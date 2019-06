L'Oroscopo del giorno venerdì 7 giugno 2019 mette in evidenza il buon momento per tre segni. Come da titolo, il prossimo venerdì ad avere l'agognato supporto delle stelle, per quanto concerne la quotidianità in generale, saranno solamente tre simboli astrali. Vediamo allora come si comporteranno i settori della vita dedicati all'amore e lavoro, in questa sede messi in relazione con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano spiccano meritatamente i nati in Pesci: gli amici appartenenti all'enigmatico segno avranno garantita la posizione "top del giorno" grazie alla splendida Luna in Leone nel segno di fuoco proprio questo giovedì.

Ottimo periodo questo riservato dagli astri, anche per altri due super-fortunati nel periodo: curiosi di sapere chi avrà il piacere, nonché l'onore, di respirare l'aria frizzantina e corroborante della vetta più alta della classifica? Nessun problema: a godere meritatamente la presenza delle cinque stelle nel segno, ovviamente attribuite loro dall'Astrologia del momento, saranno Scorpione e Acquario. Invece visto il cielo astrale alquanto sfavorevole, senza dubbio alcuno, le previsioni di venerdì 7 giugno annunciano una giornata poco performante per coloro del Capricorno, nel frangente valutati 'sottotono'. A questo punto andiamo a svelare qualcosa di più dalle predizioni giornaliere poste di seguito alla scaletta con le stelline del giorno.

Oroscopo di domani 7 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: segno 'top del giorno' Pesci

Classifica stelline 7 giugno 2019

Un nuovo venerdì è pronto a bussare alla porta della vita quotidiana: impazienti di sapere come è stata valutata la giornata? Come di consueto, la risposta è pronta e tutta da scoprire nella nuova classifica stelline quotidiana. In primissimo piano, come ampiamente anticipato in apertura, gli amici appartenenti al segno dei Pesci, valutati con il massimo della positività espressa dalla posizione "top del giorno".

Vediamo cosa avrà in serbo l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★: Capricorno.

Oroscopo venerdì 7 giugno, le previsioni

Bilancia - Si prevede per voi Bilancia una giornata immersa nella solita scontata routine. La Luna in Leone e Mercurio in Cancro vi spronano senz'altro a fare un bilancio personale, a riflettere sulle mete raggiunte e su quelle ancora da raggiungere.

Le idee per rinnovare l’ambiente domestico non mancano, però saranno da valutare costi e benefici. Anche in amore avete voglia di cambiamenti: sarà una giornata importante per i sentimenti, ma potrebbe essere necessario fare scelte decisive per il vostro futuro. Riflettete prima di decidere e confidate al partner i vostri pensieri più intimi. Single, la calma che regnerà intorno a voi si tingerà di nuove dinamiche attinenti alla messa in pratica dei vostri agognati progetti.

Sarà il momento di lavorare sul vostro ego, dunque di perfezionare alcuni aspetti quotidiani che riguardano la vostra vita affettiva: le previsioni del giorno invogliano al relax ma soprattutto alla buona riflessione. Nel lavoro, questo potrebbe essere un giorno importante, secondo il firmamento. Se le ansie sembreranno voler buttare giù il morale reagite: troverete la grinta e la forza necessaria proprio dentro di voi. Sarete (forse) ad un passo da ciò che avete sempre desiderato, quindi non potete permettervi di non essere pronti!

Scorpione - Giornata di fine settimana impostata, almeno sulla carta, sulla piena positività e in parte sulla buona sorte. Allora molti di voi Scorpione porterete avanti alcuni progetti che possono risultare azzeccati nel prossimo futuro. Intanto dedicate un po' più tempo al relax, senza ovviamente allontanare eventuali programmi in corso. L'amore, visto il periodo ottimo, vi darà grandi soddisfazioni. Sentirete il bisogno di potervi immergere completamente negli affari di cuore e niente turberà la vostra serenità perché, con la persona amata, avete già posto delle fondamenta abbastanza stabili. Single, sarete pieni di idee su come creare dei nuovi rapporti, ovviamente a scopo sentimentale. Avete intenzione o no di dedicarvi completamente a questo aspetto con un entusiasmo inarrestabile? Nel lavoro infine, gli astri vi aiuteranno nell'attività professionale, sarete brillanti, attenti e pieni di iniziative: sfruttate l'occasione!

