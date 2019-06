Venerdì 7 giugno troviamo il Nodo Lunare, Marte e Mercurio nel segno del Cancro, mentre Urano e Venere saranno in Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove proseguirà il suo moto in Sagittario. Il tutto mentre Nettuno sarà stabile in Pesci ed il Sole stazionerà in Gemelli, infine la Luna sarà in Leone.

Di seguito le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali.

Ariete dispettoso

Ariete: dispettosi. Venerdì i nativi avranno a che fare con alcune dissonanze planetarie 'ingigantite' dalla Luna nel loro elemento di Fuoco.

Potrebbero vedere nemici ovunque divenendo, di conseguenza oltremodo dispettosi.

Toro: amore domestico. La mondanità sarà sconosciuta ai nativi, i quali preferiranno, con ogni probabilità, rimanere a casa assieme a partner e figli godendosi l'affetto del focolare domestico.

Gemelli: distratti. La dissonanza di Mercurio potrebbe appannare idee ed intenti dei nati Gemelli sin dal primo mattino. Procrastinare le incombenze meno urgenti sarà la giusta soluzione per evitare errori di distrazione.

Cancro: taciturni. I nati del segno potrebbero avere poca voglia di comunicare col mondo circostante. Il loro umore al ribasso sarà più evidente nel settore lavorativo. Serata romantica.

Leone ambizioso

Leone: ambiziosi. La Luna nel segno darà una boccata d'ossigeno ai nativi dopo alcuni giorni di 'apnea' mentale. Alcuni rallentamenti lavorativi subiranno un'accellerazione favorevole ed il loro umore ne beneficerà.

Vergine: alle strette. I nati Vergine che vivono una situazione lavorativa nervosa in questo venerdì potrebbero essere messi alle strette dal capo che esigerà, probabilmente, meno battibecchi coi colleghi da parte loro.

Bilancia: pessimisti. L'umore sarà al ribasso ed anche un piccolo intoppo, specialmente nelle faccende di cuore, sembrerà molto più imponente di quanto sia realmente. Dedicare spazio al relax sarà la mossa ideale per ricaricare le batterie.

Scorpione: attenzioni per la famiglia. Il focus odierno potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria per i nati del segno. Il loro supporto morale risulterà fondamentale per ristabilire l'equilibrio che si era smarrito.

Capricorno incontentabile

Sagittario: umore alle stelle. Congiunzioni astrali favorevoli faranno balzare alle stelle l'umore dei nati Sagittario, i quali sia con gli amici di sempre che con gli affetti familiari saranno divertenti e col sorriso stampato sul volto.

Capricorno: incontentabili. Sebbene le posizioni astrologiche risulteranno concilianti, i nativi potrebbero non accontentarsi ed osare ancor di più. Poco male se son o lavoratori autonomi, qualche insidia maggiore c'è invece se lavorano alle dipendenze altrui.

Acquario: confusi. Astri dissonanti potrebbero rendere confusi sul da farsi in ambito lavorativo i nati del segno. Ciò che fino a poco tempo fa sembrava automatico, adesso potrebbe risultare quasi utopistico.

Pesci: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà scarno rendendo i nativi affaticati durante lo svolgimento delle incombenze pratiche. Amore in secondo piano.