L'Oroscopo dell'amore per i single spinge ciascun segno zodiacale ad osare, attuando una rinascita amorosa benefica per i sentimenti. Di seguito le previsioni astrologiche di mercoledì.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: siete troppo lunatici per via dell'opposizione dell'astro d'argento che si fa sentire da voi Ariete. I vostri rapporti interpersonali sono tesi forse per via di alcune difficoltà lavorative che vi opprimono. Cercate di non far interferire queste sensazioni negative nella sfera amorosa, potreste perdervi importanti opportunità.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: una Luna non molto favorevole rispetto alla vostra casa astrologica vi rende tesi e nervosi nei confronti dell'amore. Alcune problematiche sentimentali giungono improvvise e si susseguono, ma siate più decisi nell'affrontare questi imprevisti, senza colpevolizzarvi degli insuccessi.

Gemelli: vi piace molto stare in compagnia e Venere nel vostro cielo potenzia la vostra simpatia, utile per intrecciare rapporti amichevoli più profondi e veri.

L'oroscopo dell'amore per i single, 12 giugno.

In amore, siete alla ricerca di una storia tranquilla e la otterrete, trascorrendo ore piacevoli e aprendovi ai sentimenti con sincerità.

Cancro: per voi single l'attrazione sarà magnetica, ma attenzione a non lasciarvi trascinare dalle sensazioni evitando di sondare il terreno, seguendo una spinta marziana che vi fa partire in quarta, quando invece dovreste analizzare maggiormente chi vi sta vicino.

Leone: ottimisti con tutti e molto aperti alla frequentazione delle amicizie, sarete molto disponibili poiché sotto l'influsso di una Luna sensibile.

Pubblicità

Puntate sul vostro fascino che viene reso anche più vitale dai raggi luminosi di un Sole posizionato in casa astrologica terza. Otterrete successo in amore.

Vergine: la volontà di concretizzare i vostri sogni amorosi è concreta, ma alcune energie planetarie contrastanti creano attrito, mettendo in discussione le vostre decisioni e innescando degli imprevisti che non fanno volare l'amore. La presenza della Luna in particolare vi rende più sensibili a questo stato d'animo indeciso.

Previsioni astrologiche di mercoledì dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna nel vostro cielo vi garantisce un buon matrimonio, proprio perché posizionata nella vostra casa astrologica dei rapporti coniugali. Approfittate di questo influsso magico, che diventa ancora più favorevole incrociandosi con Giove, signore della fortuna.

Scorpione: le amicizie vi stupiscono con effetti speciali e sarete travolti da una carica energetica venusiana, che dal domicilio dei Gemelli vi rende più socievoli e aperti alle nuove conoscenze.

Pubblicità

Chissà che alcune amicizie non possano trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Sagittario: una certa insoddisfazione vi colpisce e viene scaturita dal vostro bisogno di affetto che non ha limiti. I transiti planetari parlano chiaro e indicano che le vostre sensazioni amorose sono fortunate, dovrete solo allontanare una negatività che distorce la realtà, opprimendovi.

Capricorno: l'astro venusiano in aspetto non del tutto favorevole quasi vi sfida, come a smuovervi da un torpore emotivo che vi priva di partecipare alle feste, di riallacciare le vostre amicizie, chiudendovi in un silenzio 'pesante' per la sfera sentimentale.

Pubblicità

Che ne dite di reagire?

Acquario: molto garbati nei modi, vi accerchierete di amicizie ben selezionate. Sarete molto attratti da una persona che sia elegante e stimoli i vostri interessi, anche se poi dovrete fare molta attenzione a non essere poco costanti nel vivere le vostre emozioni.

Pesci: una vostra eccentrica esuberanza si manifesta nel rapporto con gli amici e vi fa mettere in mostra in comitiva. Ma non basta: dovrete spingervi oltre, invitando a cena un lui/lei che vi ha colpito al cuore, dandovi così ad avventure mozzafiato.magne