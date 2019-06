Nella giornata di mercoledì 3 luglio ci saranno parecchie difficoltà a cui fare fronte: da quelle sentimentali per i Pesci, il Sagittario e lo Scorpione, fino a quelle lavorative e pratiche per il Cancro e per la Bilancia. Il Leone ancora sotto la benefica influenza di Marte sarà un asso sul posto di lavoro, mentre la Vergine dovrà fare i conti con gli influssi della Luna a metterle i bastoni fra le ruote.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata per tutti i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: lavori domestici. Dedicarsi alla vostra abitazione vi sarà gradito. Avrete modo di fare un rinnovo del tutto esclusivo anche facendo le veci del partner o della famiglia di origine.

Toro: scaramucce con un amico. Le amicizie potrebbero essere fortemente minate dal vostro atteggiamento scorbutico e distante. Fortunatamente questa situazione sarà soltanto passeggera. Occhio alla salute.

Gemelli: vi darete da fare per dare prova delle vostre abilità intellettuali.

Oroscopo 3 luglio: crisi di coppia per Pesci, malessere per Bilancia

Le capacità di ragionamento vi serviranno per uscire da un cavillo finanziario piuttosto ostico, ma ve la caverete egregiamente.

Cancro: delle difficoltà pratiche sul posto di lavoro vi metteranno fortemente in crisi, la quale però passerà in men che non si dica. Pomeriggio in allegria con un amico di vecchia data e con tante cose da raccontarsi.

Leone: ci saranno invidie mattutine sul posto di lavoro da parte di qualcuno che non sopportate. Per fortuna non avrete ostacoli pratici con cui fare i conti.

Sarete anche piuttosto concilianti con gli affetti e in generale con chi vi circonda.

Vergine: sarete leggermente più padroni di voi stessi e riuscirete a tenere a bada il nervosismo. Non vorrete sapere niente del partner, per il momento: vi serve una pausa.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche malessere vi costringerà ad annullare un impegno preso con gli amici, ma non potrete fare a meno di presentarvi sul posto di lavoro a causa di qualche collega che avrà un disperato bisogno di voi.

Scorpione: qualche successo in mattinata vi farà riprendere dallo stato sottotono di questi giorni. Ancora qualche dissapore con il partner però potrebbe farvi ricadere nel nervosismo e in un sottile senso di angoscia.

Sagittario: tesi come corde. Sentirvi sotto assalto a lavoro non farà altro che aumentare lo stress e farvi perdere facilmente le staffe. Qualche distrazione potrebbe aiutarvi, ma non sarà del tutto sufficiente per voi.

Capricorno: frizzanti.

Coglierete ogni sfida lavorativa con entusiasmo, chi sarà alle prese con lo studio si sentirà volenteroso come non mai. La vostra perspicacia vi farà comprendere se in qualcuno c'è qualcosa che non va.

Acquario: giocosi. Il partner vi troverà a dir poco “fanciulleschi” grazie alla vostra voglia di divertirvi, sorridere ed esplorare ogni cosa, anche la più semplice e banale. Salute al top, ma non dimenticate il riposo in serata.

Pesci: una crisi all'interno della coppia vi farà prendere una decisione strana e del tutto inaspettata.

Vi rifugerete in un'amicizia fidata che vi saprà ascoltare senza giudicarvi negativamente. Lavoro stabile, collaborazione fra colleghi.