L'Oroscopo di domani 7 giugno 2019 ha già messo la "quinta marcia", pronto a stilare le classifiche sui segni fortunati e quelli con presunte difficoltà. Per il prossimo venerdì in analisi principalmente i comparti inerenti amore e lavoro riguardanti i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a dare un nome ai segni migliori e peggiori di questo venerdì di fine settimana? In anteprima annunciamo, non con qualche preoccupazione, il ritorno del famigerato "venerdì nero" pronto a colpire uno tra i sei simboli astrali sotto analisi in questo contesto.

Come annunciato nel titolo principale, a non avere nessun problema (o quasi) saranno il Leone e la Vergine, entrambi valutati a cinque stelle nel periodo. Invece riguardo i segni in difficoltà, le previsioni zodiacali del 7 giugno puntano l'indice in direzione dell'Ariete, quest'oggi ultimo in classifica e quasi sicuramente in odore di "venerdì nero". Vediamo quindi di approfondire immediatamente la scaletta con le stelline quotidiane e, a seguire, le attesissime predizioni segno per segno.

Oroscopo di domani 7 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i primi sei segni dello zodiaco

Classifica stelline 7 giugno 2019

Ansiosi di scoprire come inizierà questo nuovo venerdì di fine settimana? A dare una giusta risposta, almeno si spera, sarà la nostra nuovissima classifica stelline appena sfornata e pronta a valutare la giornata del 7 giugno. In posizione privilegiata come annunciato in apertura, quindi relativamente alla posizione "top", i segni di Leone e Vergine nel frangente super-favoriti da una splendida Luna in Leone. Vediamo pure come sono stati inseriti in scaletta i restanti segni:

★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Gemelli;

★★: Ariete.

Oroscopo di venerdì 7 giugno, la giornata

Ariete - Giornata di basso livello valutata dalle predizioni di oggi con le due stelle interessanti i periodi da "ko".

Si profila per tanti di voi Ariete un possibile (quanto probabile) venerdì a toni neri? Diciamo che la possibilità è reale, tuttavia non dovete essere stressati per questo: siate sereni e calmi facendo solo il necessario, le cose impegnative lasciatele per altri momenti, ok? Secondo le previsioni di oggi intanto, per quanto riguarda l'amore, sarete determinati e vorrete essere sempre voi a decidere, ma in questo periodo la vostra metà proprio non vorrà starci, dunque attenzione!

Single, questo momento non sarà al massimo, almeno per quanto riguarda l'amore: probabilmente molti di voi attraversano un periodo di stanchezza. Approfittate del momento un po' così per fare il punto della situazione affettiva. Nel lavoro, momento abbastanza faticoso e/o difficile, con alcune seccature che potrebbero preoccupare e non poco. Sempre valido il consiglio di evitare speculazioni o iniziative ad alto rischio. Fermi!

Toro - In arrivo una giornata, se non proprio "fantastica", sicuramente non negativa e certamente buona da vivere a tutto tondo con questa parte finale della settimana.

In generale, la presenza della Luna in Leone seppur in parte vi renderà abbastanza affascinanti: sarete pertanto capaci di sedurre, volendo anche solo con lo sguardo... In amore, visto il momento discreto, il periodo ricalcherà l'andazzo solito: non siate impulsivi e non abbiate fretta perché potrebbero maturare eventi che avranno l’incarico di mettere a dura prova la vostra pazienza. Single, se c'è un individuo che mal sopporta la vita in "solitaria" è certamente qualche buon tradizionalista appartenente al vostro segno.

Siate più aperti e meno titubanti seguendo con fermezza i vostri obiettivi: per strani che possano sembrare (agli altri), con l'aiuto delle stelle alla fine dimostrerete di avere ragione... Nel lavoro, vi lascerete prendere dalla routine e dai soliti impegni, investendo in questi gran parte delle energie: bene anche così.

