Conclusa la seconda settimana del mese, ne prende il via una nuova per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo così giunti al 17 giugno 2019. Nel dettaglio leggiamo quali novità e cambiamenti stelle e pianeti porteranno a tutti i segni zodiacali in questo nuovo lunedì. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti.

Ariete: le coppie più forti in questo momento possono recuperare e addirittura in questa giornata potrà arrivare una buona notizia che aspettavate ormai da tanto tempo.

Toro: sembra che in questo periodo siete sotto pressione per alcune situazioni che non riuscite a risolvere, ma una soluzione è dietro l'angolo, basterà pazientare e osservare.

Gemelli: in questa giornata vi sentirete particolarmente stanchi, ma la serata porterà qualche momento di forza in più, che vi farà recuperare e riprendere quota.

Cancro: a livello lavorativo si può partire adesso per portare avanti progetti nuovi, anche se poi dovranno essere rivisti meglio nel corso dei prossimi giorni.

Leone: durante questa giornata e poi successivamente domani, ci sarà una grande vitalità. In amore e nel lavoro potreste avere una bella svolta.

Vergine: alcuni progetti che andavano avanti da tempo si sono conclusi ma potranno ripartire proprio in questo lunedì. Meglio rimandare a domani incontri importanti di lavoro e collaborativi.

Previsioni 17 giugno 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in una situazione astrologica così intensa occorre privilegiare le novità, anche se nasceranno fuori dal solito ambiente lavorativo che frequentate.

Bene anche la salute fisica.

Scorpione: positiva questa situazione che conferma il fatto che in questi giorni desiderate recuperare energie. Non siate però troppo impulsivi se qualcosa non andrà come vorreste. Possibili tensioni seppure lievi.

Sagittario: i nati sotto questo segno zodiacale che hanno un'attività indipendente potranno proprio in questi giorni ricevere una buona risposta. Momento positivo anche per i sentimenti.

Capricorno: le storie d'amore che non funzionano sono state chiuse definitivamente.

Non vi piacciono le cose lasciate a metà, per questo motivo avete preferito prendere una decisione ben definita in alcuni casi.

Acquario: in questa situazione astrologica che state vivendo, bisogna conservare più che innovare. Molte situazioni sono messe alla prova, sta a voi impegnarvi per ottenere il massimo e vincere.

Pesci: tutto quello che nasce in questo momento può portare allegria, un nuovo rinnovamento e voglia di fare. Nuove occasioni anche per chi è solo da tempo, i nuovi incontri sono infatti favoriti, non sprecate questo momento rimanendo chiusi in casa, uscite e fatevi notare.