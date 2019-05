Nella giornata di venerdì 7 giugno, Cancro e Pesci saranno più impegnati al lavoro rispetto alle giornate precedenti. Sarà invece una giornata caratterizzata dell'amore per Bilancia e Acquario, che passeranno una grandiosa mattinata in compagnia del partner. Di seguito nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della giornata di venerdì 7 giugno 2019.

Previsioni oroscopo 7 giugno 2019

Ariete: ritroverete il giusto ritmo al lavoro, anche perché riuscirete ad andare d'accordo con i vostri colleghi, lavorando a mente serena e incrementando i vostri guadagni.

Voto - 7,5.

Toro: comincerete la giornata lavorativa con un'offerta importante. Questo vi costringerà a trascorrere più tempo a lavoro, anche se il guadagno sarà piuttosto corposo. Voto - 7,5.

Gemelli: dopo alcune giornate passate a litigare con il partner, finalmente riuscirete a risolvere i vostri problemi di coppia e per festeggiare, in vista del fine settimana, vi concederete una breve vacanza in compagnia dell'amato bene. Voto - 7,5.

Cancro: avrete bisogno di tutte le vostre energie per portare a termine alcuni progetti lavorativi.

Previsioni oroscopo venerdì 7 giugno 2019

Inoltre, dovete farvi carico anche di nuovi compiti. Voto - 6,5.

Leone: per la continua assenza per lavoro, la vostra relazione di coppia sembra essersi arenata. Fate attenzione, poiché il rischio di provocare una lite con l'amato bene è alto. Voto - 6.

Vergine: avete le idee confuse, non sapete cosa fare. Avrete il pomeriggio libero, usatelo per riordinare le idee e tornare produttivi come prima. Voto - 6,5.

Bilancia: avrete voglia di stare soltanto con il vostro partner il 7 giugno.

Provate a proporre una breve vacanza con la vostra dolce metà. Voto - 7,5.

Scorpione: giorno libero dal lavoro, ma non avrete tempo per riposarvi. Mettete tutto in ordine prima che sia troppo tardi. Voto - 7.

Sagittario: avete guadagnato bene negli ultimi giorni e ora vorrete spendere questi ricavi per riuscire a portare avanti la vostra relazione di coppia. Voto - 7,5.

Capricorno: il vostro affiatamento di coppia calerà drasticamente, verso sera, dopo una lunga giornata di lavoro, potreste avere una lite con il partner.

Voto - 6.

Acquario: avrete un appuntamento importante con il partner questo venerdì. Spenderete i vostri risparmi, ma ciò vi arrecherà gioia. Voto - 7,5.

Pesci: avrete una gran voglia di lavorare venerdì. Potreste avere di tanto in tanto dei cali di concentrazione per via della vostra continua nostalgia. Voto - 7.