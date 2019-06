La giornata di lunedì 15 luglio sarà decisamente negativa per l'Ariete, la Vergine e l'Acquario: questa negatività riguarderà perlopiù il fronte lavorativo. In rialzo, invece, le quotazioni del Leone, più intraprendente sul lavoro e decisamente molto più tranquillo nelle relazioni; bene anche i Gemelli, anche se dovranno faticare un po' prima di raggiungere gli obiettivi prefissati precedentemente.

Bilancia incerta a livello pratico, Capricorno più incline allo stakanovismo. A seguire, le previsioni degli astri di lunedì 15 luglio, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: una giornata che comincerà con il piede sbagliato, fra alcuni battibecchi con alcuni colleghi sul posto di lavoro e un alto tasso di orgoglio nei confronti del partner. Il caldo non farà che peggiorare il già pessimo umore.

Toro: qualche acciacco di troppo metterà a dura prova il vostro lato pratico nell'affrontare le incombenze lavorative di lunedì. Al momento soltanto il livello amoroso sarà in rialzo, quindi largo alla tenerezza.

Gemelli: le incomprensioni all'interno della coppia potrebbero rafforzarsi nella giornata di lunedì, quindi per il momento potrete soltanto tenere “sotto controllo” eventuali risvolti negativi. Lavoro stabile, forse un piccolo aumento nel numero di incarichi.

Cancro: atoni, soprattutto sul lavoro. La vostra attività professionale, nella giornata di lunedì, sarà monotono, quindi anche voi potreste essere più che nervosi, decisamente giù di corda e privi di qualunque stimolo positivo.

Leone: troverete nelle piccole cose la gioia di potervele godere con il partner e con la famiglia di origine. Sarete anche meno propensi a quell'orgoglio che tanto vi contraddistingue e a stringere amicizie nuove con persone conosciute da poco.

Vergine: potrebbe essere una giornata fortemente negativa su molti fronti, se non cercherete di mitigare un po' la situazione attuale con qualcosa che vi faccia distrarre. Attenti alla salute e al nervosismo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro non vi darà delle soddisfazioni e potreste creare qualche pasticcio che confonderà anche i vostri colleghi. Meglio le amicizie: inoltre ci sarà una maggiore intesa con la famiglia di origine.

Scorpione: non avrete molta voglia di approcciarvi a qualcuno, figurarsi scambiare due parole. Proprio non vorrete fare niente che vi faccia apparire come una bella persona. Semmai, vi riuscirà benissimo fare qualche dispetto.

Sagittario: qualche litigio potrebbe minare seriamente una amicizia che dura da tanto tempo, ma avrete qualche pensiero positivo nonostante tutto. Il partner potrebbe darvi qualche consiglio che vi sarà di grande aiuto.

Capricorno: fin dal mattino sarete una furia al lavoro, con incarichi svolti eccellentemente e una sana dose di ironia da condividere con i colleghi. Il partner potrebbe avere da ridire su qualche atteggiamento che reputerà “fuori luogo”.

Acquario: qualche notizia vi renderà alquanto tesi e nervosi, e questa situazione di rabbia potrebbe facilmente riversarsi su qualche membro della vostra famiglia. Meglio concedersi qualche momento da soli con voi stessi.

Pesci: più energetici sul piano lavorativo, sarete decisamente più produttivi: questa situazione prevarrà nei prossimi giorni. Qualche incomprensione con il partner potrebbe spingervi ad allontanarvi per un po'.