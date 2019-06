Nella giornata di lunedì 10 giugno, ci sarà amore e fortuna per alcuni segni zodiacali come lo Scorpione e il Cancro. Al contrario, Pesci, Capricorno e Sagittario, a causa dell'influenza del pianeta Nettuno, passeranno una giornata all'insegna dello stress. Il Leone si concederà una giornata di riposo, mentre l'Ariete potrebbe avere qualche discussione in famiglia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 10 giugno 2019.

Previsioni 10 giugno 2019, segno per segno

Ariete: potreste avere delle discussioni in famiglia e al lavoro con i vostri colleghi.

Pubblicità

Pubblicità

Ciò nonostante, non sarà qualche lite di poco conto a rovinarvi la giornata. Voto - 7.

Toro: passerete la giornata in compagnia del vostro partner e questo influirà parecchio sull'affiatamento di coppia. Il lavoro procedere normalmente. Voto - 8.

Gemelli: sarete pieni di energie da spendere. Ciò nonostante, potreste avere qualche discussione al lavoro con un vostro collega che potrebbe rovinarvi la giornata. Voto - 7.

Cancro: amore in prima linea per i nativi del segno che avranno una voglia matta di passare la giornata in compagnia del partner.

Previsioni oroscopo lunedì 10 giugno 2019

I single, invece, potrebbero incontrare la loro anima gemella. Voto - 8.

Leone: dopo varie giornate passate senza sosta a lavorare, finalmente potrete concedervi il riposo tanto meritato dedicandovi ad un vostro hobby, oppure in compagnia del vostro partner. Voto - 7,5.

Vergine: avrete una giornata piuttosto movimentata al lavoro, con tante mansioni da portare a termine. Questo potrebbe influire negativamente, aumentando il vostro stress. Voto - 6.

Bilancia: i continui problemi con il partner, negli ultimi giorni, vi stanno facendo perdere la bussola, tant'è che al lavoro potreste combinare qualche disastro.

Pubblicità

Cercate di fare attenzione. Voto - 5.

Scorpione: sarete disposti ad ascoltare i problemi del partner per cercare in qualche modo di aiutarlo/a. Questo risolleverà il morale del vostro partner che, in cambio, vi concederà una serata molto romantica. Voto - 7,5.

Sagittario: avete guadagnato bene negli ultimi giorni e ora state pensando di fare qualche investimento per il futuro. In amore la vostra relazione procede bene. Voto - 7,5.

Capricorno: sarà una giornata grandiosa al lavoro, in quanto riuscirete a portare a casa più soldi del previsto grazie alla vostra buona volontà.

Voto - 8.

Acquario: passerete la vostra giornata al lavoro a causa di alcuni progetti rimasti indietro. Questo potrebbe far innervosire il partner per via della vostra continua assenza. Voto - 6.

Pesci: sarete particolarmente svogliati al lavoro tant'è che non riuscirete a fare più di tanto. Attenzione, però, in quanto potreste far innervosire il vostro capo. Voto - 6.