più tempo da dedicare al rapporto: siate pronti a concedervi ad una romantica serata a due, e in bocca al lupo! Consiglio in generale: affrontare ogni cosa con più senso dell’umorismo, spesso paga... Single, sono ormai passati i giorni di nervosismo e ansia, oggi sarà un nuovo inizio fatto di tranquillità e pensieri positivi che gioveranno anche al fisico. Pertanto l'Astrologia non ha dubbi: godete e vivete a pieno ritmo il periodo, il resto lasciatelo 'per dopo'. Nel lavoro infine, nuove opportunità si presenteranno nella giornata di oggi o massimo domani: valutate bene se è il caso di prenderle seriamente in considerazione oppure lasciarle passare in silenzio.

Cancro - All'orizzonte si staglia per voi del Cancro un periodo probabilmente 'sottotono'. Diciamo che questo giovedì darà un'impronta abbastanza stressante a questa parte della settimana: pazienza! Le previsioni del giorno vedono il comparto relativo all'amore un pochino in stallo: cercate di non investire tutte le vostre energie in impegni extra-rapporto, altrimenti potreste trascurare il partner e, probabilmente, si lamenterà del vostro ritmo di vita troppo frenetico. Se sarete disposti ad accettare dei cambiamenti andateci piano, senza affrettarvi, il partner capirà. Single, la vostra rapidità nel ragionare vi salverà dal commettere un errore madornale! Sicuramente ci saranno tentazioni malsane intorno a voi che non dovete sottovalutare: concentratevi sulle reali esigenze emotive e lasciate correre il resto, ok? Nel lavoro, sarà una giornata faticosa e stressante. Dovrete assumervi parecchie responsabilità che non sempre vi saranno gradite: sopportate stringendo i denti.

Leone - Questo giovedì armatevi di tantissima buona volontà e vedrete che il periodo da così così diventerà abbastanza piacevole. Questo per il fatto che Mercurio arriverà nel vostro comparto favorendo abbastanza i rapporti interpersonali in generale, ma anche in parte il settore economico. In amore, otterrete sufficiente piacere dal rapporto con piccole soddisfazioni che vi arriveranno tra metà pomeriggio e inizio sera direttamente dal vostro partner. Avete ragione a credere ciecamente nei sentimenti: oggi e domani potrete davvero assaporare un inizio di qualcosa di dolce, una delizia per cuore e anima. Single, c'è ancora tanto da fare e da recuperare ma l'amore può benissimo tornare protagonista. Quelli di voi che hanno vissuto una crisi di recente, senz'altro potranno nuovamente ritrovare la passione che c'era prima. Nel lavoro invece, sarà decisamente più buona questa giornata, specialmente per quanto riguarda la vostra crescita professionale. Sia dal punto di vista delle mansioni che da quello economico saranno favoriti anche i nuovi contatti.

Vergine - Si preannuncia un giorno abbastanza sorprendente per voi della Vergine; non fatevi perciò trovare impreparati perché la fortuna passa una volta nella vita, senza voltarsi. Nel periodo niente e nessuno vi fermerà nella programmazione e messa a punto dei vostri intenti, sappiatelo. L'oroscopo di domani 27 giugno consiglia in amore massima praticità e fiducia in voi stessi: in più di qualche occasione raggiungerete quasi certamente gli obiettivi prefissati per la giornata riacquistando molta più fiducia nelle vostre capacità. In coppia sarete pieni di idee su come migliorare il vostro rapporto e certamente in molti avrete intenzione di dedicarvi completamente a questo aspetto. Fatelo, ma che sia fatto con un entusiasmo inarrestabile. Single, potreste sentirvi molto attratti da qualcuno che ultimamente non vi toglie gli occhi di dosso! Se la persona piace, perché no? Dai, non siate timidi ma lasciatevi corteggiare e soprattutto godetevi l'attimo. Nel lavoro, per concludere, comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel soprattutto grazie al vostro impegno messo in campo ultimamente. Diciamo che sarà la giornata giusta per osare più del dovuto: niente panico, le stelle vi assisteranno in eventuali difficoltà.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.