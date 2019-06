I nati sotto il segno dei Gemelli nei mesi precedenti hanno avuto una fase di blocco dalla quale non riuscivano a “districarsi”. Una fase di stallo che ha provocato una situazione abbastanza gravosa che vi ha fatto anche cadere spesso. Nonostante ciò il vostro segno è in grado di rialzarsi immediatamente e di ricominciare con più grinta di prima senza badare alle innumerevoli critiche che spesso gli vengono mosse. A luglio, infatti, avrete modo di farvi valere dopo un po' di tempo, di collezionare vittorie su tutti i vostri fronti nonostante. Non mancherà qualche ostacolo di poco conto ad infastidirvi.

Amore e affetti

La vita di coppia nel mese di luglio vivrà un clima piuttosto incandescente. Ci saranno delle tensioni scaturite da chiarimenti lasciati in sospeso oppure mai iniziati. Per rendere la vostra una vera e propria intesa sarà necessario essere più sereni nell'esporre le proprie perplessità. Se il vostro partner non vorrà sentire ciò che volete dire, o comunque non sarà minimamente interessato, vorrà dire che non è quello giusto per voi.

Per voi single ci sono state delusioni che hanno messo a dura prova la vostra fiducia negli altri e ci vorrà una persona che sia entusiasta di stare con voi - un nato sotto il segno dell'Ariete ad esempio - e che non faccia scivolare il vostro rapporto in uno stato di abitudinaria apatia. Possibili incontri che potrebbero portare ad una svolta della vostra vita, ma anche quelli che hanno soltanto le possibilità di durare qualche mese.

Lavoro e studio

Abbiamo già accennato al vostro stallo forzato dei mesi scorsi.

Un momento no che supererete a luglio con la possibilità di potervi giocare una carta vincente sul posto di lavoro. Sarete più produttivi dal punto di vista puramente pratico e di conseguenza più apprezzati sia dai colleghi che dal capo. Tutto volgerà a vostro favore, ma ci sarà ancora qualcosa che avrà bisogno di maggiore impegno e strategia da parte vostra.

Buoni anche i colloqui che a luglio vi daranno qualche occasione in più di trovare un lavoro un po' più stabile rispetto a quelli precedenti.

Gli esami sostenuti saranno superati agevolmente e ciò che vi darà anche un'ulteriore carica di autostima di cui non necessitate molto ma che comunque fa sempre bene.

Fortuna e salute

Un viaggio breve farà al caso vostro, ma non sforzatevi troppo con avventure troppo intraprendenti e poco organizzate. Da evitare quelli troppo lunghi che potrebbero compromettere la vostra salute o comunque il vostro portafogli. Qualche acciacco stagionale vi farà sentire leggermente 'a terra', dovrete utilizzare ogni risorsa per ricaricarvi e ripartire.

Le tensioni troppo forti per ora non costituiranno un problema rilevante.