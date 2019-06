Con l'arrivo del mese di giugno, gli astri hanno modificato la propria posizione e l'influenza sui vari segni zodiacali. Secondo l'Oroscopo del weekend che comprende le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, il Toro sarà il segno che si divertirà maggiormente, mentre i Pesci si ritroveranno ad affrontare un periodo di cambiamenti che potrebbe portare aria di novità. L'Ariete, socievole come sempre, si ritroverà circondato di amici fidati e sinceri.

Di seguito tutti e 12 i segni zodiacali con le rispettive previsioni.

Oroscopo: previsioni da Ariete a Vergine

Ariete - familiari invadenti e parenti poco sinceri potrebbero bussare alla porta. "Non aprire", questo è ciò che occorre fare per riuscire a non rovinare il proprio weekend. Bisogna circondarsi solo delle persone amate e di amici veri che riescono ad apprezzare i gesti sinceri.

Toro - l'oroscopo di questo fine settimana preannuncia giornate stupefacenti.

A stupire potrebbero essere delle novità oppure anche la semplicità ed il carattere di questo segno dolce ed irruento al tempo stesso. Non ci sarà spazio per la noia. Qualcuno potrebbe organizzare qualcosa per far divertire i propri amici.

Gemelli - un segno doppio, quello dei Gemelli, che donerà facce diverse a persone diverse durante queste giornate di giugno. Amore e odio, o più semplicemente affetto sincero e totale irrilevanza, sono i pesi che si adotteranno nei confronti delle persone che si hanno intorno.

Cancro - l'amore sembra essere nell'aria ed il Cancro sicuramente non perderà l'occasione per goderselo. Qualche giorno di flirt romantico con il proprio partner, o con la persona da cui si è attratti, potrebbe cambiare positivamente le carte in tavola.

Leone - nervosismo in vista per questo segno. Sono sicuramente da evitare le persone in grado di risultare irritanti e di cattivo gusto. Tenere a freno la lingua, molto spesso, può evitare inutili discussioni ed incomprensioni con le persone amate.

Vergine - ogni ambito, dall'amore al lavoro, risulta essere parecchio positivo in questo weekend. L'orologio corre troppo in fretta e sembra essere proprio il caso di organizzarsi e cogliere al volo l'occasione per organizzarsi in anticipo per l'arrivo dell'estate vera e propria.

Previsioni del weekend, da Bilancia a Pesci

Bilancia - allarme nervosismo: questo fine settimana dovrà essere totalmente privo di false amicizie e persone ipocrite. Bisogna circondarsi di persone fidate ed in grado di tirare su l'umore con sincerità.

Assolutamente da evitare sono invece le persone irritanti e con le quali non si ha un buon rapporto.

Scorpione - il weekend in arrivo sarà da passare in compagnia delle persone amate, lontano da pregiudizi e discussioni varie. Pensieri di gelosia e dubbi legati alla fedeltà del partner potrebbero sopraggiungere come un fiume in piena, ma basterà concentrarsi e scacciarli per non rovinare le proprie giornate.

Sagittario - il fine settimana, secondo l'oroscopo, sarà finalmente sereno ed in preda al più completo relax.

L'importante è riuscire a goderselo cercando di evitare discussioni inutili.

Capricorno - i pensieri si affolleranno sicuramente in questo ultimo periodo, ma in cuor suo, il Capricorno, sa già quale strada intraprendere. Alcune volte, seguire l'istinto potrebbe essere meglio della razionalità.

Acquario - che l'Acquario sia un segno deciso e ragionevole non ci sono dubbi, ma in questo periodo sarebbe meglio fermarsi un attimo e riflettere qualche minuto in più, prima di gettarsi in decisioni affrettate. Tutto sommato, il weekend sarà positivo.

Pesci - questo weekend porterà, per il segno dei Pesci, un'aria fresca di novità e cambiamenti. Si potrebbe trattare di nuove amicizie o semplicemente di occasioni per nuove esperienze e gite fuori porta.