L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì trasforma le sensazioni di ciascun simbolo zodiacale, rendendole profonde e molto emotive. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: state cercando di attuare in coppia un rapporto più profondo e concreto. L'energia di Urano combinata a quella venusiana proveniente dal cielo astrologico adiacente, vi fa dare un significato più consapevole alla materia e alla sostanza, completando in modo armonico la felicità di coppia.

Toro: siete in lotta contro tutti e contro tutto, poiché spinti da una carica uraniana rivoluzionaria che vi incita a prendere il pieno controllo della relazione a due. Stringendo vincoli e dettando restrizioni, forse vi sentirete più appagati in coppia, ma di certo limiterete la libertà d'espressione al partner.

Gemelli: la vostra casa astrologica rappresenta lo sviluppo del pensiero e con il Sole nel segno sarete ancora più vitali e comunicativi nei confronti del partner.

Le due polarità del vostro segno, la voglia di leggerezza in combutta con la profondità d'animo, scatenano in coppia un atteggiamento altalenante con cui dovrete fare i conti.

Cancro: con la Luna in domicilio le vostre emozioni prendono il volo e si fanno molto intense. I legami con la famiglia saranno molto forti e con il partner riuscirete a captare i suoi pensieri proprio a causa di una sorta di preveggenza conferitavi dall'astro lunare.

Leone: in coppia, tenderete a nascondere alla perfezione la vostra fragilità mentre sarete molto sensibili e premurosi nei confronti dei bisogni del partner.

Attenzione a un umore altalenante provocato dall'influsso lunare del Cancro che vi fa rivivere i ricordi dell'infanzia con un pizzico di nostalgia.

Vergine: una certa stanchezza mentale non vi fa difendere i vostri ideali in coppia e innesca quasi una sorta di apatia, di lasciar andare le situazioni nel verso stabilito dal destino. Ma dove è finito il vostro spirito battagliero?

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in coppia, state aspettando il momento giusto per chiarire una situazione rimasta in sospeso con il partner.

Tuttavia il connubio planetario Marte-Mercurio è in posizione di quadratura rispetto al vostro cielo e le vostre parole potrebbero essere travisate. Attendete quindi tempi migliori.

Scorpione: molto sicuri di voi stessi e forti di una grande energia interiore, potreste divenire arroganti in coppia. Quindi attenzione a non lasciarvi prendere dall'ira per un nonnulla, proiettando il vostro ego sulle situazioni, come a cercare conferma della vostre capacità personali.

Sagittario: l'influsso della casa astrologica del Cancro penetra anche nella vostra interiorità e accresce il bisogno di maggiore intimità con il partner, vissuto nel focolare domestico. Approfittate di questi momenti per aprirvi a un dialogo costruttivo.

Capricorno: siete molto introversi in coppia e desiderate ritirarvi nella vostra interiorità, allontanandovi magari dalle complicazioni della vita e da situazioni difficili da gestire. In questo modo potreste perdervi splendidi momenti a due, ricchi di romanticismo e passione.

Acquario: alcune tensioni che si producono intorno a voi, derivanti dal partner ma anche da amici e parenti, voi Acquario li assorbite come delle spugne. Tuttavia non siate precipitosi nel prendere delle decisioni definitive.

Pesci: alcune arrabbiature, frutto di tensioni celate da voi a dovere, risalgono a galla nel fiume in piena delle vostre sensazioni amorose. Sarete molto irascibili in coppia per via di un influsso Marte-Luna dal cielo del Cancro, ma cercate di non perdere la pazienza in maniera eccessiva.