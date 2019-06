La giornata di giovedì 18 luglio sarà caratterizzata dalla di voglia di evasione per l'Acquario, la Vergine e l'Ariete in particolare. L'amore invece darà dei notevoli grattacapi alla Bilancia, perché dovrà fare i conti con una fiamma riaccesa dopo tanto tempo. Meglio invece lo Scorpione, che sarà più morbido nei confronti delle amicizie, esattamente come i nativi del segno del Capricorno.

A seguire, le previsioni degli astri per giovedì, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: svago. Finalmente un po' di riposo, di svago, e perché no, anche tempo di qualche viaggio breve per “scappare” dal vostro contesto diventato decisamente “stretto” per voi. Godetevi al massimo questo strappo alla regola.

Toro: vi renderete conto che in famiglia c'è qualcosa che non va o di cui voi non siete semplicemente a conoscenza. Il chiarimento sarà dietro l'angolo, ma sarà necessaria tutta la vostra capacità di essere esigenti con le spiegazioni.

Gemelli: ancora un po' di orgoglio potrebbe minare le prime intenzioni di riappacificazione, che sia con il partner oppure con un amico che non volete assolutamente perdere. Sarà richiesta una concentrazione più intensa sul posto di lavoro.

Cancro: un po' di stanchezza sarà compromettente per le vostre prestazioni lavorative, ma al momento il vostro umore sarà così alto che non vi importerà moltissimo dei rimproveri del capo. Intesa e passione con il partner ancora in vetta.

Leone: anche se per voi sarà una giornata lavorativa, non vi metterete più di tanto a faticare intensamente. Sarete ancora piuttosto in alto mare, dove la distensione e il rilassamento saranno ancora i protagonisti.

Vergine: ritornerete ad avere in mano la vostra vita, ma soprattutto il vostro tempo libero. Potrete giostrarvi la vostra giornata come vi pare, magari alternando lavoro e svaghi, con amici oppure parenti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete in uno stato di “ritorno di fiamma” che però sarà piuttosto incerto sul da farsi.

Sarà meglio innanzitutto valutare i pro e i contro di una relazione che ha già dei trascorsi. Lavoro in ribasso, prestate attenzione alle finanze.

Scorpione: divisi in due. Sarete ancora piuttosto giù di corda, d'altro canto però non rifiuterete una proposta fra amici in cui sarà comunque presente il partner. Attenzione ai familiari, si stanno creando dei dissapori.

Sagittario: le finanze si staranno risollevando sensibilmente, complice la vostra intraprendenza e creatività lavorativa, certo, ma anche la vostra propensione ad essere più pragmatici.

Continuate così.

Capricorno: il partner vi darà qualcosa su cui riflettere, ma sarà anche vero che sarete affiatati sotto molti punti di vista, persino su alcune problematiche di stampo casalingo. Potrebbe anche uscire fuori qualche piacevole sorpresa.

Acquario: tregua. Anche se sarete sommersi dagli impegni, sarete comunque con i tempi per concedervi uno sfizio con tanto di tregua che vi ricaricherà le energie in un baleno. Utilizzate la vostra fantasia per coinvolgere qualcuno di speciale.

Pesci: volenterosi in amore. Farete qualche sforzo per dimostrarvi disponibili nei confronti del partner, perché ultimamente vi sarete accorti anche voi che state dando gli affetti un po' troppo per scontato.