Gemelli - Certamente, carissimi amici dei Gemelli, ben poco avrete da guadagnare dalla giornata di venerdì, pronta a dare l'amara impronta del "sottotono" a questa parte della settimana. A rendere il periodo flemmatico e poco reattivo sarà indubbiamente la posizione poco favorevole del vostro segno nell'attuale Carta Astrale. In amore, se fino ad oggi i possessivi della coppia siete stati voi, ora la staffetta passerà al partner: sarete sorvegliati speciali, eternamente sotto lo sguardo geloso di chi avete a fianco. Prestate attenzione a quello che farete, ok? Si dice che quando i calmi perdono le staffe è meglio stare alla larga: a voi Gemelli capita poche volte nella vita, ma questo venerdì potrebbe essere una di quelle... Single, molti di voi intanto non potranno fare dietro-front proprio sul più bello: assumetevi le vostre eventuali responsabilità e accettate tutto quello che la controparte avrà da dirvi. Nel lavoro invece, potrete procedere con disinvoltura: vi farete trascinare dagli impulsi di innovazioni e risolverete finalmente quasi tutti i problemi che vi si erano presentati tempo addietro. Preparatevi ad un discreto successo.

Cancro - Partirà bene questo vostro giorno relativo alla fine della settimana lavorativa, anche se a tratti potrebbe riservare momenti abbastanza impegnativi. Le previsioni di venerdì prevedono ovviamente, parlando d'amore, di stare concentrati e vigili: sembra quasi che cerchiate l’appiglio per mostrare tutta la vostra gelosia. L’influsso lunare, alquanto blando in quanto avrete sotto stress Marte, nel frangente in opposizione a Plutone e Saturno, non sarà in grado di far risaltare le zone d’ombra del vostro carattere, il tutto a scapito della buona relazione di coppia. Single, una giornata passabile si prospetta sulla carta, comunque a fronte di una serata piacevolissima pronta a soddisfare la maggior parte voi e quasi tutta all’insegna del relax e del divertimento. Curate l’equilibrio psicofisico e mantenetevi in forma. Nel lavoro, valutate bene una proposta inerente a un cambio mansione o sede operativa: se vi verrà fatta, prendete tempo e non decidete oggi, ok?

Leone - Fantasia, immaginazione fervida e un sano ottimismo sono i regali delle stelle di oggi: a voi l’astuzia di utilizzarli bene in campo lavorativo! Ci sono felici previsioni in arrivo anche per l’amore: la Luna in Leone spinge verso nuove avventure o nuove amicizie dalle quali potrebbe scaturire un legame improvviso (anche se in gran parte provvisorio). In amore, sarete effettivamente euforici e in gran forma: sprizzerete energia e buon umore da tutti i pori! In coppia soprattutto riuscirete a mettere finalmente la parola "fine" ad una questione che vi stavate trascinando dietro da tempo. Single, vi scoprirete capaci d'augurarvi un periodo ricco di eventi, di sensualità e tanta spregiudicatezza, ma non riuscirete proprio ad avere un'intesa armoniosa con chi vorreste accanto. Diciamo pure che le vostre stelle protettrici continuano a sussurrarvi nell'orecchio strategie amorose, ma voi non sembrate volerle ascoltare... Nel lavoro, muovetevi con cautela, evitando di affaticarvi fisicamente e di agire sopra le righe: in questo giorno verranno premiate la pazienza e la calma.

Vergine - Parte finale della settimana con punte davvero fortunate su cui contare al 100%. Valutata dall'Astrologia applicata alle effemeridi di oggi, la giornata è stata messa in preventivo con le cinque stelle relative ai periodi positivi. Quindi meritatamente a favore il frangente, il che vi aiuterà a fare piccoli progressi nel settore in cui vi state già in parte impegnando. L'oroscopo di domani 7 giugno consiglia di non mollare, soprattutto in amore: spettacolare l’intesa affettiva, se vivete un rapporto di coppia sereno e ben collaudato. Non mancheranno neanche interessanti opportunità d’incontro, oppure flirt a go-go per chi è in cerca di relax sentimentali (leggasi pure "scappatelle extraconiugali"). Parlando in generale invece, preparatevi pure ad una giornata brillante, contrassegnata da una vasta gamma d’opportunità da spendere soprattutto in coppia. Single, oggi vi accorgerete che, non avendo una storia seria su cui fare conto, state rinunciando senza un perché al senso più profondo della vita: quello cioè di dividere il vostro cuore con una persona speciale. Meditateci su, ok? Nel lavoro, qualcuno vi suggerirà di iniziare nuovi progetti che voi, puntualmente, rispedirete al mittente! Eppure, potrebbero rilevarsi interessanti: non accantonateli troppo in fretta.

