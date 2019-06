La giornata di martedì 16 luglio i nativi del segno dei Pesci daranno molto più rilievo all'aspetto economico del loro lavoro rispetto all'ambito relazionale, mentre il Cancro ancora sotto l'influenza di Venere e Mercurio sarà alquanto distratto in ambito lavorativo. La Vergine e lo Scorpione cominceranno finalmente ad uscire dal “cono d'ambra” di questi giorni fatto di stress ed ansie, aprendosi così alle amicizie e al partner.

Di seguito, le previsioni degli astri per la giornata del 16 luglio, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: relazioni stabili, incertezza sul lavoro. Il rapporto con il partner è leggermente in calo, ma non ci saranno delle ripercussioni negative nella giornata di martedì. Il lavoro invece potrebbe farvi rallentare a causa di un intoppo burocratico.

Toro: qualche fastidio a livello fisico si riscontrerà in mattinata, ma niente che non si risolva presto. Il partner e voi al momento non sarete sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda l'eros, ma permane una bellissima intesa.

Gemelli: sottotono in amore, meglio il lavoro. A livello pratico saprete destreggiarvi abbastanza bene, e in vista ci sarà anche qualche remunerazione. Qualche scaramuccia di poco conto interesserà un'amicizia importante.

Cancro: disattenzioni sul lavoro. Qualche piccola distrazione potrebbe costarvi molto, ma un piccolo sforzo per una maggiore concentrazione vi sarà di enorme aiuto per concludere qualche problema lasciato in sospeso.

Leone: qualche successo in più vi sarà di ausilio per le finanze messe a dura prova da questa estate, ma non perdete di vista l'aspetto sentimentale, soprattutto voi single: in arrivo tantissime novità, soprattutto in serata.

Vergine: uscire sarà un vero toccasana per voi, quindi fate qualcosa per cui valga la pena distogliere lo sguardo dal lavoro e dagli impegni. Qualche amico contribuirà positivamente al rinnovo delle vostre energie mentali.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualcuno di particolarmente caro potrebbe farsi rivedere, e qualcosa dentro di voi sboccerà nuovamente senza parere. Dovrete prestare la massima attenzione a non commettere errori passati che vi hanno segnato profondamente.

Scorpione: confidarsi con il partner sarà il trampolino di lancio per fare qualcosa di nuovo e che vi metterà seriamente in discussione. Meglio il lavoro, dal momento che non sarete più “oppressi” dal nervosismo di questi giorni.

Sagittario: qualche invidia da parte di qualche collega sarà un incentivo a dare il meglio di voi, e a guadagnare anche qualcosina in più. Fronte amoroso in rialzo, sarà bene evitare discussioni inutili ma seriamente dannose.

Capricorno: in questa giornata sarà indicato ascoltare soltanto la vostra voce e quella della vostra testa, perché qualcuno potrebbe parlare in un modo che a primo acchito apparirà saggio, ma invece si rivelerà tutt'altro.

Acquario: un trasferimento, un cambio di lavoro o semplicemente cambio di colleghi vi metteranno in difficoltà e di conseguenza potrebbero comportare un drastico calo lavorativo dal punto di vista pratico.

Pesci: non ci saranno attenzioni particolari da parte vostra nei confronti del partner, quindi si potrebbe verificare un allontanamento a cui però voi non darete molto peso.

Cercate di equilibrare i momenti lavorativi con quelli sentimentali.