La giornata di mercoledì 17 luglio potrebbe rivelarsi molto positiva per l'Acquario e per i nati Cancro. Urano darà ancora del 'filo da torcere' ai nativi del segno del Toro per quanto riguarda la salute, mentre il Sagittario avrà il favore di Giove per le questioni lavorative e finanziarie.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la volontà di emergere in ambito lavorativo vi spingerà a dare il meglio di voi, peccato che non mancherà qualche ostacolo: servirà tutta la vostra grinta per aggirarlo.

Affetti stabili, avrete bisogno di riflessione.

Toro: qualche accorgimento in più mitigherà i malesseri. Non sarà ancora il tempo per approcciarvi al partner dal punto di vista erotico, ma almeno saprete che costituirà una spalla su cui sfogare i vostri problemi.

Gemelli: sarete meno litigiosi con il partner, quindi coglierete l'occasione per fare qualcosa che l'amato non si aspetta, magari una sorpresa, come un viaggio breve o uno sfizio.

Cancro: quella di mercoledì sarà una giornata spensierata con l'amato.

Fra tanta dolcezza da dare e tanto erotismo da ricevere, sarà una delle serate più belle di questa settimana.

Leone: meno impegni lavorativi. Dal momento che avete considerato questo periodo come un vero e proprio stacco, il pomeriggio di mercoledì si presenta ozioso e incline al relax e alle compagnie. Sarà ammessa qualche follia in più.

Vergine: distesi con il partner. Ci saranno meno momenti 'rissosi' in compagnia del partner, con una complicità che sarà non solo buona per la vostra vena piccante, ma anche per una produttività a livello creativo non indifferente.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la stanchezza si farà sentire più di prima, quindi nella giornata di mercoledì vi converrà recuperare le forze. Stress in aumento.

Scorpione: il fronte delle amicizie sarà in netto miglioramento e di pari passo al vostro umore. Qualche vecchio amico potrebbe però non essere come lo ricordavate, quindi potreste finire con il passare una sera di tensione.

Sagittario: il lavoro andrà a gonfie vele, con una facilità che rasenterà il sorprendente.

Potreste anche trovare del piacere lavorando, cosa che spesso non si presenta nei nativi del vostro segno. La creatività in questo giocherà un ruolo fondamentale.

Capricorno: più affettuosi con la famiglia di origine. Qualche contatto causato da un argomento 'rognoso' metterà in discussione qualche vostra convinzione che dura da tempo.

Acquario: il partner potrebbe farvi un'offerta o una sorpresa che non potrete rifiutare. Nasceranno scintille erotiche che non dimenticherete facilmente, forse anche un po' di sano shopping vi potrà distrarre dalle faccende lavorative.

Pesci: sarete più propensi a non far passare il vostro rapporto come una storia deludente, come avete purtroppo fatto ultimamente. Bene la salute, ma si prevede qualche mal di testa che vi costringerà a fare una pausa forzata.