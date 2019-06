Nel weekend del 13 e del 14 luglio, la Luna combinata a Giove nel Sagittario potrebbe mettere ai nativi ancora dello stress addosso che dovrà essere smaltito soltanto con qualcuno al loro fianco per tutto il fine settimana. Marte ancora nella costellazione del Leone gli varrà qualche acrobazia erotica per niente scontata, mentre il Sole ancora nei gradi del Cancro costituirà un fine settimana colmo di divertimento e complicità di coppia. A seguire, l'Oroscopo del weekend per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la tranquillità sarà la parola d'ordine di questo fine settimana, nonostante qualche nuvola passeggera suo vostro cielo. L'amore risulterà stabile fino a domenica, ma per quanto riguarda l'ambito lavorativo ci sarà ancora qualche faccenda pratica da sbrigare.

Toro: qualche perdita finanziaria e qualche sviluppo negativo di troppo a livello lavorativo metteranno a dura prova il vostro fine settimana.

Però all'orizzonte si profila una bella sorpresa che vi lascerà senza fiato.

Gemelli: qualche piccola incomprensione di coppia non guasterà il vostro rapporto in modo significativo, però nel sabato un piccolo diverbio farà capolino nella vostra serenità. Cercate di risolvere entro poco tempo.

Cancro: coltiverete le amicizie in questo weekend, anche perché vi accorgerete di averle lasciate un po' in disparte. Sabato divertimento a go-go, domenica più relax.

Amore ancora sulla cresta dell'onda, soprattutto nelle serate.

Leone: erotismo e sentimenti in rialzo, soprattutto nel sabato, quando avrete modo di accantonare per un po' le faccende lavorative che vi hanno messo in seria difficoltà. Ancora qualche turbamento mentale non vi lascerà modo di distrarvi appieno.

Vergine: avrete modo di dare al partner l'occasione di stupirvi con maggiore intimità nel sabato. Domenica sarà dedicata soprattutto alla casa e al vostro look, con un cambiamento che sarà apprezzato da molte persone attorno a voi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi renderete conto che il lavoro starà subendo una seria battuta d'arresto dalla quale sarà difficile riemergere. Nelle due mattinate utilizzerete tutta la vostra intraprendenza per risollevare le vostre sorti finanziarie.

Scorpione: poca collaborazione da parte vostra sul posto di lavoro potrebbe essere fortemente controproducente. Questo fine settimana riuscirete a ritrovare le vostre energie per ristabilire un vostro equilibrio.

Sagittario: oltre a qualche distrazione 'd'obbligo' del fine settimana, avrete bisogno di un amico per sfogare tutto il nervosismo con una bella chiacchierata. Quindi, che sia sabato o domenica, un amico e dello shopping vi mitigheranno lo stress.

Capricorno: avrete bisogno di riposo nel sabato, magari al sole e cenando fuori con il partner. La vostra situazione mentale necessita di staccare la spina per riprendere il lavoro domenicale con più tenacia e grinta.

Acquario: sabato shopping, ma non troppo. Domenica potrebbe sorgere un problema di carattere organizzativo sul posto di lavoro, quindi sarebbe meglio fare qualcosa per non doverlo risolvere con le energie già messe a dura prova precedentemente.

Pesci: uscirete soltanto se pregati da qualcuno di importante per voi, perché altrimenti starete a casa. Il lavoro vi sta prendendo moltissimo, ma alla fine, a causa di qualche risultato deludente, preferirete dedicarvi ad un hobby a cui siete affezionati.