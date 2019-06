L'Oroscopo del giorno 18 giugno 2019 è pronto a regalare ottime novità in ambito sentimentale ma anche in quello lavorativo, ovviamente non a tutti. Curiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati di questo martedì? Come consuetudine ormai consolidata, a tenere alta la curiosità è l'attesissima classifica con le stelline, supportate dalle immancabili previsioni su amore e lavoro. Sotto analisi in questo contesto, lo ricordiamo, i soli simboli astrali rientranti nella seconda sestina dello Zodiaco, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ebbene, ad avere l'onore e la fortuna di essere i favoriti dall'Astrologia del giorno, certamente ben evidenziati solo Scorpione e Sagittario. Entrambi sono evidenziati come altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale, perciò meritatamente al vertice della classifica. In quanto ai simboli astrologici messi in preventivo con probabili difficoltà, le previsioni di martedì 18 giugno puntano decisamente il dito in direzione degli amici nativi Acquario e Bilancia, giudicati in questo frangente rispettivamente con la spunta relativa al 'sottotono' e al peggiore 'ko'.

Curiosi di scoprire qualcosa di più? A seguire, la classifica degli ultimi sei segni e subito dopo le attesissime predizioni del giorno su sentimenti e attività lavorative.

Classifica stelline 18 giugno 2019

Il prossimo martedì è pronto per essere valutato. Al vertice della nuova classifica stelline interessante il giorno 18 giugno 2019, come da anticipazioni iniziali, Scorpione e Sagittario. A regalare emozioni infinite nel periodo sotto analisi, soprattutto in campo sentimentale e negli affetti in generale sarà di certo la Luna, presente nel settore del Capricorno da lunedì 17 giugno. Pronti allora a dare un vostro giudizio in merito alla seguente scaletta?

Certo che si, dunque non resta altro che scoprire il responso completo segno per segno:

★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia.

Oroscopo martedì 18 giugno, la giornata

Bilancia - La giornata sarà poco positiva, a tratti anche sofferta, ma in certi momenti potreste avere lievi boccate di ossigeno in grado di risollevare un po' il morale. In amore, troppo spesso vi sentite trascurati dal partner: richiedete le sue attenzioni senza avere timore.

E' la persona che meglio vi conosce e merita di essere informata sui vostri stati d'animo, ma soprattutto sui vostri bisogni. Non abbiate paura eventualmente di lamentarvi, siete umani e avete bisogno di affetto. Single, in questo periodo non vi sentite al top e il vostro umore non sarà dei migliori. Per qualcuno il radar emozionale sarà acutamente affilato e certamente in grado di rendere spigolosi e molto puntigliosi nelle critiche. Le previsioni del giorno invitano alla calma: succede ogni tanto anche a voi di voler essere lasciati in pace.

Nel lavoro, avrete la testa fra le nuvole e affronterete il vostro quotidiano in maniera superficiale. Fate attenzione però a quelle distrazioni che potrebbero arrecare danno nello svolgimento delle mansioni.

Scorpione - Giornata da considerare come ottima ed anche abbastanza allegra, valutata nelle predizioni di martedì come perfetta per iniziare qualcosa di nuovo. In amore, un giorno luminoso vi attende al varco, pronto da trascorrere con la persona al vostro fianco: grazie alle orbite dei pianeti di supporto, dall'alba fino al tramonto vivrete in un'aurea protettiva capace di rendere armonioso tutto ciò che vi circonda.

Single, il bisogno d'amore sarà in aumento, di conseguenza il vostro cuore si aprirà molto più con facilità verso gli altri. Non avrà senso porsi delle domande, il vostro entusiasmo vi guiderà nella giusta direzione. Avrete solamente bisogno di cedere alle vostre emozioni interiori in modo molto semplice. Nel lavoro, giornata contrassegnata da energia propositiva, il che vi renderà fieri di voi stessi e di quello che state facendo. Troppo spesso siete stati autocritici nei vostri confronti e non spendete mai una parola buona sul vostro operato.