Sagittario - Giornata buona, anche se in certi momenti potrebbe essere paragonata ad una "sottotono". Comunque, valutata nelle predizioni di venerdì con quattro stelle, il periodo si preannuncia abbastanza semplice da governare. Il lavoro insieme allo studio si presenteranno impegnativi ed a tratti anche abbastanza stressanti, ma risultati saranno appaganti. Le energie sono in calo: se avete voglia di stringere nuove conoscenze converrà tenere alla larga "certa gente". Sappiate che in questo periodo l'essere 'buoni' non vi metterà certo al riparo dalle delusioni. In amore intanto, durante questa giornata vi sentirete carichi di buoni propositi e in molti casi riuscirete ad ottenere successi insperati. Ci saranno eventi positivi che porteranno il buonumore e questo aiuterà a migliorare l’intesa di coppia. Single, dopo un periodo di problemi a livello sentimentale riuscirete a ritrovare quel briciolo di serenità che sembrava perduta. Potrete svagarvi e godere della vostra libertà finalmente! Nel lavoro, avrete una giornata passabile con movimenti economici accettabili, sia nelle entrate che nelle uscite. Dovrete sicuramente fare scelte per il futuro capaci di incrementare gli affari.

Capricorno - Il prossimo venerdì sarà da dimenticare per voi Bilancia, si o no? Speriamo di no, ovviamente! Valutata nelle predizioni come abbastanza pensierosa, la giornata invita a decidere in base al buon istinto, anche eventualmente contro il parere di tutti. L’agitazione intanto potrebbe togliere la necessaria lucidità portandovi dalla parte sbagliata della barricata. Gli amici vi cercheranno tenendo alto il vostro morale nel caso fosse a pezzi. Qualcuno scoprirà sulle proprie spalle che le parole a volte fanno più male degli schiaffi. L'amore invece, sarebbe il caso di metterlo un po' da parte e pensare maggiormente a voi stessi. Ultimamente vi siete messi troppo in secondo piano, pertanto la malinconia potrebbe prendere il sopravvento: dato che la voglia di reagire e/o sperimentare non mancherà, tirate fuori l'energia che avete dentro di voi e siate convinti delle scelte. Single, è giunto il momento di dare una piccola svolta alla vostra vita. Da un po' di tempo non riuscite ad andare avanti in modo da essere veramente sereni e spensierati. Le stelle consigliano di fare pace con voi stessi e risolvere alcuni errori del passato che pensavate di aver lasciato alle spalle. Nel lavoro, arriverà una svolta questo si, ma molto lentamente: dovete impegnarvi seriamente in questo ambito, quindi concentratevi al massimo ma fate solo ciò che vi verrà richiesto.

Acquario - Giornata di fine settimana messa in preventivo non come buona ma addirittura 'eccezionale'. Diciamo che per tanti di voi Acquario sarà soprattutto in ambito familiare che avrete le migliori soddisfazioni: nessuna difficoltà potrà impedirvi di trascorrere serenamente una venerdì positivo e poi, di riflesso, una serata serena e tranquilla con le persone amate. In campo sentimentale, condividerete alcuni momenti intensi con il vostro partner. Passione e fusione d'animi andranno di pari passo e vi sarà più facile mandare eventuali messaggi subliminali in grado si sostituire egregiamente le parole. Single, riceverete tanto amore, ma anche voi sarete chiamati a dimostrarlo: fate volare la fantasia e stupite chi sarà in grado di far battere il cuore a mille! Nel lavoro invece, la situazione si avvierà verso uno sblocco totale ed avrete la possibilità di concludere nuovi accordi. In alcuni casi quest'ultimi vi permetteranno di crescere e sviluppare eventuali percorsi a medio e lungo termine.

Pesci "top del giorno" - La giornata interessante questo nuovo venerdì sarà quasi tutta molto "elettrizzante". Soprattutto in alcune situazioni, vivrete un bel momento: le stelle vi renderanno forti e sicuri di voi stessi: pronti a godere pienamente l'attimo? Certo che si, anche perché adesso potete farlo: secondo l'oroscopo del giorno 7 giugno, la mente sarà libera da stress e il fisico potrà contare sul pieno vigore. In molti vi sentirete come sospesi da terra, felici come non mai! Vi siete meritati questo senso di benessere e sarebbe giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino. Da sempre alcune amicizie si sono rese disponibili con voi e sono state presenti nel momento del bisogno, quindi è giusto e doveroso per voi ricambiare. Se single invece, vi sembrerà di essere al posto giusto nel momento giusto, proprio come le orbite dei pianeti affini e sarà proprio così! Vi aspetta una giornata estremamente piacevole e rilassata, non farete che sorridere e aspettare che il quadro si completi con l'arrivo della persona giusta. Nel lavoro, finalmente sarete premiati con un riconoscimento tanto atteso: godetevi questa giornata estremamente positiva. Le congiunzioni astrali porteranno, oltre alla serenità, qualcuna delle conferme che stavate aspettando.