Sagittario - In arrivo un martedì 18 giugno buono per una parte, mediocre per l'altra. La giornata di fine settimana andrà bene nella seconda parte del periodo, specialmente in campo sentimentale. In amore infatti, il momento risulterà molto sereno specialmente per coloro in coppia, in primis per i Sagittario con ancora qualche nube all'orizzonte. La positiva specularità di Urano in Toro risulterà nel frangente a vostro favore, assicurerà forti emozioni tra voi ed il vostro partner. Single, implacabili pulsioni vi esorteranno a pensare all'amore in modo anomalo, forse addirittura a dismisura. Seguite il vostro cuore e non perdere tempo con inutili dubbi e paure: l'attimo passa, il rimpianto resta. Nel lavoro infine, il cielo vi regalerà una bella grinta e stimolerà la vostra determinazione. L'Astrologia in questo caso consiglia di sfruttare il momento positivo per ottenere quei risultati a cui da tempo aspirate.

Capricorno - Il prossimo martedì sarà agevole, certamente vincente nelle situazioni legate ai sentimenti. Valutato nelle predizioni come solare, il periodo potrebbe regalare qualche ottima soddisfazione tra il pomeriggio e la serata finale. L'amore, quello con la 'A' maiuscola, sarà in prima linea nella vostra mente, pieno di mistero e romanticismo. Sarà finalmente arrivato il momento di iniziare a colmare il divario tra sogno e realtà: preparatevi a passare un giorno tranquillo, serenamente affiatati con il vostro lui o la vostra lei. Single, la vita sentimentale porterà grandi soddisfazioni a patto di smettere di essere così timidi. Fate qualcosa di diverso: uscite dalla solita routine e siate pronti ad accogliere chi donerà senza risparmio il proprio cuore. Nel lavoro, tutto procederà favorevolmente: le entrate aumenteranno e avrete la possibilità di fare delle spese che da tempo rimandavate, senza pregiudicare le vostre risorse.

Acquario - Questo martedì armatevi di pazienza e tanto coraggio: il periodo avrà i toni poco chiari del 'sottotono', dunque occhio a come vi andrete a muovere. In campo sentimentale, il periodo inizierà con qualche turbolenza e non tutto filerà come previsto; con il perfezionamento di un paio di dettagli e qualche piccolo accorgimento riuscirete a ripristinare il sereno nella coppia. Single, vi aspetta una giornata tranquilla che però potrebbe rendervi inquieti. Infatti, in questo periodo avete bisogno di essere sempre attivi, in movimento e con la mente occupata: stare fermi significherà per molti fissarsi sui problemi, senza trovare soluzione. Nel lavoro invece, un eccesso di fiducia frenerà i vostri progressi: siate discreti su intenzioni e/o progetti prima d'intraprenderli. L'ottimismo sarà in netto miglioramento e vi sentirete combattivi per affrontare i compiti difficili.

Pesci - Una giornata sostanzialmente poco impegnativa, anche se potrebbe riservare piccoli intermezzi poco gradevoli. Secondo l'oroscopo del giorno 18 giugno, riguardo l'amore, sarete abbastanza socievoli e sufficientemente passionali dedicandovi con grande gioia a dare felicità del partner. In questa giornata le posizioni astrali potrebbero regalare a molti di voi nati in Pesci momenti indimenticabili da vivere con chi si ama. Se single invece, un'opportunità di cambiamento nella vostra sfera emotiva vi coglierà di sorpresa. Fatevi coraggio e prendete tempo prima di lasciarvi andare in decisioni radicali per il vostro futuro affettivo. Nel lavoro, dopo giorni in attesa di riscontri o risultati, sicuramente qualcosa arriverà: forse sarà qualcosa di inferiore alle attese, anche perché diciamolo pure, le vostre aspettative sono abbastanza alte. Tranquilli, qualsiasi cosa possa essere, di certo non vi renderà di cattivo umore.